Сможет ли Индия стать мировой фабрикой вместо Китая?

Все больше компаний переносят производство из Китая, чтобы минимизировать риски для цепочки поставок. В статье о том, какие шансы у Индии стать следующей мировой фабрикой.

На прошлой неделе Apple объявила о планах производить последнюю модель iPhone 14 в Индии, что стало важной вехой в стратегии компании по диверсификации производства за пределами Китая. Ожидается, что в этом году в Индию переместится 5% производства iPhone 14. И это происходит гораздо раньше, чем предполагали аналитики.

По мнению аналитиков инвестиционного банка JP Morgan, к 2025 году четверть всех iPhone, выпускаемых компанией, может производиться в Индии.

Apple производит iPhone в штате Тамилнад на юге Индии с 2017 года. Но решение производить флагманскую модель в Индии — шаг, который заслуживает внимания, поскольку торговая напряженность между Пекином и Вашингтоном не демонстрирует признаков ослабления.

Этот шаг также приобретает значение в контексте «снижения рисков» в глобальной цепочке поставок, которое осуществляется из-за принятой в Китае политики «нулевой терпимости к коронавирусу».

«Китай плюс один»

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В результате глобальные компании все чаще используют стратегию «плюс один», инвестируя не только в Китай, чтобы переориентировать цепочки поставок.

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«Компании больше не желают сидеть и ждать, когда в Китае изменится политика, или класть яйца в одну корзину, чтобы обеспечить потребности в поставках. Они хотят убедиться, что у них есть две или три альтернативы», — прокомментировал Оскар Де Бок, CEO подразделения DHL, отвечающего за цепочки поставок.

По его мнению, такая тенденция благоприятно сказалась на бизнесе поставщиков из Индии, Вьетнама и Мексики.

Находясь в финансовой столице Индии Мумбаи, Де Бок объявил, что DHL инвестирует в страну 500 млн евро, чтобы удвоить свои складские мощности и численность персонала в ближайшие пять лет.

Он сказал, что это обязательство было частично обусловлено ростом иностранных инвестиций в такие секторы, как производство и электроника, где правительство премьер-министра Нарендры Моди предлагает финансовые стимулы компаниям, которые стремятся сделать Индию своим производственным хабом.

В рамках этой схемы горнодобывающий конгломерат Vedanta Resources также выделил инвестиции в размере около $20 млрд на создание завода полупроводников в Индии в сотрудничестве с тайваньским гигантом по производству электроники Foxconn.

Анил Агарвал, председатель Vedanta Resources, заявил в прошлом месяце, что мир стремится принять стратегию «Китай плюс один» и «Индия явно находится в благоприятном положении».

Преимущества Индии

Индия, которая является третьей по величине экономикой Азии, прилагает все усилия, чтобы позиционировать себя как привлекательный центр производства и экспорта для транснациональных корпораций.

У страны большой внутренний рынок и множество недорогих специалистов.

При росте ВВП в диапазоне 6-7% и более низкой инфляцией, чем во многих других частях света, Индия была одной из наиболее успешных крупных экономик в этом году.

Ее товарный экспорт превысил отметку в $400 млрд после почти десятилетней стагнации на уровне $300 млрд.

Помимо налоговых льгот, администрация Моди также активно продвигает двусторонние торговые соглашения, чтобы глубже интегрировать Индию в глобальные цепочки поставок и изменить ее имидж партнера, который медленно ведет переговоры.

Предприятия приветствовали эти инициативы.

Тем не менее, полагают эксперты, подход Индии к либерализации торговли может быть одним шагом вперед и тремя шагами назад.

Спешно подписывая соглашения о свободной торговле для улучшения доступа к рынкам и снижая тарифы, власти призывали к самообеспечению и повысили пошлины по меньшей мере на 3 тысячи товаров, многие из которых критически важны в производственных процессах.

В частном порядке многие иностранные компании также жалуются на неравные условия и растущий протекционизм.

Малым и средним компаниям, составляющим основу экономики Индии, по-прежнему трудно ориентироваться в бюрократической системе страны. По-настоящему кардинальные реформы в области приобретения земли и ускорения лицензирования оказались недостижимыми. Главным камнем преткновения остается ненадежная инфраструктура.

Михир Шарма, директор Observer Research Foundation (ORF), отмечает: хотя проекты Apple, безусловно, успешны, превращение Индии в производственный центр потребует не только крупных инвестиций, но и создания благоприятной экосистемы для МСП.

«Пока слишком рано говорить о том, будут ли все эти инвестиции осуществляться в больших масштабах и будут ли они устойчивы с течением времени», — добавляет он.

Шарма отмечает, что малые и средние предприятия, на которых занята основная часть рабочей силы Индии, в значительной степени не попадают в программу фискальных стимулов.

По данным ORF, схема охватывает преимущественно производства текстиля и одежды, не затрагивая другие трудоемкие отрасли обрабатывающей промышленности, которые могли бы позволить Индии эффективно использовать стратегию роста за счет системы «плюс один» и создавать рабочие места для 12 млн индийцев, ежегодно пополняющих ряды рабочей силы.

Эксперт считает, что для конкуренции с азиатскими экономиками Индии потребуется повысить квалификацию рабочей силы и создать «более благоприятный деловой климат».

Таиланд, Вьетнам и Южная Корея значительно опережают Индию в рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса. Вьетнам также разработал план на период до 2030 года по созданию интегрированной инфраструктуры, необходимой для массового производства.

Переломный момент

Но, несмотря на эти временные трудности, Индия находится в лучшем положении, чем когда-либо прежде, чтобы использовать эту «историческую возможность», говорит Алекс Капри, научный сотрудник Фонда Хинриха.

Он говорит, что некоторые «ключевые узлы» в Индии — южные штаты, такие как Тамилнад, Телангана и Национальный столичный регион на севере — вполне готовы создать критическую массу в производстве, поскольку США и их союзники дистанцируются от Китая.

Индия также могла бы извлечь выгоду из того, что тайваньские технологические компании перемещают производственные мощности в страну в рамках соглашений о «дружеской поддержке», привлеченные преимуществами легкого доступа к недорогой и квалифицированной рабочей силе.

Так это переломный момент?

«Один из моих индийских друзей сказал мне, что Индия никогда не упускает возможности... упустить возможность. Но я думаю, что на этот раз все по-другому», — рассуждает Капри.

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