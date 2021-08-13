Как управлять «трудным»‎ сотрудником: советы для руководителей-интровертов

Как эффективно взаимодействовать с «властным»‎ и «сложным»‎ сотрудником? Этот вопрос особенно волнует руководителей-интровертов. Наладить здоровые отношения и обеспечить продуктивность в коллективе помогут следующие советы.

Сотрудничество с разными людьми дает много преимуществ. Разнообразие идей, точек зрения и подходов помогает успешно решать проблемы, внедрять инновации и обучаться. Однако в этом процессе могут возникнуть трудности. Например, некоторые сотрудники бывают слишком решительными или мешают выстраивать благоприятную рабочую атмосферу.

Измените свой образ мышления

Возможно, вы встречали семинары с такими названиями, как «Что делать, если коллеги выводят вас из себя» или «Как справляться с трудными людьми»‎‎. Они предлагают быстрые решения, но, как правило, подходят к проблеме с неправильной стороны. Обвинения в «сложности»‎ и «надоедливости»‎ с самого начала устанавливают лишние препятствия.

Избегайте ярлыков. Первый способ наладить отношения с сотрудником, который воспринимается как «властный»‎ или «сложный»,‎ — стараться не вешать на него ярлыки и избегать негативной оценки. Людям свойственно делать поспешные выводы, если кто-то реагирует странно или высокомерно. Мы бессознательно разделяем всех на категории.

Но чтобы эффективно взаимодействовать друг другом, важно избегать этих ярлыков. Они предполагают осуждение: например, прилагательное «доминирующий»‎ имеет негативный оттенок по сравнению с «влиятельный»‎. Поэтому лучше сосредоточиться на работе, которую нужно выполнить, и необходимой для этого модели поведения.

Сохраняйте добрые намерения. Взаимодействуя с людьми, которые от нас отличаются, мы склонны размышлять об их мотивах. Например, если человек слишком решителен, может показаться, что он просто пытается превзойти других.

Однако такие заключения, как правило, ошибочны. Поэтому лучше оценивать человека положительно. Это поможет наладить отношения: людям свойственно относиться к другим так же, как относятся к ним.

Сосредоточьтесь на работе. Еще один эффективный способ — сфокусироваться на цели проекта и общих обязанностях. Чтобы создать атмосферу уважения и продуктивности в коллективе, не обязательно дружить с коллегами и соглашаться с их подходами. Сосредоточьтесь на работе, а не на самом человеке, и результаты не заставят себя ждать.

Придерживайтесь следующих подходов

Задача руководителя — обеспечить условия для всех сотрудников (в том числе для того, кто особенно полон решимости), которые позволят им вовлечься в проект и выдавать наилучшие результаты. Вот несколько способов это сделать.

Задействуйте сильные стороны. Подумайте, какие уникальные таланты демонстрирует ваш сотрудник, и вовлекайте его в работу, которая их раскрывает. Возможно, его энергичность позволит ему возглавить проект, а способность всесторонне анализировать проблему — найти путь для инновационного решения. А может, он способен научить других формировать идеи иным способом.

Делегируйте. Если сотрудник обладает лидерскими качествами, позвольте ему возглавить важную инициативу. Он может как поучаствовать в ее решении, так и направить других коллег или же заниматься ею под вашим руководством. Такой подход не только ускорит выполнение работы, но и задействует энергию сотрудника с пользой.

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Предоставляйте обратную связь. Будьте открыты для всех сотрудников и регулярно рассказывайте им о том, какое влияние оказывает их работа. Узнавайте, какие у них цели, и помогайте им улучшать свои результаты. При этом сосредоточьтесь на их производительности, а не на подходе к работе.

Если кто-то хорошо взаимодействует с командой и справляется со своими задачами (даже если он более решительный, чем остальные), то не стоит переживать. С другой стороны, если его поведение мешает эффективной работе, то эту проблему следует решить.

Проявите терпение и сохраняйте уверенность в себе

Еще один ключевой элемент эффективного взаимодействия с «трудным»‎ сотрудником — поддерживать уверенность в себе и в своих лидерских качествах. Человеку свойственно вешать ярлыки не только на других, но и на себя. Однако каждый может стать отличным лидером, независимо от типа личности.

Проанализируйте свои способности. Вспомните о своих сильных сторонах и уникальных талантах. Не существует единого подхода ко всем задачам. Неважно, интроверт вы или экстраверт, возьмите за основу свои преимущества и подстройте должность под себя.

Уделяйте меньше внимания тому, к какому типу личности вы относитесь. Лучше сосредоточьтесь на том, что у вас хорошо получается, какие аспекты следует улучшить и что вы способны привнести в команду и организацию.

Будьте открыты. Отличные руководители делятся информацией и обеспечивают четкое понимание всех задач. Это помогает сотрудникам проявлять инициативу и принимать лучшие решения, а также устанавливает атмосферу доверия. Поэтому не бойтесь говорить об идеях, над которыми вы работаете, и побуждайте всех совместно работать над проектами.

Заботьтесь о сотрудниках. Еще одна черта хорошего лидера — быть открытым для людей. Поделитесь с ними общей картиной, отвечайте на вопросы, обучайте и предоставляйте фидбек. Это особенно важно в тяжелые времена (например, во время пандемии) и для распределенной команды (гибридный формат или удаленная работа).

Независимо от того, встречаетесь ли вы лично или виртуально, регулярно общайтесь с членами команды. Покажите им, что они могут обращаться к вам со своими проблемами, и узнавайте, как вы можете им помочь. Это показывает заботу с вашей стороны, и сотрудники обязательно это оценят.

Развивайте свои лидерские навыки, научитесь проявлять эмпатию и воспринимать альтернативные точки зрения. Выявите сильные стороны своих подчиненных и используйте их на благо компании — так вы сможете построить плодотворную культуру в коллективе.

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