Три причины, почему часто менять место работы — не лучшая карьерная стратегия

Но иногда частая смена работодателя может повредить карьерному развитию. Порой сотрудники увольняются, не подозревая о перспективах, которые может предложить текущая организация. Вот три причины строить карьеру внутри одной компании.

Смена работы имеет множество преимуществ — повышение зарплаты, новые полезные знакомства и навыки, проекты по интересам. Этот подход становится все более распространенным, так как доля миллениалов в рабочей силе растет. По данным исследования Gallup, это поколение чаще всего переходит с места на место.

Профессиональная ценность

Чем дольше мы работаем в одной организации, тем больше у нас шансов увеличить свою профессиональную ценность — комплекс навыков, опыта, отношений и репутации, накопленных в течение этого время.

Не стоит забывать важности нетворкинга для карьерного роста. Построив хорошие отношения с руководством и коллегами, можно получить менторов, влиятельных сторонников и тех, кто со временем войдет в вашу команду. Со временем ваше влияние в коллективе вырастет: вы узнаете, с кем и как говорить, как ориентироваться во внутренних системах и политиках, чтобы создать себе успешное портфолио.

Личное развитие

Чем выше профессиональная ценность специалиста, тем больше возможностей у него внутри организации. Сотрудник, который заработал доверие в коллективе, получает больше шансов на продвижение — даже если его опыт не совсем соответствует новой должности.

Эми Лэнг, старший вице-президент по стратегии в Staples US Retail, проработала в компании 15 лет. Она считает, что полезен любой профессиональный опыт. До того, как получить текущую должность, она занималась мерчандайзингом и HR. Это помогло ей развить экспертизу в финансовом планировании, e-commerce и управлении изменениями.

Дополнительный заработок

Неожиданный плюс длительной работы в одной организации — возможность договориться о более гибком графике и уделить больше времени личным интересам, например подработке. Чтобы найти дополнительный источник дохода, не нужно увольняться.

Подработка не только приносит доход или дает возможность самореализоваться. Личный проект дает выход творческой энергии, помогая возвращаться к рутинным задачам, чувствуя прилив сил. Кроме этого, это способ выработать такие важные навыки, как тайм-менеджмент, лидерские и коммуникативные качества, предпринимательское мышление.

В любом случае, многолетняя работа в одной компании не означает, что нужно оставаться в одной нише. Для того, чтобы построить карьеру, нужно верить в себя и свои способности изучать новое. Если вы уверены, что представляете ценность для работодателя, не стесняйтесь узнавать, на какие привилегии вы можете рассчитывать. Возможно, он пойдет на многое, чтобы удержать такого сотрудника.

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Фото на обложке: YAKOBCHUK VIACHESLAV / Shutterstock