В Дубае прошла гонка на реактивных ранцах

В районе Дубай Марина в ОАЭ состоялись первые в мире соревнования на реактивных ранцах. Участники поднялись в небо и пронеслись над водой, огибая надувные препятствия. Уникальное мероприятие организовал производитель реактивных ранцев Gravity Industries.
«Самая близкая аналогия — сон, в котором вы летаете и отправляетесь туда, куда ведут мысли», — рассказал основатель Gravity Industries Ричард Браунинг.
«Мир супергероев Marvel и DC Comics воссоздали этот сонник с помощью компьютерной графики, и мы максимально приблизились к тому, чтобы воплотить это в реальность», — добавил он.
Соревнования проходили в довольно экстремальных условиях. «Все горячее, двигатели кричат, — рассказал Исса Кальфон, ставший победителем. — И гонка начинается, и вы просто действуете».
Не обошлось без инцидентов: один из участников, у которого, по сообщениям, было лишь 12 дней на подготовку к гонке, упал в воду. На помощь быстро пришли спасатели — пилот не пострадал.
Gravity Industries в течение нескольких лет совершенствовала свой реактивный ранец, мощность которого равна 1,5 тыс. лошадиных сил. По мнению компании, устройство можно использовать в разных целях, в том числе в военных. В 2021 году с его помощью британский морской пехотинец перелетел с моторной лодки на корабль.
Ранец также пригодится в аварийно-спасательных операциях: он позволит парамедикам подниматься в горы, чтобы оказать первую помощь.
Фото на обложке: Gravity Industries
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как не попасть в жернова «конвейера экспатов» в Дубае
- 2 Высокий чек и бюрократия: открывать клинику в Дубае или нет
- 3 «Золотая виза» в ОАЭ: что учитывать предпринимателю при подаче заявления
- 4 Как начать бизнес в ОАЭ в 2024 году: этапы открытия и перспективные ниши
- 5 90 этажей мало, нужно 163: секреты планирования из книги «Управляй как шейх»
ВОЗМОЖНОСТИ
04 марта 2024
04 марта 2024
05 марта 2024