Как Boeing пожертвовала качеством ради быстрого производства

Как Boeing пытается улучшить качество производства и о каких проблемах сообщают ее работники — в обзоре New York Times.

В январе этого года самолет Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines вскоре после вылета потерял дверную заглушку, что привело к разгерметизации салона. Эта авария вновь привлекла внимание к качеству самолетов Boeing . Многие текущие и бывшие сотрудники компании считают, что проблема — в стремлении производить самолеты как можно быстрее.

В феврале 2023 года года новый самолет Boeing 737 Max авиакомпании Southwest Airlines выполнял один из своих первых полетов, когда в автоматической системе стабилизации возникли неполадки. Пилотам пришлось совершить аварийную посадку вскоре после взлета.

Менее чем через два месяца 737 Max авиакомпании Alaska Airlines, чей общий налет был равен восьми часам, был ненадолго отстранен от полетов, пока механики решали проблему с системой обнаружения пожара. А в ноябре на высоте 11 тыс. м отказал двигатель у 737 Max, недавно поставленного для United Airlines.

Эти инциденты, о которых авиакомпании сообщили Федеральному управлению гражданской авиации США, широко не освещались. Было неясно, кто в конечном итоге несет ответственность за эти проблемы. Однако с 5 января 2024 года, когда во время полета у поставленного всего два месяца назад 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines вылетела дверная заглушка, подобные эпизоды приобрели новый резонанс, поднимая дополнительные вопросы о качестве самолетов, которые производит Boeing.

«Есть много областей, где все изначально будто собрано неправильно», — сказал Джо Якобсен, инженер и эксперт по авиационной безопасности, который проработал более 10 лет в Boeing и более 25 лет в Федеральном управлении гражданской авиации США.

«Главный девиз — использовать кратчайшие пути везде, а не выполнять работу правильно», — добавил Якобсен.

Подобные сообщения, а также интервью с экспертами по авиационной безопасности и более чем 20 текущими и бывшими сотрудниками Boeing рисуют тревожную картину компании, которая долгое время считалась лидером американской инженерии. Похоже, даже спустя годы после двух авиакатастроф с участием самолетов Max 8 в 2018 и 2019 годах, в результате которых погибло почти 350 человек, Boeing по-прежнему не улучшила качество производства.

С целью показать регуляторам, авиакомпаниям и пассажирам, что компания серьезно воспринимает недавний кризис, 25 марта Boeing объявила о радикальных изменениях в руководстве.

CEO Дэйв Кэлхун покинет компанию в конце года.

Стэн Дил, руководитель коммерческого подразделения, которое производит 737 Max, сразу подал в отставку.

Председатель компании Ларри Келлнер ушел со своего поста и не будет добиваться переизбрания в совет директоров.

Кэлхун занял должность CEO в январе 2020 года. Тогда он заявил, что твердо намерен улучшить культуру безопасности в компании. В результате в состав совета директоров вошли люди с опытом в области инженерии и безопасности, также был создан комитет по безопасности. Boeing сообщила, что с 2019 года на 20% увеличила число инспекторов по авиационной безопасности для коммерческих самолетов, выросло также число проверок на воздушное судно.

После авиакатастроф с участием Max 8 компания и ее регуляторы сосредоточились в основном на причине: недостатках дизайна и ПО. Тем не менее некоторые текущие и бывшие сотрудники говорят, что уже в то время замечали проблемы с качеством производства. А значит, их должны были видеть руководители и регулирующие органы.

После инцидента 5 января Федеральное управление гражданской авиацией США в течение полутора месяцев проводило проверку производства Boeing 737 Max и зафиксировало десятки упущений в практике контроля качества Boeing. Компании поручили устранить эти проблемы в течение трех месяцев (примерно до конца мая).

Федеральные чиновники установили, что установка оторвавшейся панели производилась на заводе Boeing в Рентоне, штат Вашингтон, где собирают 737 Max. По данным Национального совета по безопасности на транспорте США, панель сняли и, по-видимому, переустановили без болтов, которые фиксировали ее на месте. Эта панель называется «дверной заглушкой» и закрывает проем для лишнего аварийного выхода.

«Использовать кратчайшие пути везде»

Текущие и бывшие сотрудники Boeing заявили, что инцидент отражает давние проблемы. Некоторые из них сообщили, что от сотрудников часто требовали строго соблюдать сроки, что иногда вынуждало прибегать к сомнительным практикам, которые, по их опасениям, могли поставить под угрозу качество и безопасность.

Дэвин Фишер, который раньше работал механиком на заводе в Рентоне, заметил, как изменился подход к производству примерно в 2017 году, когда компания представила Max.

Эта модель появилась в ответ на новый экономичный самолет от европейского производителя Airbus. Если в начале 2017 года Boeing выпускала примерно 42 самолета Max в месяц, то уже в следующем году их число выросло до 52. Компания приостановила производство модели вскоре после второй катастрофы в Эфиопии, из-за которой регулирующие органы по всему миру отстранили самолет от полетов.

Полеты на борту Max возобновились в конце 2020 года, и компания снова начала наращивать производство, чтобы избежать дальнейшего отставания от Airbus.

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Текущие и бывшие сотрудники Boeing, большинство из которых говорили на условиях анонимности, поскольку не были уполномочены общаться с журналистами и опасались наказания, привели примеры того, как качество ухудшалось с годами. При этом многие сказали, что по-прежнему уважают компанию и ее сотрудников, а также желают ей успеха.

По словам менеджера по качеству из штата Вашингтон, покинувшего Boeing в прошлом году, рабочие, собирающие самолеты, иногда устанавливали детали, которые не были зарегистрированы и проверены — так они пытались сэкономить время, обходя процедуры контроля качества, помогающие выявить дефектные компоненты.

Как рассказал сотрудник, в одном случае рабочий отправил детали из приемной зоны прямо в цех до того, как они прошли необходимую проверку.

Работник завода в Северном Чарльстоне, Южная Каролина, где производят Boeing 787 Dreamliner, описал многочисленные проблемы при сборке самолетов, в том числе неправильно проложенные провода (это повышает риск их трения друг о друга, что приводит к повреждению).

По словам работника, сотрудники также иногда самостоятельно искали инспекторов, которые одобрят их работу.

Некоторые проблемы перекликаются с обвинениями информаторов из завода Boeing в Южной Каролине, которые говорили с New York Times в 2019 году.

Несколько текущих и бывших сотрудников из Южной Каролины и штата Вашингтон сообщили, что в некоторых случаях механикам, строящим самолеты, разрешалось подписывать собственные работы. По их словам, такая «самопроверка» исключает важнейший этап контроля качества.

В заявлении от 27 марта Boeing сообщила, что запретила самопроверки в Южной Каролине еще в 2021 году, а на других объектах на эту практику приходится менее 10% проверок. Компания осматривает каждый самолет перед поставкой и не позволяет самостоятельно выбирать инспекторов.

Опытных сотрудников стало меньше

Когда в начале 2020 года разразилась пандемия, объем авиаперевозок резко упал. Многие руководители считали: потребуются годы, чтобы пассажиры вернулись в больших количествах. Boeing начала сокращать рабочие места и призывать работников брать выходные пособия и досрочно выходить на пенсию. В итоге компания потеряла около 19 тыс. человек, в том числе с многолетним опытом.

Сейчас в различных подразделениях Boeing работает 171 тыс. человек — примерно на 20% больше, чем в конце 2020 года. Но как рассказывают текущие и бывшие сотрудники, многие новые работники менее опытны.

Сотрудник Boeing, который до прошлого года проводил проверки качества в штате Вашингтон, сказал, что компания не всегда предоставляла надлежащее обучение новым сотрудникам, и иногда им приходилось осваивать важнейшие навыки под руководством более опытных коллег.

Как сообщили в Boeing, после январской аварии сотрудники попросили о дополнительном обучении, и компания работает над удовлетворением этих потребностей, в том числе организовала такую возможность в заводских цехах в этом месяце.

После 5 января Boeing объявила об изменениях, направленных на повышение качества. Компания ввела дополнительные проверки на своем заводе в Рентоне и на объекте в Уичито, штат Канзас, принадлежащем поставщику Spirit AeroSystems, который производит фюзеляжи для Max.

Недавно Boeing заявила, что больше не будет принимать от Spirit AeroSystems те фюзеляжи, которые нуждаются в серьезной доработке. Раньше компания допускала недостатки, которые можно исправить позже, чтобы не нарушить график производства.

Что будет дальше?

По мнению авиационных экспертов, на решение проблем Boeing может потребоваться время — это плохо для авиакомпаний, которым нужны новые самолеты.

Недавно некоторые перевозчики сообщили, что пересматривают свои планы роста, поскольку ожидают сокращения поставок от Boeing. Возможно, авиакомпании попытаются купить больше самолетов у Airbus.

«Чтобы двигаться быстро, им нужно действовать медленно, — заявил инвесторам в этом месяце Скотт Кирби, исполнительный директор United Airlines, имея в виду Boeing. — Я думаю, они это делают».

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