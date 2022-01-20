ИТ «под ключ»: как бизнес может оптимизировать ресурсы с помощью управляемых ИТ-сервисов

Бизнес в России все чаще обращается к управляемым ИТ-сервисам — Managed Service: провайдеры предлагают обслуживание различных компонентов ИТ-инфраструктуры «под ключ», снимая с заказчика непрофильную нагрузку и головную боль с поиском профессиональных кадров. Вместе с экспертами разбираемся, что такое Managed Service и почему они выгодны бизнесу.

Что такое Managed Services

Для России Managed Services относительно новая услуга, вернее сказать — новое понятие. Фактически управляемые услуги оказываются давно, при этом они часто позиционируется как ИТ-аутсорс. Managed Services — это вид аутсорсинга, при котором клиент полностью передает управление ИТ-системами сервисному провайдеру (Managed Services Provider, MSP).

От обычного аутсорсинга такая модель отличается тем, что услуги предоставляются комплексно, с оплатой по подписке. Все, что требуется от клиента, — гибко менять SLA (условия договора с провайдером) в зависимости от текущей потребности.

Таким образом, рынок Managed Services складывается из взаимодействия трех сторон:

вендора — разработчика продукта;

MSP — поставщика услуг, который находится между вендором и конечным потребителем и предоставляет продукт, сервисы обслуживания этого продукта и соответствующую техподдержку;

заказчика — потребителя продукта вендора и услуг MSP.

Денис Коденцев, старший архитектор, руководитель направления корпоративных сетей компании Cisco в России

С одной стороны, в России традиционно настороженно относятся ко всем новым формам использования даже привычных технологий, с другой — мы в Cisco наблюдаем очевидный тренд в запросах рынка и отдельных заказчиков в пользу управляемых сервисов, особенно в случаях, когда основной профиль заказчика никак не связан с ИТ.

Именно такие заказчики видят для себя очевидные плюсы от управляемых сервисов: получить самое новое и лучшее в индустрии, сразу и без инвестиций в ИТ-персонал.

ИТ «под ключ»

Светлана Врублевская, заместитель директора департамента телекоммуникаций по сервису ИТ-компании «КРОК»

Рост востребованности управляемых сервисов напрямую связан с темпами цифровизации: в компаниях увеличиваются объемы ИТ-инфраструктуры, внедряются сложные технологические решения, роль ИТ в бизнесе становится одной из ведущих, а профессиональных ИТ-кадров на всех не хватает.

Многие компании приходят к пониманию, что ИТ-услуги, если они не относятся к числу профильных направлений бизнеса, как правило, проще и дешевле передать для обслуживания профессиональным командам.

Управляемые сервисы подразумевают, что услуги предоставляются «под ключ» — это регулярная и проактивная поддержка и управление ИТ как на территории клиента, так и в облаке или коммерческом ЦОД. Решение и предупреждение всех возникающих проблем полностью лежит на стороне сервисного провайдера.

У аутсорсинга с MSP есть преимущество в скорости реализации проектов и высоком гарантированном уровне сервиса — в сотрудничестве c сервисным провайдером возможно более быстрое выполнение бизнес-задач. Наиболее крупный бизнес видит в MSP возможность разгрузить ИТ-службу и таким образом высвободить ресурсы на стратегическое развитие.

Виды управляемых сервисов

Управляемые услуги можно разделить по отношению к обслуживаемым информационным системам и аппаратному обеспечению:

сервисы поддержки корпоративного оборудования (ПК, серверы, устройства печати и т.д.);

сервисы управления сетями (включая управление коммутаторами и сетевыми хранилищами);

управление безопасностью (резервное копирование, аварийное восстановление, управляемый межсетевой экран, обновление приложений безопасности, мониторинг безопасности);

управляемая облачная инфраструктура, управляемые услуги связи, программное обеспечение как услуга (PaaS, программные платформы по подписке).

Предложение любого квалифицированного провайдера также предполагает управляемые услуги техподдержки и оперативного устранения неполадок в оборудовании и сбоев в ИТ-системах.

SD-WAN как сервис

По мнению экспертов Cisco, самыми перспективными среди управляемых услуг для современного бизнеса выглядят сервисы, которые одновременно отвечают ряду требований:

могут быть обеспечены через интернет;

предлагают получить уровень сервиса аналогичный размещению on-premise;

не требуют (но допускают) размещения всех компонент решения у клиента;

не несут рисков безопасности и эксплуатации для клиента при таком «разделении» частей решения;

предлагают гибкую форму использования и оплаты сервиса.

«Наиболее удачно под эти требования подходят технологии SDN, которые естественным образом разделяют компоненты управления решения и компоненты, отвечающие за передачу трафика», — говорит Денис Коденцев.

Для реализации подхода SDN на распределенных инфраструктурах используется технология SD-WAN, которая может предоставляться бизнесу в виде сервиса.

«Идеальный профиль заказчика — это компания со значительным количеством офисов, которые должны размещаться там, где это необходимо бизнесу. Офисы могут регулярно менять расположение. Могут меняться и типы подключений — от LTE до MPLS VPN в любой комбинации — и набор используемых операторов связи в каждом отдельном офисе», — уточняет эксперт.

При сервисной модели использования SD-WAN провайдер закупает у вендора и устанавливает у себя центральные компоненты системы и продает своим клиентам решение как сервис, устанавливая у них оконечные устройства и обеспечивая доступ к интерфейсу управления.

«SD-WAN по сервисной модели позволяет территориально-распределенным компаниям более эффективно использовать имеющиеся каналы связи, снижать стоимость поддержки инфраструктуры и повышать производительность бизнес-процессов. При этом бизнесу не нужно закупать и размещать в своей инфраструктуре компоненты системы, снижая таким образом капитальные затраты», — заключает Светлана Врублевская.