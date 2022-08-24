Как у BeReal: Instagram* разрабатывает функцию для естественных снимков

Instagram* проводит внутреннее тестирование функции IG Candid Challenges, которая побуждает пользователей делиться естественными снимками, сделанными за две минуты. Та же концепция лежит в основе соцсети BeReal, которая недавно набрала популярность.
Функцию IG Candid Challenges обнаружил разработчик Алессандро Палуцци, которые уже не раз сообщал о грядущих изменениях в известных соцсетях. Работу над ней подтвердили в Meta*.
Палуцци опубликовал скриншот, на котором Instagram* описывает, как работает IG Candid Challenges (соревнования по естественности). Ежедневно, в случайно выбранное время, пользователи получают уведомление, после которого нужно в течение двух минут сделать и выложить снимок.
Фото в тексте: Алессандро Палуцци
Это практически полностью повторяет пользовательский опыт сервиса BeReal, ставшего известным в прошлом месяце. BeReal также отправляет уведомление пользователям в случайно выбранное время. Им дается две минуты, чтобы сделать снимки с основной и фронтальной камер одновременно. Такой формат побуждает делиться аутентичными снимками из повседневной жизни, а не тщательно подготовленным контентом, которым известен Instagram*.
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В заявлении для издания The Verge Meta* подтвердила, что тестирует функцию IG Candid Challenges, назвав ее «внутренним прототипом». Это значит, что компания еще не запланировала релиз, а, возможно, он и вовсе не состоится.
Тем не менее Instagram* часто копирует конкурентов (истории как в Snapchat и Reels в ответ на популярность TikTok), поэтому можно с уверенностью предположить, что релиз все же состоится, если BeReal сохранит популярность.
Так поступают и другие технологические гиганты. К примеру, YouTube запустила Shorts в период популярности коротких вертикальных видео, а Twitter — Spaces во время взлета Clubhouse.
К тому же Meta* уже не впервые обвиняют в копировании BeReal. В прошлом месяце Instagram* представила функцию Dual, которая позволяет делать фото и видео с двух камер одновременно. Единственное отличие от BeReal — возможность снимать контент в любое время.
Однако, по словам бывшего продуктового дизайнера Instagram*, Dual находилась в разработке в течение нескольких лет, а выпустить ее во время взлета BeReal оказалось просто «удобно».
* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.
Фото на обложке: ViDI Studio /
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