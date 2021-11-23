Несмотря ни на что: три правила, которые помогут сохранить продуктивность

Мы живем в век «век отвлечения внимания». Бороться с избытком информации стало настолько трудно, что мы постоянно чувствуем усталость. Ситуацию усугубляет неопределенность, в которой мы живем. Похоже, что единственное, что мы можем контролировать — это мы сами. Писатель Дэниел Фору рассказал в своем блоге на Medium о своей стратегии продуктивности, которая помогает ему избегать отвлекающих факторов.

1. Ставьте перед собой четкие цели

Мир полон неопределенности и сложен. Это может вызывать беспокойство. Если вы не знаете, чем заниматься и с чего начать, вы часто чувствуете себя парализованным.

Справиться с «параличом» можно двумя способами:

отречься от всех и вся и уйти в монастырь

четко сформулировать цели и усердно над ними работать

Чем сложнее мир вокруг, тем более точными должны быть цели. Они упростят мир и снизят градус неопределенности. Если пункт назначения известен, движение становится осмысленным.

2. Цените последовательность, а не результаты

Когда вы ставите перед собой цели, мысли о результатах становятся навязчиво заманчивы. Мы хотим больше зарабатывать, быть в лучшей форме, путешествовать по живописным местам и получать удивительные впечатления.

Однако на пути к результатам приходится чем-то жертвовать. Погоня за деньгами, например, часто чревата последствиями для отношений или психики.

Из-за роста конкуренции подобные результаты становятся еще более соблазнительны. Однако, если идти на поводу у импульсов, едва ли можно достичь целей. Вместо того, чтобы стремиться к результатам, сосредоточьтесь на последовательности.

Я лучше буду публиковать у себя в блоге короткие статьи каждую неделю, чем писать подробный гайд по той или иной теме просто потому, что так лучше для SEO.

Я лучше буду поднимать тяжести четыре раза в неделю и каждый день выходить на прогулку, чем каждый божий день тягать гири, несколько раз в неделю носиться по беговой дорожке и через пару-тройку недель перегореть.

Если сосредоточиться на последовательности, можно выйти на тот уровень производительности, который вам подходит. Он зависит от природной работоспособности и вашего опыта. Сейчас я могу написать такую статью за час. Но, когда я только начинал, на это уходило несколько дней.

3. Потребляйте меньше контента

Я, пожалуй, никогда не смотрел столько контента, как в 2020 году и в первой половине 2021 года. В мире происходило столько всего — пандемия, вакцины, политика и экономика — что от СМИ невозможно было оторваться.

Коварные медиа слишком хорошо умеют захватывать внимание. В какой-то момент я заметил, что новости негативно влияют на мое мышление и продуктивность.

Shutterstock Фото в тексте: GaudiLab /

Поэтому я перестроился и, как и раньше, перестал следить за новостями. Что-то важное я узнаю от семьи или друзей. Я по-прежнему слежу за экономикой и компаниями, в которые инвестирую, но не ежедневно — всего один-два раза в неделю.

Это действительно экономит час или два в день. Вместо того, чтобы потреблять контент, займитесь чем-нибудь активным. «Проводите больше времени на природе» — банальный, но очень полезный совет.

Мне лично нравится заниматься чем-то не очень утомительным, но требующим умственной активности: писать, учить иностранный язык, рисовать и все в таком духе.

Получайте удовольствие

В мире столько возможностей, что заниматься ненавистной работой больше не нужно. Но нужно приложить усилия, чтобы освоить новые навыки и адаптироваться к быстро меняющейся экономике.

Чем сложнее становится все вокруг, тем большую важность обретает образование. Когда вы находите время для одновременно полезных и любимых занятий, вы получаете лучшее из двух миров.

При этом менять профессию не обязательно. Вы можете сделать свою нынешнюю работу более приятной, изменив подход к работе.

В начале этого года я получал от работы меньше удовольствия, чем в прошлом. А все оттого, что я не занимался тем, что мне действительно нравилось, и тратил слишком много времени на несущественные вещи.

Притвориться не получится. Нужно искренне любить свое дело. А чтобы понять, что это, нужно время. Ответ придет не сразу.

Постановка новых целей — отличный способ начать. Главное — добиться прогресса и выяснить, какие его аспекты вам по душе. Вы поймете это, когда начнете двигаться. А это значит, надо начать.

Источник.