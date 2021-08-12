Почти половина российских работодателей считают, что сотрудникам не хватает digital-навыков — опрос

Больше всего сотрудникам российских компаний недостает цифровых навыков, об этом заявили 44% работодателей, опрошенных группой ANCOR при поддержке Microsoft и Американской торговой палаты в России.
В опросе приняли участие 373 руководителя и 4013 сотрудников. Было изучено, как компании проводят обучение, какие навыки считают важнейшими и каких, по мнению руководителей, не хватает сотрудникам.
В то же время 24% сотрудников сообщили, что digital skills в их профессии крайне важны. Кроме того, эксперты наблюдают рост потребности в цифровых компетенциях: они приближаются по важности к hard и soft skills и даже опережают «мягкие» навыки по привлекательности инвестиций. 67% сотрудников готовы инвестировать в развитие своих digital skills.
Самый заметный дефицит цифровых навыков наблюдается среди специалистов в индустрии здравоохранения. При этом сектор входит в тройку отраслей с самыми высокими требованиями к цифровым компетенциям сотрудников наряду с консалтингом и розничной торговлей.
Лучшим решением проблемы несоответствия навыков сотрудников потребностям бизнеса больше половины руководителей (51%) считают внутреннее обучение. Более 39% уверены, что хорошим решением является автоматизация процессов, а 10% руководителей видят выход в привлечении более квалифицированных «готовых» специалистов извне.
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Фото: Unsplash
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