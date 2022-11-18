Как Индия становится важным игроком в глобальной игровой индустрии

Генеральный партнер-основатель Lumikai Джастин Шрирам Килинг рассказал об особенностях индийского игрового рынка и его будущем. Приводим пересказ интервью Килинга для издания Rest of World.

В 2022 году игровые компании Индии привлекли $513 млн, а местная игровая индустрия, по прогнозам, вырастет в четыре раза к 2027 году. Такие результаты показал отчет State of India Gaming от Lumikai, первого в Индии венчурного фонда, поддерживающего стартапы из индустрии игр и интерактивных медиа.

Первый в своем роде фонд в Индии

Lumikai был запущен в 2019 году. По словам Килинга, их инициативу встретили с непониманием: «Некоторые думали, что мы сошли с ума».

В то время считалось, что индийских геймеров много (по последним подсчетам их более 500 млн — второе место в мире), но никто из них не платит за игры, а хороших основателей и возможностей выхода для инвесторов не хватает.

Однако теперь, два года спустя, игровой рынок Индии монетизируется быстрее всех в мире. Его стоимость превысила $2,6 млрд, и он растет на 30% с каждым годом. За последний год в стране появилось три игровых единорога, сумма сделок в этой сфере составила более $600 млн, а Nazara стала первой гейминговой компанией, совершившей IPO.

«Нам выпала честь стать первыми на рынке, когда он переживает важный переломный момент», — утверждает Килинг.

Особенности индийского игрового рынка

В отличие от японского и китайского, индийский игровой рынок не так хорошо известен за пределами страны. По словам Килинга, его главное отличие в том, что он ориентирован на мобильные игры, а также не проходил эволюцию от 2D к 3D и от консолей к ПК, как это было в Японии и Китае.

Четыре года назад индийская телекоммуникационная компания Jio запустила дешевый тариф для сетей 4G — это серьезно повлияло на всю цифровую экономику страны, в том числе на игры.

«Сегодня в Индии насчитывается более 800 млн пользователей смартфонов, и полмиллиарда из них играют в игры», — рассказывает Килинг.

Влияние ограничений для китайских компаний

В 2021 году правительство Индии полностью запретило игры и приложения от большого количества китайских разработчиков. Это коснулось даже популярных мобильных игр, таких как Free Fire и PUBG, которые насчитывают сотни миллионов индийских пользователей. «Блокировали всех, кого подозревали в связях с Китаем», — говорит Килинг.

Кроме того, правительство Индии ограничило все прямые иностранные инвестиции из Китая без предварительного одобрения. Одна из причин — напряженность на границе между странами в 2020 году.

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На тот момент многие китайские технологические конгломераты активно вкладывались в индийский рынок — это все подошло к концу. С другой стороны, появилось больше возможностей для разработчиков и инвесторов из других стран, в том числе из Индии.

Индийские игровые компании на мировом рынке

Килинг считает, что у индийских компаний есть большой потенциал для работы за рубежом. По его словам, во время пандемии индийская мобильная игра Ludo King насчитывала свыше 50 млн ежедневных игроков — это больше, чем у Fortnite.

«Мы инвестируем в студию под названием Bombay Play, у которой более 40 млн игроков, и 90% из них находятся за пределами Индии, — говорит Килинг. — Мы постоянно видим, как студии из Индии выходят на мировой уровень».

«Индия — страна с богатой культурой и мифологией, с огромным взаимосвязанным пантеоном богов и героев, — рассказывает он. — Подобное встречается в таких играх, как Final Fantasy, и сейчас многие индийские разработчики создают игры, чтобы экспортировать эту богатую культуру в другие страны».

По мнению Килинга, в течение следующих трех-четырех лет экспорт игрового контента из Индии значительно увеличится.

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