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Истории

Как определить, что компании пора запускать новый продукт

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Можно привести множество примеров компаний, которые успешно диверсифицировали свою деятельность и выпустили новый продукт в дополнение тому, который предлагали изначально. Это помогает создать больше источников дохода для компании и обеспечить рост на долгие годы.

Но у решения есть и обратная сторона. Оно не должно быть преждевременным. Как определить, что пора запустить новый продукт? Глава PropTech-компании ButterflyMX Сайрус Клаффи предлагает следующие 5 вопросов, которые помогут принять решение.

Как определить, что компании пора запускать новый продукт

1. Как мы можем решить проблемы, с которыми сталкиваются наши клиенты?

Как всегда, в первую очередь стоит задумываться о качестве обслуживания клиентов. По мере того, как первоначальный продукт завоевывает успех и долю рынка, компании, несомненно, поступает много отзывов, поскольку потребители получают ценный реальный опыт работы с ним. Следующая задача — решить, пора ли предложить новый продукт.

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Именно так ButterflyMX перешла от продажи видеодомофонов к тому, чтобы предложить целую платформу для контроля доступа. Компания признала, что домофон — лишь одна часть управления доступом к собственности, и остальной части здания также нужен безопасный и удобный контроль доступа.

И теперь в каждом здании ButterflyMX есть консоли собственной разработки.

2. Что делают наши конкуренты?

Возможно, они выпускают новые продукты и осваивают новые рынки? Это может быть признаком того, что бизнесу пора адаптироваться, иначе он рискует отстать от конкурентов.

Иногда бездействие конкурентов может говорить о многом. Если дела вашего бизнеса идут особенно хорошо по сравнению с ними, вы можете интерпретировать их бездействие как признак застоя — и, расширяясь, вы оставите их позади.

3. Будет ли новый продукт дополнять существующий?

Один из главных приоритетов ButterflyMX — убедиться, что новые продукты компании хорошо сочетаются с существующей системой видеодомофонов. Новинка должна дополнять существующий продукт, одновременно решая новые проблемы, с которыми могут столкнуться потребители.

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«Что за цифры с потолка»: почему цели по продажам в лучшем случае бесполезны, а в худшем — вредны

Для примера возьмем Block (ранее Square). Первоначально компания, производившая портативные устройства для считывания кредитных карт для малого бизнеса, хотела решить другие проблемы, с которыми могли столкнуться их клиенты.

Они спросили себя: что еще нужно малому бизнесу для успеха? И после проведения своих исследований они расширили спектр работы. Block начал предлагать такие продукты, как платежные киоски и бухгалтерское программное обеспечение, и все это можно легко использовать с оригинальным кард-ридером компании.

4. Справятся ли с новым продуктом существующие цепочки поставок?

Вне зависимости от отрасли последние глобальные события сделали поиск новых деталей более трудной и дорогостоящей задачей, не говоря о задержках. Особенно остро это ощутили в технологической отрасли. Сегодня управление цепочками поставок превращается в настоящее испытание.

Если нужно изучить такие варианты, как наем нового поставщика или транспортной компании, следует обсудить их, прежде чем спешить предлагать новый продукт, в надежности которого пока нет уверенности.

5. Готова ли команда начать продавать новый продукт?

Диверсификация продуктовой линейки — это не просто разработка продукта. Процесс внедрения не менее важен, и это означает, что отделам маркетинга, продаж, клиентского сервиса и финансов потребуется время на подготовку.

Очевидно, что важная часть любого запуска — продвижение и осведомленность. Поэтому стоит обдумать участие компании в отраслевых конференциях и выставках или поручить сотрудникам создавать больше контента в рамках стратегии онлайн-маркетинга. Выпуск нового продукта означает, что каждый должен приложить к нему руку.

Как и во всех аспектах бизнеса, это решение не стоит принимать поспешно. Обдумайте эти вопросы, чтобы понять, что компания готова действовать.

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Фото на обложке: Unsplash

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