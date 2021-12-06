Как не утратить вдохновение и почему это важно в бизнесе

В издательстве «Просвещение» выходит книга «Машина Воображения» . Опираясь на знания и опыт руководителей ряда успешных компаний, а также на данные последних исследований в области нейробиологии, компьютерных наук, психологии и философии, авторы книги, глава Института Брюса Хендерсона BCG Мартин Ривз и нейробиолог Джек Фуллер, анализируют захватывающую механику воображения и описывают процесс порождения и практической реализации новых идей.

Чтобы запустить воображение в бизнесе, необходимо увеличить количество неожиданных ситуаций, которые бы плодотворно на него влияли. Далее мы поговорим о том, как сила воображения работает на коллективном уровне и какие действия вам нужно будет предпринять, чтобы с её помощью изменить свою компанию.

Однако начнём мы с мозга отдельного человека, где начинается и само воображение. Что нужно делать вам как индивидууму, чтобы этой способностью получалось пользоваться почаще?

Восприятие

Выделите время на размышления

Очень важно, чтобы у вас было время просто подумать. Вдохновение часто приходит, когда мы предаёмся размышлениям, когда мы полностью расслаблены и не переживаем по поводу каких-то срочных дел.

Новые идеи неслучайно зачастую рождаются у нас именно в ванной или в душе — контакт с водой помогает организму выйти из стрессового состояния «бей или беги» и переключиться на состояние «отдыхай и переваривай».

Руководители компаний нередко забывают выкроить время на то, чтобы просто поразмышлять. Особенно это заметно в периоды кризиса, когда на счету каждая минута.

Но воображению нужно это время — когда вас ничто не будет отвлекать. Время нужно нам для того, чтобы обдумать свои желания (устремления) или понять, что мешает нам двигаться вперёд (раздражители).

Подобно тому, как мы включаем «режим полёта» на телефоне, нам самим порой необходимо мысленно переключаться на «режим отдыха», который выводил бы нас из состояния «бей или беги». Вот несколько способов это сделать:

Попробуйте технику контролируемого дыхания — глубокий вдох и ещё более глубокий выдох.

Во время еды постарайтесь отвлечься — расслабьтесь, переварите информацию и поразмышляйте.

Послушайте музыку или сами что-нибудь сыграйте.

Прогуляйтесь на свежем воздухе без телефона.

Отмечайте раздражители

Чтобы замечать больше неожиданных вещей, попробуйте сосредоточиться на чувстве разочарования. Если досада и раздражение не подавляют нас эмоционально, они могут помочь обратить внимание на вещи, которые зачастую проходят мимо нас.

В 2008 г. студенту программы MBA Шелби Кларку пришлось добираться до арендованного автомобиля на велосипеде. «Ближайшая ко мне машина оказалась в двух с половиной милях, — рассказывал он об этом после. — Я забронировал её, но началась метель. И вот я продираюсь на велосипеде сквозь пургу, вокруг полно машин, но мне почему-то надо ехать неизвестно куда, просто чтобы добраться до своей.

Я ворчал всю дорогу: «Почему я проезжаю мимо всех этих машин? Почему я не могу сесть в одну из них? И правда, почему?». Этот случай стал триггером для воображения Кларка.

Большинство из нас не обратило бы никакого внимания на ряды пустых припаркованных машин вдоль тротуара. Кларк же, движимый прежде всего чувством раздражения, бросил вызов существующей ментальной модели личного транспорта и в итоге придумал Turo — первый в мире каршеринговый сервис, парк которого состоит из личных автомобилей пользователей.

Многие фрагменты информации — обрывки разговоров, наблюдения во время велосипедных прогулок — проходят мимо нас, если только мы мысленно не зацепимся за них. Если не отмахиваться от раздражителей, сознание готовится к тому, чтобы на волне вдохновения придумать тот или иной способ с ними справиться.

Замечайте и цените свои устремления

Следовать своим устремлениям — это ещё один способ приблизиться к продуктивным и неожиданным открытиям.

Первоначальное устремление часто не имеет чёткого вида и может быть простой верой в потенциал той или иной идеи. Однако именно оно помогает замечать неожиданности, которые побуждают нас представить себе что-то более конкретное.

Иногда мы склонны игнорировать собственные устремления, просто потому что не видим в них ничего особенного. Тем не менее очень важно продолжать держать их в уме, даже если это причиняет неудобство, связанное с желанием что-то предпринять, но отсутствием возможности сделать это. В какой-то момент они заставят нас исследовать новые возможности.

Обращайте внимание на непривычное

Чтобы встретиться с неожиданным, нужен не один только интерес. Нужно ещё и быть там, где удастся вовремя заметить то, что может пробудить воображение.

Здесь самый простой способ — «выйти из комнаты» в поисках нового.

Не стоит недооценивать опыт столкновения с незнакомым и непривычным. По мере роста любой организации у её руководителей уходит всё больше интеллектуальных ресурсов на решение внутренних вопросов: «Как развивать процесс подбора кадров?», «Что я скажу совету директоров?», «Как писать этот отчёт?».

Компании, которые растут и меняются изнутри, похожи на сферу — их объём увеличивается гораздо быстрее, чем площадь наружной поверхности. Сотрудники действуют в соответствии с отлаженными процессами и привычными сценариями, и им не до неожиданностей, способных зажечь в них искру вдохновения.

Социолог Рональд Бёрт, автор исследования о возникновении в корпорациях новых идей, выяснил, что сотрудники, которые больше взаимодействуют с внешним миром, чаще предлагают что-то новое, а их идеи более эффективны.

В ходе своего исследования учёный проводил опрос персонала компании, производящей электронику. Бёрт заметил, что когда он просил выступить с каким-нибудь рационализаторским предложением менеджеров, отвечавших за организацию внутренних процессов, то в ответ получал «типичные бюрократические отговорки: нам нужно, чтобы люди тщательно придерживались установленных процедур».

Напротив, у сотрудников отдела снабжения, чья работа на первый взгляд кажется довольно рутинной, воображение оказалось развито намного сильнее: «Лучшие идеи исходили от менеджеров по закупкам, которые по долгу службы должны общаться с представителями других компаний».

Проблема в том, что организации всегда намного проще сосредоточиться на внутренних процессах, чем обращать внимание на внешние факторы.

Основатель Arabesque Омар Селим рассказывает, что во время командировок он старается изменить привычный порядок работы, пытаясь таким способом включить воображение сотрудников: «Мы путешествуем только эконом классом или пользуемся общественным транспортом, но не столько ради экономии, сколько для того, чтобы получить новый опыт.

У меня есть принцип: по приезде в незнакомый город я нахожу место, где можно поесть дешевле, чем за десять долларов. Это часто приводит меня в удивительные места и заставляет мозг работать иначе. Ведь новые места и новые люди, которые думают и действуют совершенно по-другому, — это новый для меня опыт, а он рождает новые идеи».

Исследование потребителей — ещё один способ обнаружить неожиданные аномалии. Вместо того чтобы поручать подготовку сводной отчётности внешним аналитикам, руководители предприятий должны непосредственно наблюдать или даже участвовать в обсуждениях с фокус-группами и стимулировать этим собственное воображение.

Встретиться с новым и необычным можно и следующими способами:

Обсудить интересные вопросы за обедом с внешними партнёрами.

Посещать различные конференции и форумы и спрашивать мнение других о проблемах, с которыми вам пришлось столкнуться.

Организовать совещание, полностью посвящённое тому, что происходит за пределами компании.

Наладить контакт с авторитетными экспертами и узнавать о новых тенденциях, знакомиться с новыми ментальными моделями.

Осмысление

Анализируйте случайности

Столкнуться с неожиданным (и, как следствие, запустить своё воображение) также можно, анализируя случайные результаты собственных действий или обращая внимание на то, что вы внезапно обнаружили, пока занимались чем-то совсем другим. Подобные случайности происходят сами по себе и никак не связаны с вашей текущей ментальной моделью.

Хрестоматийный пример случайного изобретения — «Виагра». Первоначально Pfizer разработала этот препарат для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Затем, однако, учёные заметили положительное действие таблеток в совсем другой части тела.

Так как интересовала их в первую очередь сердечно-сосудистая система, они с лёгкостью могли бы списать этот эффект как побочный и не увидеть в нём никакой практической пользы. Но они обратили внимание на эту «случайность» и поняли, что так можно справиться с другим недугом — эректильной дисфункцией. В итоге «Виагра» стала одним из самых успешных продуктов Pfizer.

Другой подобный пример — изобретение бюстгальтера. В начале XX в. модистки из Нью-Йорка Энид Биссет и Ида Розенталь изобрели новый фасон платья, в лиф которого вшили чашечки для груди. Идея была в том, чтобы избавить женщин от корсета.

Однако, когда платья поступили в продажу, некоторые покупательницы обратились к ним с необычной просьбой: оставить только часть с чашечками, а низ убрать. Биссет и Розенталь могли бы и просто закрыть глаза на подобные неожиданные пожелания. В конце концов их идея состояла в том, чтобы сшить универсальное платье «всё-в-одном».

Может, эти покупательницы просто не готовы выйти за рамки старой ментальной модели и хотят видеть товар попривычнее, вроде пристежного корсета? Но Биссет и Розенталь легко оставили в стороне первоначальную идею и попробовали взглянуть на своё изобретение незамутнённым взглядом, то есть поступили как отличные предприниматели.

Они спросили себя: «А что, если действительно сделать съёмный лиф? Что если эта интересная мысль всё время была у нас под носом, но вне нашей ментальной модели, и мы не обращали на неё внимания? Почему бы не сделать отдельный предмет одежды, вместо платья «всё-в-одном»?»

Журнал Entrepreneur пишет, что Биссет и Розенталь «не планировали стать производителями бюстгальтеров и наткнулись на своё изобретение по счастливой случайности».

И, конечно, им пришлось приложить много усилий, чтобы превратить свою первоначальную идею в компанию Maidenform Bra, тем самым заложив основу для многомиллиардной индустрии бюстгальтеров. Но что послужило импульсом, дало толчок? Случайная информация и решимость развить порождённую этой информацией идею.

Изучайте аномалии

Заставить нас удивиться может изучение аномальных событий. Если случайность — это ненамеренный результат наших действий, который выходит за рамки текущей ментальной модели, то аномалия — несоответствие ожиданиям, заложенным в основу знакомой ментальной модели.

Однако заметить это несоответствие и осознать, что объяснения, которые предлагает наша ментальная модель, обманчивы или неверны, не так просто.

«На самом деле человек может долго не обращать внимания на что-то новое, — замечает философ Джон Армстронг. — Это из-за внутреннего механизма психологического сопротивления, о существовании которого мы, вероятно, и не знаем. Этот механизм заставляет нас игнорировать вещи, которые могли бы нас удивить».

Примером успешного изучения аномалии можно назвать совместный проект BCG и американского производителя диагностического оборудования для больниц.

Основная идея ментальной модели этого бизнеса заключалась в том, чтобы вложить деньги в менеджеров по продажам и сэкономить на технических специалистах. В ходе нашего проекта один из топ-менеджеров сделал очень важное наблюдение, которое изменило дальнейшие события.

Он заметил, что больше всего оборудования продаётся на Манхэттене. Осознав этот факт, он мог бы найти ему объяснение, не противоречащее основной ментальной модели: там, должно быть, отдел продаж работает лучше. Однако мы продолжили разбираться и наткнулись на ещё одну аномалию — только на Манхэттене техники работали непосредственно на площадке, а не в офисе.

Всё дело в том, что компания не хотела, чтобы инженеры тратили оплачиваемое время работы, простаивая в нью-йоркских пробках. Более эффективным решением в данном случае было позволить им работать непосредственно у клиента.

Неожиданное открытие произошло, когда кто-то догадался связать эти две аномалии друг с другом. Проектная команда поняла, что «постоянный контакт позволяет наладить тесные отношения между техниками и пользователями оборудования. В результате сервисные инженеры лучше понимают, чего хочет заказчик, и становятся самыми эффективными менеджерами по продажам».

Можно сказать, что это открытие стало для компании революционным. Руководители открыли для себя новую модель бизнеса. Технический отдел, который до этого играл в организации второстепенную роль, в новой модели вышел на передний план: компания вложила деньги в сбор информации от техников и налаживание контактов между ними и отделом продаж.

В итоге размещение технического персонала на площадке клиента стало стандартной практикой. Модель компании изменилась, и это привело к увеличению доли рынка на восемь процентных пунктов и росту маржи на 25 %.

Мы привыкли подмечать закономерности, но в бизнесе очень важно уметь находить и распознавать аномалии, то есть, иными словами, разрыв шаблона. А вот чтобы увидеть аномалию, на мир нужно смотреть так, как смотрит на него писатель, который глубоко рассматривает какой-то предмет и тем самым находит в нём что-то необычное.

Интерпретация

Проводите аналогии

Помимо восприятия и осмысления, удивлению также может поспособствовать интерпретирование, то есть изучение связей между имеющейся информацией и новой. Изучить эти связи можно с помощью проведения аналогий: взять недавно полученные знания из одной области и применить в другой.

Проведение аналогий помогает развивать более творческий подход к ведению бизнеса. Именно с аналогии началась история каршеринговой компании Turo. Как мы помним, её основатель Шелби Кларк катил на велосипеде сквозь сильную метель мимо рядов припаркованных машин и не мог избавиться от вопроса: «Почему я не могу арендовать одну из них?» И тогда его осенило:

«Я только-только столкнулся с Kiva.org и был под большим впечатлением. Это пиринговая микрофинансовая платформа кредитования. И я сразу же увидел взаимосвязь, очень, на мой взгляд, логичную: Kiva и Zipcar.

В одночасье в моей голове сложилась цельная картина. У Zipcar вечно не хватало машин. При этом в мире, и особенно в Америке, их хватает с избытком. Проблема в том, что большинство из них большую часть дня простаивают без дела. Следовательно, стоит просто объединить людей с помощью площадки, и проблема будет решена».

Чтобы провести аналогию, нужно следующее:

1. Привязка

Найдите ментальные модели, связанные с той темой, которую вы в данный момент обдумываете. Для этого опишите эту тематическую область общими словами. Допустим, вам нужно найти аналогию к агентам по недвижимости.

Агенты по недвижимости подбирают людям нужное жильё, то есть, в более общем смысле, направляют их. Теперь, чтобы обнаружить связь, спросите себя: «При каких других обстоятельствах нам указывают направление?» На ум, возможно, придут консультационные услуги, специализированные колонки полезных советов, инструкции по сборке мебели ИКЕА, тренинги и так далее.

2. Отбор

Выберите из этой ментальной модели какую-либо базовую концепцию, которую вы хотели бы «импортировать» в ту модель, с которой в данный момент работаете. Например, из ментальной модели психотерапевтической помощи можно взять концепцию понимания чужих эмоций (так терапевт, к примеру, познаёт уникальный психоэмоциональный профиль своего клиента).

Или можно взять из педагогики концепцию наставничества (учитель проникается личностью ученика и тем самым помогает ему расти и развиваться).

3. Встройка

Теперь попробуйте встроить эту инородную концепцию в ментальную модель той вещи, над которой вы работаете. Здесь хорошо помогают вопросы из серии «А что, если?» — именно с них начинается работа воображения.

А что, если агенты по недвижимости станут ещё и психологами, в том смысле, что будут стремиться понять эмоции, движущие их клиентами? Или — что если они станут для клиентов наставниками, то есть будут помогать им не только выбрать, но и обустроить своё новое жилище?

Проведение подобных параллелей может показаться странным как раз за счёт их новизны. Но именно этот эффект неожиданности включает работу нашего воображения и помогает строить принципиально новые ментальные модели.

Изучайте новые мировоззрения

Умение удивляться можно развить, знакомясь с новыми мировоззрениями: концепциями и ментальными моделями, дающими по-новому взглянуть на мир. Если такое видение мира сопоставить с уже известной информацией, можно получить очень неожиданные результаты.

Например, если вы наймёте технического директора команды «Формулы 1» — к себе в логистический отдел, это приведёт к любопытным результатам: к примеру, он может тем или иным неочевидным способом перестроить и улучшить всю логистику вашей компании просто потому, что смотрит на мир глазами автогонщика и замечает вещи, которые другим людям не видны.

Источник вдохновения можно найти и в изобразительном искусстве. Джейн Саус, заведующая кафедрой изобразительных искусств в Институте Пратта в НьюЙорке, утверждает: «В художественном училище мы много рисуем с натуры. Не только для того, чтобы научиться рисовать, но и для того, чтобы научиться видеть, замечать.

Я всё время говорю студентам: если вы научитесь отделять вещи от их запутанного функционала, научитесь видеть их как предметы со своими формальными, материальными и феноменологическими свойствами, это навсегда изменит вашу жизнь.

Вы будете видеть свойства всего, что вам попадётся на глаза — будь то здание, лампа или лист бумаги. Но, что ещё более важно, вы поймёте, как вы смотрите на вещи. Вы сможете подробнее разобрать и стратифицировать свой опыт, увидев слои, из которых он на самом деле и состоит».

Конечно, умение видеть мир таким образом служит дополнением к вашему основному предпринимательскому мировоззрению. Но они вполне могут сосуществовать друг с другом и помогать развивать гипотетическое мышление.

Это позволит одновременно обеспечивать эффективную работу бизнеса и в то же время продолжать учиться и анализировать, открывая для себя новые возможности и новые пути развития.

Попробуйте научиться смотреть на мир чужими глазами. Вдохновляться можно самыми разными дисциплинами: инженерным делом, логикой, теологией или психологией; можно черпать новые идеи в произведениях писателей-фантастов или авторов героических романов.

Смысл в том, чтобы, наблюдая за миром, сопоставить новые представления о нём с уже полученными ранее: расширить диапазон того, что вы замечаете, а значит, и чаще обращать внимание на вещи, которые могут удивить.

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