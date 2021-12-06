Как удалить несколько друзей из Facebook вручную или с использованием расширения. Подробная инструкция

Правила Facebook не позволяют добавлять в личный профиль более 5000 друзей. Когда лимит исчерпан — заявки приходится оставлять в подписках. Новые знакомые будут видеть ваши обновления, а вы их, скорее всего, нет.
Переполненный список друзей не позволяет контролировать процесс размещения личной и конфиденциальной информации в ленте. RB.RU подготовил подробную инструкцию по использованию доступных на сегодняшний день средств очистки списка друзей Facebook.
Из инструкции вы узнаете:
- Какие рекомендации дает Facebook по удалению друзей?
- Как удалить друзей массово с помощью расширения?
- Как очистить список друзей быстро вручную?
- Как правильно сортировать друзей, чтобы не пришлось удалять снова?
Какие рекомендации дает Facebook по удалению друзей?
В Справочном центре Facebook описан самый трудоемкий способ удаления друзей.
Сначала нужно найти друга через поиск, затем перейти в его профиль и нажать значок в верхней части профиля. Из списка надо выбрать «Удалить из друзей», и затем «Подтвердить».
Если человека среди друзей найти не удалось, то, возможно, его аккаунт деактивирован, но друг остается в списке. В этом случае нужно зайти во вкладку «Друзья» и уже оттуда убрать человека.
Процесс удаления друзей обоюдный. После того, как вы удалите кого-то, то сами исчезнете из его списка.
Чтобы люди, с которыми вы не хотите общаться, больше не пытались попасть в друзья, их необходимо заблокировать.
Если вы собираетесь удалять сотни, а то и тысячи друзей из списка, то предложенный способ вряд ли подойдет. Помочь могут специальные расширения, но есть нюансы.
Как удалить друзей массово с помощью расширения?
Разработчики предлагают десятки программ для массового удаления друзей из Facebook. В России наиболее популярны утилиты для Google Chrome. Расширения можно скачать из интернет-магазина браузера.
Если верить оставленным отзывам — многие из них неработоспособны. Еще одна проблема — отсутствие конфиденциальности.
При установке приходит запрос на просмотр и изменения данных в Facebook, чтение истории просмотров.
Разработчики честно предупреждают, что Facebook может заблокировать пользователей, решивших пользоваться утилитой. Но у приложения L.O.C., которое честно об этом предупреждает, уже более 700 тысяч пользователей.
Как очистить список друзей быстро вручную?
Проблемы с конфиденциальность и перспектива блокировки вынуждают пользователей чистить списки вручную. Облегчить процесс можно за счет использования мобильной версии Facebook, где удалять друзей удается в один клик, а не два.
С помощью этого способа на удаление около 1000 друзей может уйти не более двух часов.
Как правильно сортировать друзей, чтобы не пришлось удалять снова?
Добавлять всех подряд в друзья на Facebook — не лучший способ стать популярным. Чтобы навести порядок в своей ленте, опытные пользователи в сети советуют придерживаться следующих регулярных правил:
- удалять всех друзей без фотографий
- удалять друзей, у которых нет своих друзей или их очень мало
- удалять людей, которых вы не знаете
- ежедневно анализировать «звоночки» о днях рождениях
В папке «Друзья» недавно появилась функция сортировки добавленных в список людей по городам, срокам добавления, дням рождения, что также может помочь в сортировке.
Фото на обложке: pexels.com
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