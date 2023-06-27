Apple пытается зарегистрировать изображение яблока как товарный знак

Fruit Union Suisse — швейцарское сообщество поставщиков фруктов со 111-летней историей. Почти все это время его символом было красное яблоко с белым крестом, отсылающим к флагу Швейцарии. Теперь логотип может потребоваться изменить, поскольку Apple пытается получить права интеллектуальной собственности на изображения яблок.

«Нам трудно это понять, поскольку не похоже, что они пытаются защитить свое надкушенное яблоко, — говорит директор Fruit Union Suisse Джимми Мариетоз. — Их цель состоит в том, чтобы владеть правами на настоящее яблоко, которое для нас является почти универсальным и которое должно быть бесплатным для всех».

Логотип Fruit Union Suisse. Фото в тексте: Fruit Union Suisse

Apple предпринимала аналогичные попытки и в других странах, а также подавала в суд на множество компаний, которые используют изображения яблок в рамках своего брендинга — даже если они совсем не похожи на логотип Apple.

По данным некоммерческой организации Tech Transparency Project, с 2019 по 2021 годы компания подала 215 заявок об оспаривании товарных знаков.

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Но не только Apple пытается ограничить права на распространенные объекты и слова. Например, на Amazon подавали в суд из-за того, что она использовала слово prime (прайм). Google также столкнулась со сложностями, когда объявила о реструктуризации в Alphabet: в то время в США было зарегистрировано более 100 товарных знаков, названия которых включали слово alphabet (алфавит).

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Фото на обложке: Vytautas Kielaitis / Shutterstock