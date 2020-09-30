MTS StartUp Hub: как попасть в акселератор и за два месяца получить крупного клиента

Rusbase разбирается, в чем преимущества программы акселерации и как получить в качестве клиента одну из крупнейших технологических компаний страны.

МТС запустила сбор заявок в корпоративный акселератор центра MTS StartUp Hub. Принять участие могут стартапы из страховой, финансовой, медицинской и других сфер до 3 октября.

1. «MTS Startup Hub — что это такое?»

Центр по инновациям и инвестициям компании МТС состоит из корпоративного акселератора, Центра 5G, венчурного фонда, зарубежных представительств и программы быстрого запуска пилотов.

В акселераторе стартапы в течение двух месяцев готовятся к пилоту — прорабатывают гипотезу о том, как продукт может работать в связке с продуктами МТС и какие показатели считать успешными. После акселерационной программы участник запускает пилот с бизнес-заказчиком, который в случае успеха может перейти в масштабирование через:

покупку лицензии на решение стартапа;

создание общего предприятия;

модель совместных продаж revenue sharing (когда продукт можно в буквальном смысле положить на полку МТС, распространить через салоны связи и интернет-магазин, а доход поделить).

Также основателям стартапа могут предложить продать компанию и развивать свой продукт уже в рамках МТС.

В ходе акселерации стартап получает 200 тысяч рублей в виде гранта. На запуск пилота МТС готова дать молодой технологической компании до 500 тысяч рублей.

2. «Какие стартапы интересны MTS Startup Hub?»

В этом году набор на акселерационную программу открыт для компаний, которые разрабатывают IT-решения по шести направлениям: инвестиции в страховании, финансовые и банковские технологии, IoT и NB-IoT оборудование, медицинские решения и цифровые технологии для контроля здоровья.

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Однако это не означает, что набор ограничен только этими направлениями. Если ваша компания работает в другой сфере, но у нее действительно уникальное решение — смело подавайтесь.

3. «Как МТС помогает участникам на этапе акселерации?»

Акселератор предоставляет коворкинг в центре Москвы, доступ к облачным ресурсам #CloudMTS, к API различных сервисов МТС. Кроме того, участники акселератора получают помощь со стороны менторов, трекеров, а также юристов – которые помогут подготовить необходимые для работы с корпорацией документы и обеспечат юридическую поддержку по всем интересующим вопросам.

4. «Чем акселератор МТС отличается от других акселераторов?»

Сроками: за два месяца акселератора команды спроектируют пилот и подпишут коммерческий договор на реализацию. Обычно этот процесс занимает около шести месяцев.

5. «А есть успешные кейсы?»

Конечно.

Команда Fabrique.ai занимается потоковой обработкой данных, эксплуатацией и управлением жизненным циклом моделей искусственного интеллекта. После акселерации стартап успешно внедрил свое решение в «МТС Банке».

Команда стартапа для управления микросервисными приложениями в облаке Containerum продала свое решение МТС и присоединилась к облачному подразделению #CloudMTS. На основе их решения был создан новый продукт МТС.

Команда проекта «Умный житель» разработала облачную платформу для управления многоквартирными домами. МТС купил лицензию на решение стартапа и на его основе выпустил свой продукт VDome.

6. «Что мне нужно сделать прямо сейчас?»

Рассказать о своем проекте и подать заявку до 3 октября.

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Фото на обложке: SFIO CRACHO / Shutterstock