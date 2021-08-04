Китайский интернет-магазин JD.com планирует создать игровую экосистему

Китайский онлайн-магазин JD.com планирует построить игровой бизнес. Однако компания не собирается создавать собственные видеоигры, как Tencent и NetEase. Вместо этого она хочет стать основной площадкой, на которой можно приобрести любые товары, связанные с играми. Для этого JD.com организует собственную киберспортивную команду и сотрудничает с производителями устройств. Новое направление поможет компании развивать и другие сферы бизнеса.

Игровой бизнес JD включает несколько направлений. Во-первых, миллионы покупателей приобретают товары и оставляют отзывы в ее интернет-магазине. JD может делиться этими отзывами с партнерами, чтобы помогать им улучшать продукты.

В прошлом году ритейлер объявил о том, что планирует сотрудничать с такими компаниями, как китайский производитель компьютеров Lenovo и игровой гигант Tencent. Вместе с ними JD планирует разрабатывать смартфоны для мобильных игр, а затем распространять их через свою платформу, чтобы привлечь игроков.

Второе направление стратегии охватывает киберспорт и соревновательные видеоигры. В 2017 году JD запустила собственную киберспортивную команду JD Gaming. А в прошлом году — команду по мобильным играм JD Esports.

Согласно прогнозам Newzoo, в 2021 году глобальный доход от киберспорта впервые превысит $1 млрд — 14,5% рост по сравнению с прошлым годом.

Это лишь малая часть глобального рынка игр, однако ожидается, что она продолжит расти. И JD хочет охватить ее долю.

С помощью киберспорта компания планирует повысить свою связь с игровой индустрией. По словам президента JD Mobile Devices Дэниеля Тана, киберспорт помог «проникнуть в мышление потребителей». Он добавляет, что компания стремится создать профиль игроков, чтобы «продвигать продукты».

JD не производит собственные видеоигры, как Tencent и NetEase. В частности, Tencent удалось расшириться глобально за счет приобретения игровых студий и инвестирования в них. Тан сообщил, что JD не планирует этим заниматься. Однако он не исключает возможность вложений в игровые компании совместно с партнером.

По словам Тана, развитие игрового направления JD находится на начальной стадии, и компания еще не выбрала бизнес-модель. Он считает, что сама индустрия еще только развивается. «Поэтому, с нашем точки зрения, это инвестиции. Но мы видим огромный потенциал», — заявляет он. Тан добавляет, что JD стремится создать ценность и привлечь побольше молодых людей на площадку.

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