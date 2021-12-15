Человеческий мозг может решать сложные проблемы за секунды до засыпания — исследование

Случалось ли так, что перед сном вам в голову приходила отличная идея, которая забывалась уже на следующее утро? Дело не том, что у вас проблемы с памятью. Исследователи наконец выяснили, почему это происходит.

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Science Advances, за несколько секунд до засыпания человек испытывает «креативные подъемы». Это происходит во время фазы сна под названием N1 (поверхностный сон).

В это время мозг погружается в пространство между сном и бодрствованием, которое называется гипнагогия — и именно оно, вероятно, помогает нам придумывать хорошие идеи.

«Я часто испытывала гипнагогию, нечто похожее на сны, что впечатляло меня долгое время, — рассказала изданию Scientific American Дельфина Удиетт, нейробиолог из Парижского института мозга и соавтор исследования. — Я удивилась, что за последние два десятилетия практически никто не исследовал эту фазу».

В рамках исследования ученые использовали метод изобретателя Томаса Эдисона. Как утверждается, Эдисон ложился вздремнуть, держа в каждой руке по мячу. Как только он засыпал, мячи падали на пол, заставляя его проснуться. Считается, что благодаря этому он был способен вспоминать свои блестящие идеи.

Аналогичный эксперимент был проведен и в новом исследовании. Участникам дали несколько математических задач, а затем отправили их на 20-минутный перерыв, во время которого они могли отдохнуть в полулежачем положении с объектом в руках.

Если объект падал — предположительно, после того, как участники начинали дремать, — то их спрашивали, о чем они думали за секунды до этого. Затем им снова давали математические задачи.

Авторы сделали несколько выводов.

Те, кто погружался в фазу N1, в три раза чаще решали задачи, чем те, кто просто бодрствовал.

Возможность решить задачу после фазы сна N1 оказалась в шесть раз выше по сравнению с более глубокой фазой N2.

«Александр Македонский и Альберт Эйнштейн использовали метод Эдисона, или, по крайней мере, так гласит легенда, — рассказала Удиетт. — И некоторые видения, которые вдохновляли на великие открытия, могли быть гипнагогией, а не ночными снами».

Вы также можете воспользоваться методом Эдисона: возможно, это вдохновит вас на новые карьерные свершения или же просто поможет хорошо отдохнуть.

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