«Ты просто идешь по улице, а тебя зовут на работу в стартап»

Rusbase продолжает рассказывать о женщинах из Кремниевой долины.

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Обычно мои клиенты – компании, у которых уже успешно выстроен бизнес в Европе или России, и они хотят открыть офис в Долине . Сначала я консультирую по всем вопросам, связанным с юрисдикцией, финансами, налогами, а затем могу взять эти процессы на себя. Моя задача – прийти, все наладить, нанять правильных людей и уйти. Первым моим клиентом был стартап, который хотел открыть офис разработки в России. Я ездила в Москву, занималась открытием офиса и наняла 150 разработчиков. Сама я эксперт в финансах , а по остальным темам – юридические вопросы, найм и другие – сотрудничаю с проверенными специалистами.

В университете был профессор, который для всех, кто желает развиваться в финансовом аудите, проводил мероприятия – там можно было пройти интервью и получить работу. Так что из вуза я вышла сразу с работой.

Думаю, это хорошо, что я переехала в 14 лет – в таком возрасте ничего не понимаешь, и я просто не успела испугаться. Ничего не казалось трудным. Да, в интернате я скучала по маме, но зато теперь, спустя 20 лет, у меня есть знакомые в любой стране. Несколько лет назад ездила в Южную Корею по работе, а там – пять моих знакомых по школе.

Про инвестиции

Однажды я сходила на мероприятие, на котором выступала женщина – член фонда Golden Seeds. Фонду уже 15 лет, это пятая по величине сеть ангел-инвесторов в Америке.

Как-то по делам прилетел клиент из Москвы и попросил: познакомь меня с инвестором, хочу попросить у него советов. Я дала ему контакт той женщины. А через некоторое время она мне звонит и говорит: «Хочешь присоединиться к фонду?» Я уже давно смотрела в сторону инвестиций, но проблема в том, что в обычных венчурных фондах ты просто даешь деньги, но не принимаешь участия в решении, куда эти деньги в итоге пойдут. Даже многие ангельские фонды не подразумевают глубокого участия.

Golden Seeds, с одной стороны, требует не очень больших сумм для участия в фонде, с другой, по правилам фонда все его члены влияют на решения настолько, насколько они хотят. При желании я могу сама проводить Due Diligence для проектов.

Про криптовалюты и блокчейн

Летом 2017 года я шла по улице Сан-Франциско и встретила человека, который спросил, не хочу ли я возглавить ICO в его проекте. В Долине именно так и происходит: ты просто идешь, а тебе кто-то предлагает работу. Так я погрузилась в сферу криптовалют. Кстати, оказалось, что в этой сфере крутится очень много людей из России.

Я очень осторожный человек в плане блокчейна и крипты, всегда избегаю какого-либо скама. Так что спад волны почувствовала в позитивном смысле: мне перестали писать компании-мошенники. Теперь пишут только серьезные.

Я верю в блокчейн и его будущее. В фонде Golden Seed мы проводим для партнеров образовательную программу по теме криптовалют. Сейчас моя задача – привести в фонд какой-нибудь классный проект на блокчейне.

Про гендерный вопрос

Мне очень повезло: начиная с первой же работы не было никаких проблем или даже намеков о неравенстве. Думаю, большую роль сыграло то, что я из России. Недавно разговаривала с девушкой, которая работает главным программистом-архитектором (Chief Architect Engineer). Мы с ней обсуждали, что не чувствуем гендерного неравенства, потому что обе из России. У русских как: если ты женщина, это не значит, что ты не можешь стать генеральным директором. Дома могут быть разные отношения, а на работе все равны. Просто идешь и работаешь. Думаю, такой настрой у меня и сохранился.

Но, конечно, если смотреть на статистику должностей и зарплат по США и по миру, проблема гендерного неравенства есть. Кстати, в Golden Seeds есть правило – мы инвестируем, только если среди фаундеров или топ-менеджеров стартапа есть женщина. И это не благотворительность. Статистика показывает, что если в менеджменте есть женщина, то компания показывает более сильные результаты. Так что я смотрю на это, как на риск-менеджмент. Я дала свои деньги и хочу, чтобы ими правильно распоряжались.

Нет такого, что к нам приходят женщины, а мы тут же выписываем им чеки. Мне иногда говорят: «Приходи к нам в команду, чтобы нам деньги дали». Вы в своем уме?

А если я в вашей сфере ничего не понимаю и не умею? Так что мы в Golden Seeds довольно критично оцениваем компании. У нас такой же показатель, как у других ангельских фондов – примерно 3% стартапов, которые мы отсмотрели, получают инвестиции.