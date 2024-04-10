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Истории

В Гарварде создали «умную» жидкость — ее свойства можно программировать

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор направления «Истории»

Дарья Сидорова

Гарвардские ученые разработали программируемую жидкость с уникальной структурой, которая позволяет ей радикально менять свои свойства, такие как сжимаемость, оптическое поведение и вязкость. Это также первая метажидкость, способная переходить между ньютоновским и неньютоновским состояниями.

Исследователи утверждают, что разработка пригодится в самых разных областях, особенно в робототехнике.

В Гарварде создали «умную» жидкость — ее свойства можно программировать

Метаматериалы — это искусственно созданные материалы с редкими свойствами, которые, по словам исследователей, «определяются их структурой, а не составом».

Обычно положение строительных блоков в метаматериалах фиксировано в рамках решетчатой структуры. В свою очередь, новое вещество состоит из крошечных резиноподобных сфер, находящихся в несжимаемой жидкости (в данном случае в силиконовом масле).

Эти сферические капсулы наполнены воздухом и при достаточном давлении деформируются, образуя линзовидную полусферу. При отсутствии давления они принимают свою обычную форму. Это значительно меняет свойства жидкости: например, полусферы позволяют свету фокусироваться и проходить сквозь вещество, а целые сферы блокируют его.

В отличие от твердых метаматериалов, метажидкости способны течь и адаптироваться к форме емкости. Целью ученых было создать метажидкость, которая не только обладала бы этими свойствами, но также позволяла бы программировать вязкость, сжимаемость и оптические свойства.

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Чтобы продемонстрировать способности метаматериала, ученые использовали его в качестве гидравлической жидкости в роботизированной руке. Благодаря этому робот смог взять хрупкие предметы, такие как стеклянная бутылка и яйцо, не раздавив их.

Жидкость автоматически реагировала на давление различных объектов без дополнительного программирования и внешнего управления, что было бы невозможно с традиционной гидравлической жидкостью, такой как вода.

Учение лишь начали изучать возможности нового вещества. Теперь они хотят проверить его акустические и термодинамические свойства, которые часто задействуют у метаматериалов в целом.

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Фото на обложке: Romix Image / Shutterstock

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