Почти половина российских работодателей считают, что сотрудникам не хватает digital-навыков — опрос

Больше всего сотрудникам российских компаний недостает цифровых навыков, об этом заявили 44% работодателей, опрошенных группой ANCOR при поддержке Microsoft и Американской торговой палаты в России.

В опросе приняли участие 373 руководителя и 4013 сотрудников. Было изучено, как компании проводят обучение, какие навыки считают важнейшими и каких, по мнению руководителей, не хватает сотрудникам.

В то же время 24% сотрудников сообщили, что digital skills в их профессии крайне важны. Кроме того, эксперты наблюдают рост потребности в цифровых компетенциях: они приближаются по важности к hard и soft skills и даже опережают «мягкие» навыки по привлекательности инвестиций. 67% сотрудников готовы инвестировать в развитие своих digital skills.

Самый заметный дефицит цифровых навыков наблюдается среди специалистов в индустрии здравоохранения. При этом сектор входит в тройку отраслей с самыми высокими требованиями к цифровым компетенциям сотрудников наряду с консалтингом и розничной торговлей.

Лучшим решением проблемы несоответствия навыков сотрудников потребностям бизнеса больше половины руководителей (51%) считают внутреннее обучение. Более 39% уверены, что хорошим решением является автоматизация процессов, а 10% руководителей видят выход в привлечении более квалифицированных «готовых» специалистов извне.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Unsplash