Импортозамещение в сфере промышленного IT. Отечественные производства остановятся?

Отечественные производители, которые работали исключительно с западными поставщиками оборудования, столкнулись с проблемой его покупки и обслуживания и вынуждены спешно искать новых благонадежных партнеров. Разбираемся, можно ли их найти на российском рынке.

Как было раньше

Когда говорят о промышленном IT, имеют в виду оборудование и ПО для автоматизации производства, масштабное внедрение которых предполагает так называемая четвёртая промышленная революция (Индустрия 4.0). Заводы, которые массово внедряют IT и искусственный интеллект, называют «умными».

Сегодня информационные технологии в промышленности повышают производительность, снижают издержки, обеспечивают большую безопасность труда и позволяют выпускать новые продукты.

Компании, которые поняли выгоды от внедрения IT, начали закупать технологичное оборудование еще в начале 2000-х. Основными поставщиками все это время были западные компании. За годы работы отечественная промышленность как бы затачивалась под ABB, Schneider, Siemens, Advantech, MOXA, Weintek и другие зарубежные бренды, которые владели существенной долей рынка и предлагали современные решения.

Как сейчас

Компании, которые работали на азиатском оборудовании, сегодня по понятным причинам испытывают меньше проблем с закупками и сервисом. А у тех, кто сотрудничал с западными поставщиками, появился риск остановки производств после их ухода с российского рынка.

IT-директора и технологи в спешном порядке ищут варианты замены оборудования. Есть два основных пути решения этой сложной задачи: переход на азиатское оборудование и работа с отечественными компаниями.

Азиатский рынок привлекателен, но существуют проблемы с логистикой. Для некоторых компаний критично ждать поставок месяцами. И даже если дождаться поставки, сохраняется риск нужды в замене комплектующих или гарантийном ремонте, который в свою очередь из-за той же логистики может сильно затянуться.

У отечественных производителей технологичных устройств для автоматизации производств другие проблемы: убедить бизнес в надежности и предложить качественные аналоги западного оборудования.

Но в этих вопросах наблюдается позитивный вектор. Все больше заказчиков начинают доверять отечественному рынку высоких технологий, а поставщики предлагают выгодные условия и необходимые характеристики продуктов. Например, компания «Билтех», которая производит промышленные компьютеры и мониторы, изготавливает аналоги западных продуктов по техническому заданию заказчика.

Условный агрокомбинат отправляет даташит на оборудование Siemens, и в «Билтехе» изготавливают продукт по таким же характеристикам: начиная от параметров портов и класса пыле- и влагозащиты и заканчивая формой и цветом изделия. Заказчику не приходится вкладывать средства и время в перенастройку производства — просто снял монитор Advantech и поставил монитор «Билтех».

Что будет дальше

Рынок ожидает большого количества продуктов из Китая, Индии и других стран, с которыми можно наладить долгосрочное сотрудничество.

Импульс к развитию получили российские компании, которые уже готовы заполнить освободившиеся ниши. Если взглянуть на те же промышленные мониторы, то в России «Билтех» уже производит и поставляет взрывозащищенные мониторы для нефтегазовой отрасли, которые раньше почти полностью закупались у западных компаний. При этом характеристики и качество оборудования строго регламентируются: либо делаешь, как надо (проводишь испытания, получаешь сертификаты), либо не делаешь совсем.

Сегодня любое производство, требующее нестандартных условий работы, может найти решение внутри страны, и дальше возможности будут только расти. Есть и герметичные компьютеры, которые работают в условиях повышенной пыли и влажности, при экстремально низких и высоких температурах. Есть промышленные мониторы с сенсорным управлением и защитой от ударов и вибраций.

Заказчиков оборудования для автоматизации производства резонно волнует вопрос гарантий. После десятилетий сотрудничества с одним брендом бизнес хочет снизить риски. Поставщики в свою очередь уверены в выпускаемом продукте. Челябинский «Билтех» дает годовую гарантию на свое оборудование с возможностью расширить ее. Некоторые компании заказывают расширенную гарантию на три-пять лет и пользуются оперативным сервисным сопровождением.

Европейским компаниям будет тяжело вернуться на отечественный рынок. Со временем новое оборудование пропишут в технической документации, после чего предприятиям будет сложно перенастраивать производства при желании заменить изготовителя.

+7 (383) 284-23-00

Фото на обложке: Simon Boxus / Unsplash

Реклама