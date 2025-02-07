Инициативность на работе: плюсы инициативности сотрудников и как её развить?

В современном мире успеха добиваются компании, которые умеют быстро адаптироваться и находить нестандартные решения. Инициативность в предпринимательской деятельности является залогом успеха и инноваций. Ключ к этой гибкости — инициативные сотрудники. В статье рассмотрим, как поощрять активность персонала, как влияет оплата труда на инициативу и как управлять инициативностью.

Что такое инициативность?

Это способность самостоятельно находить и решать проблемы, предлагать новые идеи и брать на себя ответственность без постоянных указаний руководства. Это не просто выполнение заданий, а стремление сделать больше и лучше.

Представьте себе 3 ситуации:

Сотрудник получает задание написать отчет и делает это только после неоднократных напоминаний, строго следуя инструкциям.

Другой сотрудник делает то же задание, пишет отчет, но попутно замечает неточность в исходных данных и исправляет ее, предупредив руководителя.

Третий сотрудник выполняет это же задание, пишет отчет, находит неточность, исправляет ее, а затем предлагает улучшенный формат отчета, который сэкономит время в будущем.

Третий сотрудник проявляет наибольшую инициативу. Он не ограничивается заданием, а ищет пути улучшения, предлагает решения и берет на себя дополнительную ответственность.

В бизнесе инициативность проявляется в:

Поиске новых клиентов или рынков сбыта.

Разработке инновационных продуктов или услуг.

Оптимизации существующих процессов, допустим, автоматизации рутинных операций.

Предложении новых идей по улучшению работы компании.

Проявлении ответственности за результат своей работы и работы команды.

Повышение инициативности персонала напрямую влияет на эффективность работы компании. Инициативность на работе ценится больше, чем простое выполнение должностных обязанностей.

Плюсы инициативности сотрудников

Формирование инициативности у сотрудников — ключевая задача каждого руководителя. Мотивированные подчиненные — настоящий клад для любой компании. Такие работники:

Ускоряют процессы. Они не ждут указаний, а сами находят решения и действуют, что значительно ускоряет выполнение задач. Допустим, вместо того чтобы ждать одобрения на закупку нового оборудования, инициативный сотрудник сам изучит рынок, выберет оптимальный вариант и предложит готовое решение руководству. Предлагают новые идеи и инновации. Инициативность в деятельности сотрудников приводит к разработке инновационного продукта. Работник, который активно ищет новые подходы к работе, может предложить улучшить продукт или услугу, новую маркетинговую стратегию или предложить сделать рабочий процесс наиболее организованным. Повышают эффективность. Инициативные сотрудники постоянно ищут способы оптимизации работы. Они автоматизируют рутинные задачи, делегируют обязанности и улучшают коммуникацию в команде, что приводит к повышению общей эффективности. Решают проблемы. Вместо того, чтобы ждать, пока проблему заметит кто-то другой, инициативный сотрудник сам ее обнаруживает и ищет пути решения. Это позволяет предотвратить негативные последствия и сэкономить ресурсы компании. Укрепляют командный дух. Когда сотрудники проявляют инициативу, это вдохновляет других. В результате повышается командный дух и укрепляется атмосфера сотрудничества и взаимной поддержки. Развивают компанию. Инициативность сотрудников приводит к росту компании — повышению прибыли, расширению рынка и укреплению позиций на рынке.

Как развивать инициативность у сотрудников?

Не стоит ждать, что она появится сама собой — создайте для этого благоприятные условия.

Читайте по теме:

Что такое Employee Experience и зачем его развивать?

Как оценить ИТ-инициативы заказчиков и выстроить прозрачные процессы

Собрали несколько способов, чтобы развить инициативность в работе:

Создайте атмосферу доверия и открытости. Сотрудники должны чувствовать, что могут предлагать свои идеи без страха ошибиться или получить наказание. Поощряйте обсуждения, открыто реагируйте на предложения, даже если они покажутся нереалистичными. Критикуйте идеи, а не людей. Дайте сотрудникам больше свободы. Не ограничивайте их рамками жестких инструкций. Предоставьте им определенную свободу в выборе методов работы и принятии решений. Доверяйте им, дайте им возможность брать на себя ответственность. К примеру, поручите сотруднику самостоятельную организацию небольшого проекта. Поощряйте эксперименты. Позвольте сотрудникам экспериментировать с новыми подходами и идеями. Не бойтесь неудач — из них тоже извлекается ценный опыт. Создайте пространство для «безопасных» экспериментов, где можно пробовать новые вещи без риска серьезных последствий. Инвестируйте в обучение и развитие сотрудников. Новые знания и навыки повышают уверенность в себе и стимулируют к проявлению инициативы. Предложите курсы по управлению проектами, креативному мышлению или лидерству. Проводите мозговые штурмы. Создайте игровую и непринужденную атмосферу, чтобы все чувствовали себя комфортно. Поощряйте и награждайте инициативу. Обязательно отмечайте и награждайте сотрудников за проявленную инициативу. Это может быть как материальное вознаграждение, так и публичное признание заслуг. Покажите, что вы цените их вклад в общий успех. Создайте систему обратной связи. Регулярно собирайте ее от сотрудников, интересуйтесь их мнением, учитывайте их предложения. Это показывает, что их голос важен для компании.

Инициативность в профессиональной деятельности — это навык, который развивается со временем и при правильном подходе. Создайте условия, при которых сотрудники захотят и смогут проявлять ее.

Условия, способствующие проявлению инициативности

Основа всего — это вера в способности сотрудников. Руководители должны демонстрировать уважение к мнению подчиненных, слушать их предложения и открыто обсуждать идеи, даже если они кажутся на первый взгляд нереалистичными. К примеру, попросите сотрудника подробнее объяснить суть возникшей у него идеи и обосновать предполагаемые выгоды. Инвестиции в обучение персонала = инвестиции в инициативность. К примеру, предложите оплатить курсы по повышению квалификации или участие в профессиональных конференциях. Не забывайте замечать и вознаграждать инициативу. Это может быть как материальное поощрение, так и публичное признание заслуг. Показывайте сотрудникам, что их вклад ценится и оказывает влияние на результаты работы компании. К примеру, введите систему премирования за лучшие предложения по улучшению процессов. Создайте культуру, где ошибки рассматриваются не как катастрофа, а как возможность для обучения. Важно проводить анализ ошибок, извлекая из них уроки и предотвращая их повторение в будущем. К примеру, введите систему анализа рисков и разработайте процедуры реагирования на ошибки.

Создав эти условия, поможете «разбудить» инициативу в сотрудниках, превратив их в активных участников процесса развития компании.

Управление инициативой через системы оплаты труда

Система оплаты труда может стать мощным инструментом для стимулирования инициативы сотрудников. Важно не просто платить зарплату, а связывать вознаграждение с результатами и проявлением инициативы.

Читайте также:

«Игрок» или «балласт»: какие бывают типы сотрудников и как работать с каждым из них?

4 инструмента, чтобы вырастить универсальных сотрудников: как они помогают компаниям

Вот несколько подходов:

Введите систему премий за оригинальные идеи, которые привели к улучшению бизнес-процессов или созданию новых продуктов/услуг. Допустим, установите премию за предложение, которое привело к экономии ресурсов или увеличению продаж. Определите четкие критерии оценки инноваций.

за оригинальные идеи, которые привели к улучшению бизнес-процессов или созданию новых продуктов/услуг. Допустим, установите премию за предложение, которое привело к экономии ресурсов или увеличению продаж. Определите четкие критерии оценки инноваций. Для сотрудников, чья работа напрямую влияет на прибыль компании, можно установить процент от полученной прибыли в качестве дополнительного вознаграждения. Стимулирует искать новые пути увеличения дохода. Допустим, менеджеры по продажам могут получать бонус, процент от сделок, которые они закрыли.

в качестве дополнительного вознаграждения. Стимулирует искать новые пути увеличения дохода. Допустим, менеджеры по продажам могут получать бонус, процент от сделок, которые они закрыли. Внедрите систему бонусов за достижение ключевых показателей эффективности (KPI), которые включают в себя не только выполнение стандартных задач, но и проявление инициативы. Важно четко определить эти KPI, связывая их с конкретными результатами.

Любая система оплаты труда, нацеленная на стимулирование инициативы, должна быть прозрачной, понятной и справедливой. Сотрудники должны четко понимать, за что они получают дополнительное вознаграждение, и как они могут его заработать. Внедрение такой системы требует тщательного планирования и обсуждения с командой.

Итог

Инициативные сотрудники — двигатель прогресса в любой компании. Они не только выполняют порученную работу, но и активно улучшают процессы, предлагают новые идеи и берут на себя ответственность за результат.

Развить инициативу в команде — целенаправленная работа, включающая создание атмосферы доверия, предоставление свободы действий, постоянное обучение и, конечно же, справедливое вознаграждение.

Не ждите, что инициативность появится сама собой. Создайте условия, которые побуждают сотрудников активно участвовать в жизни компании, предлагать новые решения и брать на себя больше ответственности. Внедряйте системы поощрения, включающие премии за инновации и участие в прибыли. Инвестируйте в обучение и развитие персонала.

Креативность и инициативность сотрудников организации — это движущая сила инноваций и развития. Помните, что такие кадры — ценный актив, который может принести компании конкурентное преимущество и обеспечить устойчивый рост. Вкладываясь в развитие инициативы, вы инвестируете в будущее своего бизнеса и его активное развитие.

Фото на обложке: AaromAmat / Getty Images