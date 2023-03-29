Импортозамещение в сфере промышленного IT. Отечественные производства остановятся?

Отечественные производители, которые работали исключительно с западными поставщиками оборудования, столкнулись с проблемой его покупки и обслуживания и вынуждены спешно искать новых благонадежных партнеров. Разбираемся, можно ли их найти на российском рынке.
Как было раньше
Когда говорят о промышленном IT, имеют в виду оборудование и ПО для автоматизации производства, масштабное внедрение которых предполагает так называемая четвёртая промышленная революция (Индустрия 4.0). Заводы, которые массово внедряют IT и искусственный интеллект, называют «умными».
Сегодня информационные технологии в промышленности повышают производительность, снижают издержки, обеспечивают большую безопасность труда и позволяют выпускать новые продукты.
Компании, которые поняли выгоды от внедрения IT, начали закупать технологичное оборудование еще в начале 2000-х. Основными поставщиками все это время были западные компании. За годы работы отечественная промышленность как бы затачивалась под ABB, Schneider, Siemens, Advantech, MOXA, Weintek и другие зарубежные бренды, которые владели существенной долей рынка и предлагали современные решения.
Как сейчас
Компании, которые работали на азиатском оборудовании, сегодня по понятным причинам испытывают меньше проблем с закупками и сервисом. А у тех, кто сотрудничал с западными поставщиками, появился риск остановки производств после их ухода с российского рынка.
IT-директора и технологи в спешном порядке ищут варианты замены оборудования. Есть два основных пути решения этой сложной задачи: переход на азиатское оборудование и работа с отечественными компаниями.
Азиатский рынок привлекателен, но существуют проблемы с логистикой. Для некоторых компаний критично ждать поставок месяцами. И даже если дождаться поставки, сохраняется риск нужды в замене комплектующих или гарантийном ремонте, который в свою очередь из-за той же логистики может сильно затянуться.
У отечественных производителей технологичных устройств для автоматизации производств другие проблемы: убедить бизнес в надежности и предложить качественные аналоги западного оборудования.
Но в этих вопросах наблюдается позитивный вектор. Все больше заказчиков начинают доверять отечественному рынку высоких технологий, а поставщики предлагают выгодные условия и необходимые характеристики продуктов. Например, компания «Билтех», которая производит промышленные компьютеры и мониторы, изготавливает аналоги западных продуктов по техническому заданию заказчика.
Условный агрокомбинат отправляет даташит на оборудование Siemens, и в «Билтехе» изготавливают продукт по таким же характеристикам: начиная от параметров портов и класса пыле- и влагозащиты и заканчивая формой и цветом изделия. Заказчику не приходится вкладывать средства и время в перенастройку производства — просто снял монитор Advantech и поставил монитор «Билтех».
Что будет дальше
Рынок ожидает большого количества продуктов из Китая, Индии и других стран, с которыми можно наладить долгосрочное сотрудничество.
Импульс к развитию получили российские компании, которые уже готовы заполнить освободившиеся ниши. Если взглянуть на те же промышленные мониторы, то в России «Билтех» уже производит и поставляет взрывозащищенные мониторы для нефтегазовой отрасли, которые раньше почти полностью закупались у западных компаний. При этом характеристики и качество оборудования строго регламентируются: либо делаешь, как надо (проводишь испытания, получаешь сертификаты), либо не делаешь совсем.
Сегодня любое производство, требующее нестандартных условий работы, может найти решение внутри страны, и дальше возможности будут только расти. Есть и герметичные компьютеры, которые работают в условиях повышенной пыли и влажности, при экстремально низких и высоких температурах. Есть промышленные мониторы с сенсорным управлением и защитой от ударов и вибраций.
Заказчиков оборудования для автоматизации производства резонно волнует вопрос гарантий. После десятилетий сотрудничества с одним брендом бизнес хочет снизить риски. Поставщики в свою очередь уверены в выпускаемом продукте. Челябинский «Билтех» дает годовую гарантию на свое оборудование с возможностью расширить ее. Некоторые компании заказывают расширенную гарантию на три-пять лет и пользуются оперативным сервисным сопровождением.
Европейским компаниям будет тяжело вернуться на отечественный рынок. Со временем новое оборудование пропишут в технической документации, после чего предприятиям будет сложно перенастраивать производства при желании заменить изготовителя.
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Фото на обложке: Simon Boxus /
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