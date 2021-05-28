Ученые нашли способ спрогнозировать болезнь Альцгеймера с помощью простого алгоритма

Ученые Лундского университета в Швеции разработали алгоритм, который на основе анализа крови и 10-минутного теста на память сможет с 90% точностью определить вероятность появления у человека болезни Альцгеймера. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Medicine.

Для прогноза нужно сделать специальный анализ крови, который измерит количество фосфорилированного тау-белка и выявит наличие гена предрасположенности к болезни Альцгеймера. Затем человеку нужно выполнить несколько когнитивных тестов, на которые потребуется 10 минут. После этого алгоритм предскажет, может ли у человека развиться болезнь в течение ближайших четырех лет. Точность определения - 90%.

Релевантные тесты определения слишком дороги, трудозатратны и не всегда правдивы, пишут в журнале – для них требуется провести анализ спинномозговой жидкости и сделать КТ-снимки.

Ученые опробовали свой метод на 340 пациентах в Швеции и 543 – в США и Канаде.

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