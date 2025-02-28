Как организовать работу в жару: требования трудового кодекса и практические советы

В статье рассмотрим эффективные методы организации труда в жару, которые помогут гарантировать безопасность и комфорт подчиненных, а также поддержат высокую продуктивность.

Работа в повышенных температурных условиях — не только вызов для сотрудников, но и серьезное испытание для бизнеса. Когда температура воздуха поднимается до высоких значений, продуктивность работников снижается, а риски для их здоровья увеличиваются. Поэтому важно грамотно организовать рабочие процессы, чтобы сохранить эффективность и благополучие людей.

В чем особенность работы в жару

Нормы работы в условиях зноя существенно отличаются от обычных. Высокая температура оказывает влияние на физическое состояние человека, его способности к концентрации и реакции.

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Важные особенности, про которые стоит знать:

В жаркую погоду организм испытывает постоянный стресс, пытается поддерживать температуру тела в пределах нормы. Это требует больших затрат энергии, и как следствие — человек быстрее устает. Нарастающее чувство усталости может снизить уровень внимания, что приводит к ошибкам и невнимательности.

При повышенной температуре кровь начинает перераспределяться, направляться к коже, чтобы охладиться, и внутренние органы работают на повышенных нагрузках. Важно учитывать, что сниженная работоспособность повышает вероятность ошибок и несчастных случаев, особенно на производственных объектах или в ситуациях, которые требуют высокой концентрации.

В жару потоотделение увеличивается, чтобы помочь организму сохранять нормальную температуру. Но это также приводит к потере жидкости, что может вызвать обезвоживание. Оно может привести к головокружению, слабости, головной боли и даже к более серьезным заболеваниям, таким как тепловой удар. Важно предоставить персоналу достаточное количество питьевой воды.

Низкий уровень влажности может ухудшать самочувствие, а отсутствие вентиляции — повышать температуру в помещениях. Обычные кондиционеры или мобильные вентиляторы помогут справиться и установить нужные нормы температуры, однако важно помнить, что они должны работать непрерывно, чтобы поддерживать комфортную атмосферу для штата.

Изменение режима работы

Высокая температура требует внесения серьезных корректировок в традиционную систему труда. В таких случаях надо не только адаптировать режим работы, но и учитывать требования трудового кодекса (ст. 212 ТК РФ), который регулирует условия занятости в экстремальных условиях.

При работе в жару на улице важно соблюдать дополнительные меры предосторожности. В таких условиях требуется ввести строгие режимы, особенно в часы пиковой температуры (с 13:00 по 16:00).

Несколько важных аспектов, которые следует учесть при изменении распорядка занятости в жару:

Переносите основную работу на утренние или вечерние часы, когда температура ниже. Начинайте день в 7-8 утра и заканчивайте в 3-4 часа дня, чтобы избежать перегрева. Увеличивайте продолжительность перерывов до 20-30 минут, проводите их не реже, чем каждые 1,5 часа, чтобы работники смогли восстановить силы. Предлагайте удаленную работу для сотрудников, чья деятельность не требует обязательного присутствия в офисе. В условиях высокой температуры разрешайте коллегам работать удаленно. Организуйте сменный график для людей, которые заняты физическим трудом. Разделяйте рабочий день на несколько смен, чтобы работники могли отдыхать в самые жаркие часы. Перемещайте персонал в более прохладные помещения, если это возможно. Используйте зоны с кондиционерами, хорошей вентиляцией или тенью для комфортной работы в помещении.

Например, IT-компания летом внедрила гибкое расписание с возможностью работы дистанционно. Многие сотрудники выбрали этот вариант, что позволило избежать жары в офисе и поддерживать высокий уровень продуктивности.

Также вводились дополнительные перерывы, в которых работники могли не только отдохнуть, но и привести в порядок свой питьевой режим и восстановить силы. Это повысило как моральный климат, так и общую эффективность организации.

Санитарно-бытовое обеспечение

Режимы работы важно адаптировать в условиях повышенной температуры, чтобы создать комфортные условия для отдыха и восстановления сил. Без этого сотрудники будут испытывать физический и психологический дискомфорт, что напрямую скажется на их продуктивности и здоровье. Вот несколько важных аспектов, которые следует учесть:

Предоставьте персоналу круглосуточный доступ к питьевой воде, установите кулеры или контейнеры с водой в местах частого пребывания работников. Вода должна оставаться прохладной, чтобы предотвратить перегрев. Например, если ваши сотрудники заняты на строительном объекте, установите мобильные кулеры с холодной водой, чтобы рабочие могли подойти и взять воду в любое время. Разместите зоны отдыха с кондиционерами или тенью, соответствующие СанПиН 1.2.3685-21, чтобы люди могли восстановить силы между сменами. В таких местах должны быть стулья, питьевая вода и защита от солнца. Если работники трудятся в цеху на производстве, можно оборудовать комнаты с кондиционерами, где они могут отдохнуть во время перерывов. Это позволит значительно улучшить настроение подчиненных и повысить общую производительность труда. Важно установить вентиляцию и кондиционирование в офисе, складе или производственном помещении, следите за чистотой фильтров и исправностью системы. Поддерживайте температуру в пределах 18-22°C. Проверяйте и чистите систему кондиционирования, это поможет поддержать нужную температуру и влажность в помещениях. Регулярно наводите порядок на рабочем месте, используйте дезинфицирующие жидкости и освежители воздуха, чтобы поддерживать чистоту и комфорт. В жару повышается влажность и сильнее чувствуется неприятный запах, а это требует особого внимания к гигиене. Оборудуйте душевые и санитарные помещения (если это возможно), предоставьте работникам необходимые средства личной гигиены. После смены или интенсивного труда люди должны иметь возможность освежиться. Если сотрудники работают физически, можно установить мобильные душевые кабины с горячей и холодной водой в специально отведенных для этого помещениях. Создайте укрытия от солнца с помощью тентов, навесов или зонтов, позаботьтесь о солнцезащитных кремах с SPF-защитой. Особенно важно предусмотреть тень в местах отдыха. Установите теневые навесы, где работники смогли бы отдыхать и перекусывать, защищаясь от солнца. Это повысит уровень комфорта и уменьшит риск перегрева.

Ограничения

Работа в духоту может стать опасной, если не соблюдать определенные ограничения, связанные с температурными условиями. Чтобы избежать негативных последствий для здоровья штата, важно четко определить рамки, которые должны быть соблюдены, ведь работа на улице требует особого подхода.

Что нужно сделать:

Сократите продолжительность трудового дня в жаркие периоды, особенно для персонала, который работает на улице или в помещениях без кондиционеров. Например, установите 6-ти часовое расписание или организуйте сменный график. Запретите тяжелую физическую нагрузку в самое знойное время (с 12:00 до 16:00). Вместо этого предложите работникам заниматься другими задачами. Установите четкие лимиты на количество тяжелых задач в день и введите обязательные перерывы через каждые 30-40 минут работы при температуре выше 30°C (если это возможно в рамках вашей деятельности). Запретите работу без спецодежды, предоставьте персоналу легкий дышащий гардероб светлых тонов и головными уборами. Это защитит их от перегрева и солнечного удара. Ограничьте использование тяжелой техники и оборудования в часы максимального зноя, чтобы предотвратить перегрев устройств и людей. Проверяйте систему охлаждения инвентаря перед тем, как начать работу. Разделите сотрудников на смены, чтобы минимизировать время пребывания на улице в самую жаркую часть дня. Установите лимиты на непрерывную занятость на открытом воздухе, например, не более 40 минут подряд с обязательным отдыхом в тени. Организуйте регулярные, но ограниченные по количеству перерывы. Например, две большие передышки по 30 минут и несколько коротких по 10 минут в течение трудового дня. Запретите работать с вредными химическими веществами в часы с высокой температурой, чтобы избежать токсического воздействия паров и соблюсти нормы безвредности для здоровья сотрудников. Перенесите такие задачи на утро или вечер, предоставьте сотрудникам средства защиты.

Спецодежда

Правильный выбор формы в жару — это не только важная мера безопасности, но и ключевая составляющая комфорта подчиненных.

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Что следует учитывать, чтобы обеспечить безопасность и комфорт работников в жаркую погоду:

Материал формы. В зной основное внимание стоит уделить тканям, из которых изготовлена рабочая одежда. Вещи должны быть легкими и позволять телу «дышать». Отличным выбором станут ткани, которые быстро отводят влагу от тела и обеспечивают хорошую вентиляцию. Наиболее подходящие материалы — это хлопок, лен, полиэстер и специальные ткани с влагоотводящей технологией. Такие вещи помогут избежать перегрева и снизят потоотделение, что особенно важно в условиях духоты. Свежие и светлые цвета. Темные оттенки гардероба, такие как черный или темно-синий, поглощают больше солнечного света, что способствует перегреву тела. В жару стоит выбирать спецодежду светлых оттенков (белый, светло-серый, голубой, песочный), которая отражает солнечные лучи и помогает снизить нагрев. Светлые вещи также помогают повысить видимость работников на улице, что важно для безопасности. Легкость и удобство конструкции. При высоких температурах вещи должны быть не только легкими, но и удобными. Важно, чтобы спецодежда не стесняла движений, особенно если работа связана с физическим трудом. Плотные и тяжелые костюмы могут вызывать дискомфорт и перегрев. Специально скроенные модели с добавлением эластичных вставок в области локтей, плеч и коленей позволяют работать без ограничений, не чувствуя перегрузки. Защита от солнца. Для работников, которые проводят много времени на улице, важной функцией спецодежды считается защита от прямых солнечных лучей. В жаркие дни вещи должны защищать от ультрафиолетового излучения, которое может вызывать ожоги и другие проблемы со здоровьем. Современные ткани для спецодежды могут включать в себя специальную УФ-защиту, которая блокирует до 99% солнечного излучения. Дополнительно стоит предусмотреть широкие полы на шляпах и кепках, которые защищают не только голову, но и шею и плечи. На объектах в знойную погоду подчиненные обязаны носить специальные кепки с широкими полями, которые защищают от солнца. В сочетании с легкими защитными костюмами это решение позволило минимизировать риск солнечных ожогов и перегрева. Дышащие ткани для обуви. Обувь в жару должна быть легкой, с хорошей вентиляцией, чтобы предотвратить перегрев ног. Важно, чтобы в обуви было не только комфортно, а также чтобы она соответствовала требованиям безопасности (например, нескользящая подошва). Головные уборы. Защита от солнца также включает использование головных уборов. Людям, работающим на открытом воздухе, необходимо предоставить легкие и удобные шляпы или кепки с широкими полями. Они помогут избежать перегрева головы и предотвратить солнечные ожоги. Важно, чтобы головной убор был хорошо закреплен, не мешал при работе и обеспечивал хорошую вентиляцию. Система охлаждения в спецодежде. Современные технологии предлагают форму, в которой интегрированы системы охлаждения, такие как вентиляционные вставки или элементы с водными модулями, которые охлаждают тело. Это позволяет организовать комфортные условия даже в самый знойный день. Однако такие модели могут быть дороже.

Подведем итоги

Работа в жару требует комплексного подхода к организации труда, чтобы гарантировать безопасность, комфорт и продуктивность персонала. Важно учитывать несколько ключевых аспектов:

Переносите основную активность на утренние или вечерние часы , увеличивайте количество перерывов, вводите сменный график.

, увеличивайте количество перерывов, вводите сменный график. Обеспечивайте санитарно-бытовые условия . Предоставляйте доступ к питьевой воде, организуйте зоны с тенью и кондиционированными помещениями, проводите регулярную уборку и вентиляцию.

. Предоставляйте доступ к питьевой воде, организуйте зоны с тенью и кондиционированными помещениями, проводите регулярную уборку и вентиляцию. Сокращайте рабочий день , запрещайте тяжелые физические нагрузки в пик жары, ограничивайте работу с химическими веществами в соответствии с действующими нормами трудового кодекса (ст. 213 ТК РФ).

, запрещайте тяжелые физические нагрузки в пик жары, ограничивайте работу с химическими веществами в соответствии с действующими нормами трудового кодекса (ст. 213 ТК РФ). Выбирайте правильную спецодежду. Используйте легкие и дышащие ткани, светлые оттенки, удобный крой, защищайте людей от солнца с помощью головных уборов и вентилируемой обуви.

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