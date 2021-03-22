Пять способов избавиться от трудоголизма с помощью эмоционального интеллекта

По оценкам экспертов, около 30% работающих людей можно назвать трудоголиками. Несмотря на то, что чрезмерное пристрастие к труду считается зависимостью, в обществе оно скорее одобряется: трудоголика считают преданным и добросовестным сотрудником. Однако это расстройство может стать причиной психических и физических проблем. Вот как этого избежать.

Часто трудоголизм путают с привычкой работать сверхурочно. Разница в мотивации:

вовлеченные сотрудники считают работу приятной, обычно они счастливы и полны энтузиазма;

трудоголики зачастую напряжены и раздражительны.

«Любить свою работу и эмоционально зависеть от нее — две разные вещи», — замечает Мелоди Уайлдинг, коуч и автор книги «Доверяй себе: не думай слишком много и направь эмоции на достижение успеха на работе».

Исследователи доказали, что людям, склонным к переработкам, присуще постоянное чувство тревоги, вины и неуверенности в себе. Это эмоциональное состояние проявляется не только на рабочем месте, но и в жизни. Трудоголики также чаще сталкиваются с проблемами со здоровьем из-за переутомления и пренебрежительного отношения к себе. Вот пять способов предотвратить трудоголизм с помощью развития эмоционального интеллекта.

Прислушивайтесь к себе

Те, кто работает с трудоголиками, отмечают: часто у них отсутствует связь с эмоциями. Они не осознают свои чувства, и им трудно понять истинные причины собственных поступков.

Выявление этой привычки — это первый шаг к изменению нашего поведения. Если мы сможем определить то, что нами движет, то найдем и первоисточник. На кого мы пытаемся произвести впечатление? Что мы хотим доказать? Чего мы избегаем, уделяя так много времени и энергии работе?

Поиск ответов на эти вопросы — это важный этап в изменении модели поведения.

Ищите поддержку

Если вы чувствуете, что работаете на износ, необходимо найти кого-то, с кем можно поговорить и кто сможет поддержать. Лучше не обращаться к семье, а найти того, кто сможет объективно взглянуть на ситуацию. Ищи­те лю­дей, ко­то­рые успеш­ны в сво­ей ра­бо­те, и при этом име­ют с ней здо­ро­вые от­но­ше­ния.

«Терапия также позволяет открыть глаза людям на то, насколько отличаются их модели работы или как их поведение воспринимается окружающими, — говорит доктор Мелисса Будин, руководитель клинической программы на платформе онлайн-терапии Choosing Therapy. — Когнитивно-поведенческая терапия может помочь трудоголику установить ограничения для работы, что обычно для него трудно».

Обратитесь в группы самопомощи

Один из наиболее успешных способов преодоления зависимости — это группы самопомощи. В некоторых городах существуют группы анонимных трудоголиков, предоставляющие возможность пообщаться с людьми, которые разделяют вашу зависимость и понимают, через что вы проходите.

Найдите увлечение

Если у вас было увлечение или хобби, которые из-за работы отошло на второй план, самое время к нему вернуться. Возможно, для этого понадобится приложить усилия: поначалу, откладывая работу, вы даже можете испытывать чувство вины. Важно сосредоточиться на своих положительных чувствах за любимым делом. Постепенно увеличивайте продолжительность и выделяйте время в течение дня, чтобы подумать о том, какие эмоции вы испытали.

Отвлекитесь от работы

Если у вас есть неистраченный отпуск, обязательно используйте его. Постарайтесь провести его вдали от работы. Убедитесь, что никто из коллег не сможет вас потревожить, отключите телефон и выйдите из рабочих чатов. Это может быть нелегко, но важно полностью сосредоточиться на настоящем. Отдых не только улучшит психическое, физическое и эмоциональное здоровье, но и позволит вам стать более эффективным, когда вы вернетесь к работе.

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