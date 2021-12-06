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Истории

Как удалить несколько друзей из Facebook вручную или с использованием расширения. Подробная инструкция

Истории
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Правила Facebook не позволяют добавлять в личный профиль более 5000 друзей. Когда лимит исчерпан — заявки приходится оставлять в подписках. Новые знакомые будут видеть ваши обновления, а вы их, скорее всего, нет.

Как удалить несколько друзей из Facebook вручную или с использованием расширения. Подробная инструкция

Переполненный список друзей не позволяет контролировать процесс размещения личной и конфиденциальной информации в ленте. RB.RU подготовил подробную инструкцию по использованию доступных на сегодняшний день средств очистки списка друзей Facebook.

Из инструкции вы узнаете:

Какие рекомендации дает Facebook по удалению друзей?

В Справочном центре Facebook описан самый трудоемкий способ удаления друзей.

Сначала нужно найти друга через поиск, затем перейти в его профиль и нажать значок в верхней части профиля. Из списка надо выбрать «Удалить из друзей», и затем «Подтвердить».

Если человека среди друзей найти не удалось, то, возможно, его аккаунт деактивирован, но друг остается в списке. В этом случае нужно зайти во вкладку «Друзья» и уже оттуда убрать человека.

Процесс удаления друзей обоюдный. После того, как вы удалите кого-то, то сами исчезнете из его списка.

Чтобы люди, с которыми вы не хотите общаться, больше не пытались попасть в друзья, их необходимо заблокировать.

Если вы собираетесь удалять сотни, а то и тысячи друзей из списка, то предложенный способ вряд ли подойдет. Помочь могут специальные расширения, но есть нюансы.

Как удалить друзей массово с помощью расширения?

Разработчики предлагают десятки программ для массового удаления друзей из Facebook. В России наиболее популярны утилиты для Google Chrome. Расширения можно скачать из интернет-магазина браузера. 

Если верить оставленным отзывам — многие из них неработоспособны. Еще одна проблема — отсутствие конфиденциальности.

При установке приходит запрос на просмотр и изменения данных в Facebook, чтение истории просмотров.

Разработчики честно предупреждают, что Facebook может заблокировать пользователей, решивших пользоваться утилитой. Но у приложения L.O.C., которое честно об этом предупреждает, уже более 700 тысяч пользователей.

Удалять друзей с помощью расширений просто. Нужно установить его, а затем зайти в список и выбрать тех, кто не нужен.
Перед удалением программа поинтересуется у вас, уверены ли вы в своих действиях?
Чтобы не попасть под блокировку в Facebook, не рекомендуется сразу удалять много друзей, лучше ежедневно стирать до 100 человек. 

Как очистить список друзей быстро вручную?

Проблемы с конфиденциальность и перспектива блокировки вынуждают пользователей чистить списки вручную. Облегчить процесс можно за счет использования мобильной версии Facebook, где удалять друзей удается в один клик, а не два.

Еще проще открыть мобильную версию сайта Facebook на ПК, заменив www на m в адресной строке.
Следующим шагом станет вход в раздел «Друзья», где в списке напротив каждого можно обнаружить три точки. При нажатии на них появится предложение «Убрать из друзей». Друг будет исключен из списка сразу, без подтверждения.

С помощью этого способа на удаление около 1000 друзей может уйти не более двух часов.

Как правильно сортировать друзей, чтобы не пришлось удалять снова?

Добавлять всех подряд в друзья на Facebook — не лучший способ стать популярным. Чтобы навести порядок в своей ленте, опытные пользователи в сети советуют придерживаться следующих регулярных правил: 

  • удалять всех друзей без фотографий 
  • удалять друзей, у которых нет своих друзей или их очень мало
  • удалять людей, которых вы не знаете 
  • ежедневно анализировать  «звоночки»  о днях рождениях

В папке «Друзья» недавно появилась функция сортировки добавленных в список людей по городам, срокам добавления, дням рождения, что также может помочь в сортировке.

Фото на обложке: pexels.com

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