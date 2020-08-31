Распознавание лиц во время масочного режима: как изменятся привычки потребителей

Технологическим компаниям приходится адаптироваться к этой реальности. Однако эксперты считают, что в первую очередь измениться придется пользователям.

В этом году мы столкнулись с новой ситуацией: отстояв очередь в магазин, мы достаем смартфон для бесконтактной оплаты и видим на экране ошибку, потому что программа не может распознать лицо в маске.

Одна из самых известных систем распознавания лиц – Apple Face ID. Она использует сеть инфракрасных точек, которые считывают форму лица пользователя, обеспечивая ему доступ к iPhone, iPad или к таким сервисам, как Apple Pay.

На работу программы не влияют яркий макияж, густая борода и даже солнечные очки. Однако с масками она не справляется. Проблему можно решить с помощью малоизвестной функции Express Transit, которая позволяет использовать Apple Pay в общественном транспорте без аутентификации.

Пока это единственное решение для новой реальности. В середине мая Apple запустила обновление, которое сразу предлагало ввести пароль, если лицо не удавалось распознать.

Но Express Transit — это запасной вариант. К сожалению, говорит Эндрю Бад, CEO компании по распознаванию лиц iProov, не исключено, что это лучшее решение, которое нас ждет в краткосрочной перспективе.

Сами по себе маски не затрудняют распознавание лиц.

«Современные программы преимущественно концентрируются на зоне вокруг глаз, — объясняет Бад. – Предыдущее решение – измерение геометрии лица в целом – устарело пять лет назад».

Главная проблема заключается в том, что системе трудно отличить настоящее лицо в маске от его имитации. А подтверждение реальности лица лежит в основе лицевой верификации. И именно поэтому Бад считает, что в ближайшее время вряд ли появятся альтернативы: «Самым совершенным программам придется справляться с тем, что большинство пользователей носят маску, прикрывающую большую часть лица».

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Эта проблема также поставила под угрозу разработки конкурентов. Например, в 2017 году Samsung выпустил Galaxy S8 – новый смартфон, распознающий человека по радужке. Через месяц после этого независмые исследователи опубликовали видео, в котором разблокировали телефон, используя фотографию человеческого глаза, накрытую контактной линзой. «Самой дорогой частью взлома биометрии стала покупка Galaxy S8», — отметили они.

Другие технологии выглядят более многообещающими. Компания Бада, которая предоставляет услуги правительству Великобритании, разработала систему верификации по фотографии ладони с защитой от имитаций. В конечном счете, предупреждает Бад, нам придется изменить свои привычки.

«В будущем, чтобы подтвердить личность, вам придется ненадолго снимать маску. Мы думаем, что ничего страшного в этом нет. Мы — компания, ориентированная на юзабилити, и, думаю, с этим ограничением мы сможем жить даже в мире COVID-19», — добавил он.

Здесь есть и положительная сторона. Проблему, с которой сталкиваются сервисы аутентификации, предстоит решить и программам распознавания лиц, которые используются для разведки и отслеживания людей. В июле 2020 года правительство США раскрыло, что ношение масок снизило точность алгоритмов на 5-50%.

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