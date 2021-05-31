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Истории

Ученые разработали метод, который позволяет без операции заглянуть внутрь мозга

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Команда ученых из Цюрихского университета разработала новый метод микроскопии, с помощью которого им удалось в четыре раза глубже проникнуть в мозг живой мыши без хирургического вмешательства. В будущем эта разработка может применяться для изучения функций мозга и в медицинских целях.

Ученые разработали метод, который позволяет без операции заглянуть внутрь мозга

Обычный микроскоп не позволяет рассмотреть мозг без операционного вмешательства, так как череп рассеивает и блокирует свет. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Optica, новый метод устраняет эту проблему и позволяет создать детализированную динамическую карту сосудистой системы мозга. По словам исследователей, она может стать ценным медицинским инструментом.

Инженер-биомедик из Цюрихского университета и ведущий автор исследования Даниэль Разанский утверждает, что визуализация биологических механизмов в невозмущенной среде поможет понять, как функционируют живые организмы и развиваются болезни..

В рамках исследования Разанский и его команда вводили флуоресцентные микрокапли в мозг мыши. Они перемещались по кровеносной системе животного и использовали специальные инфракрасные лучи, способные лучше проникать в кости и освещать их. Это концепция похожа на ФМРТ-сканирование: с ее помощью также можно заглянуть внутрь мозга и проследить активность его областей. Однако для этого впервые использовалась флуоресцентная микроскопия.

Сейчас исследователи оптимизируют этот метод, чтобы улучшить разрешение во всех трех измерениях. Они считают, что в таком случае он сможет использоваться не только для биологических исследований, но и станет полезным диагностическим и медицинским инструментом.

«Сфера биомедицинской визуализации давно стремилась проводить оптические наблюдения с высоким разрешением в глубоких живых тканях», — утверждает Разанский. Потенциально такая технология может использоваться для изучения нейронной активности, микроциркуляции, нервно-сосудистых пучков и нейродегенерации.

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Фото на обложке: sfam_photo / Shutterstock

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