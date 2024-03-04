В Дубае прошла гонка на реактивных ранцах

В районе Дубай Марина в ОАЭ состоялись первые в мире соревнования на реактивных ранцах. Участники поднялись в небо и пронеслись над водой, огибая надувные препятствия. Уникальное мероприятие организовал производитель реактивных ранцев Gravity Industries.

«Самая близкая аналогия — сон, в котором вы летаете и отправляетесь туда, куда ведут мысли», — рассказал основатель Gravity Industries Ричард Браунинг.

«Мир супергероев Marvel и DC Comics воссоздали этот сонник с помощью компьютерной графики, и мы максимально приблизились к тому, чтобы воплотить это в реальность», — добавил он.

Соревнования проходили в довольно экстремальных условиях. «Все горячее, двигатели кричат, — рассказал Исса Кальфон, ставший победителем. — И гонка начинается, и вы просто действуете».

Не обошлось без инцидентов: один из участников, у которого, по сообщениям, было лишь 12 дней на подготовку к гонке, упал в воду. На помощь быстро пришли спасатели — пилот не пострадал.

Gravity Industries в течение нескольких лет совершенствовала свой реактивный ранец, мощность которого равна 1,5 тыс. лошадиных сил. По мнению компании, устройство можно использовать в разных целях, в том числе в военных. В 2021 году с его помощью британский морской пехотинец перелетел с моторной лодки на корабль.

Ранец также пригодится в аварийно-спасательных операциях: он позволит парамедикам подниматься в горы, чтобы оказать первую помощь.

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Фото на обложке: Gravity Industries