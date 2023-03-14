Ipekyol — турецкий бренд одежды для успешных женщин

Ipekyol — турецкий производитель женской одежды, обуви и аксессуаров, который принадлежит турецко-итальянской группе Ayaydin-Miroglio. Бренд появился более 30 лет назад и с тех пор стал популярен среди женщин по всему миру. В материале — о том, как Ipekyol развивался и чего сумел достичь.

История бренда Ipekyol

В 1986 году Ялчин Аяйдин (Yalçın Ayaydın) основал текстильную компанию Ayaydın, в рамках которой был создан бренд женской одежды Ipekyol. Первый магазин открылся в центре Стамбула в 1989 году.

Ayaydın — один из старейших производителей одежды Турции. Фабрика площадью 17 тыс. кв. м расположена в турецком городе Эдирне. Она была открыта в 2006 году и с тех пор получила несколько престижных наград в области архитектуры, в том числе Премию Ага Хана.

В 1997 году запущен бренд Twist, предлагающий современную моду для молодых женщин.

С 2000 года головной офис группы Ayaydın-Miroglio располагается в 12-этажном здании площадью 10,2 тыс. кв. м в Стамбуле. Всего в компании работает более 2 тыс. сотрудников, в том числе в головном офисе, магазинах и на фабрике.

В 2004 году был представлен Machka — первый турецкий бренд прет-а-порте.

В 2008 году компания объединилась с глобальной текстильной и швейной группой из Италии Miroglio, получив название Ayaydin-Miroglio.

С 2013 года в рамках Ipekyol работает академия карьеры Ipekyol Career Academy, где сотрудники могут получить обучение и быстрее продвигаться по карьерной лестнице.

О коллекциях и коллаборациях

Бренд относится к среднему ценовому сегменту и знаменит своими инновационными, оригинальными и яркими дизайнами. Он предлагает женскую одежду, обувь и аксессуары в стиле smart-casual, а также парфюмерию и уходовую косметику.

Ipekyol первым в турецкой индустрии производства одежды сотрудничал с брендами (Perwoll и Clinique). Бренд также выпускал совместные коллекции с такими дизайнерами, как Зейнеп Тосун (Zeynep Tosun), Хакан Йылдырым (Hakan Yıldırım), Озгюр Мазур (Özgür Masur) и Ясемин Озилхан (Yasemin Özilhan).

Ipekyol также следует цифровым трендам. Так, в прошлом году совместно с турецкой компанией MetaEntry бренд создал «цифровой показ мод» — промо-ролик, в котором был представлен ряд его новых продуктов.

Где можно приобрести товары Ipekyol

Согласно информации на официальном сайте, на данный момент Ipekyol предлагает свою продукцию в 10 странах: Азербайджане, Бахрейне, Ираке, Казахстане, Саудовской Аравии, Кувейте, Катаре, ОАЭ и на Кипре. Всего в Турции работает 242 магазина, а в остальных странах — 48.

Приобрести товары Ipekyol можно и в России: в 2022 году в московском ТЦ «Афимолл» открылся первый pop-up магазин бренда. Кроме того, бренд представлен на маркетплейсах и в интернет-магазине «Стокманн».

В статье использовались материалы следующих источников:

Rli.uk.com, Shoes-report.com, Buyfromturkey.co, Obase.com, Metaentry.io

Фото на обложке: Rugged Studio / Shutterstock