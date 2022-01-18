3 совета, как удержать сотрудника, если он решил уволиться

Новости о распространении штамма «омикрон» лишь усугубляют всеобщую нестабильность. Все висит в воздухе — от рабочих вопросов до личной жизни. Угроза текучести кадров держит руководителей в состоянии постоянной неуверенности. Однако есть способы удержать работника, даже если он уже настроен на увольнение.

Вот некоторые признаки того, что ваш сотрудник собирается уйти:

утрата энтузиазма по отношению к миссии, клиенту или организации,

он проявляет меньше усилий и трудовой мотивации,

он уделяет меньше внимания уделяется вопросам, связанным с работой,

он чаще демонстрирует неудовлетворенность текущими задачами.

Глобальная пандемия и вызванный ею стресс, связанный с необходимостью совмещать все тяготы жизни — детей, школу, работу на дому, возвращение в офис, общение с родителями и болезни — изменили ситуацию на рынке труда.

Компания Talkspace заказала опрос Harris Poll по результатам 2021 года, направленный на изучение отношения сотрудников к психическому благополучию и работе. В ходе опроса среди более чем тысячи штатных сотрудников, выяснилось, что между стрессом и массовыми увольнениями есть корреляция. Из тех, кто рассматривает возможность увольнения:

80% заявляют о выгорании,

43% испытывают трудности со сном из-за стресса,

39% чувствуют себя раздражительными.

Самое интересное, что схожие ответы дают и те, кто не рассматривает возможность увольнения. Однако их доля среди этой группы ниже.

39% заявляют о выгорании,

30% испытывают трудности со сном из-за стресса,

21% чувствуют себя раздражительными.

Это трудные времена для сотрудников, да и для руководителей тоже. Обычные признаки приближающегося ухода сотрудников размыты, поскольку стресс стал более распространенным явлением.

Что же вы, как руководитель, можете сделать? Сейчас самое время сделать шаг назад и задуматься: какую именно проблему нужно решить? Какого результата нужно достичь? В данный момент, возможно, речь идет не только об удержании, но и о том, как активно помочь сотрудникам. Вот несколько рекомендаций, которые помогут начать.

Проявите любопытство

Ваши сотрудники испытывают такой стресс, какого, вероятно, никогда не испытывали раньше. Во времена неопределенности и перемен самое важное — создать обстановку, в которой они чувствуют безопасность и доверие. Что им нужно, чтобы чувствовать себя в безопасности? Спросите их уже сегодня. Сам факт вопроса поспособствует безопасности, и они, скорее всего, дадут вам несколько важных подсказок о том, как построить культуру доверия.

Подходите к разговору с искренним любопытством. Спросите, что им нужно прямо сейчас, и будьте открыты для любой обратной связи.

Что вы можете сделать, чтобы снизить сотруднику напряженность — больше свободного времени, увеличение сроков на реализацию проектов? Любопытство укрепляет доверие, которое так необходимо людям в данный момент. Кроме того, вы дадите понять, что тоже не знаете всех ответов; что вы тоже человек. После этого не забывайте искренне слушать.

Ответ не всегда заключается в изменении политики, принятии решения или согласии со всем. Просто выслушайте проблемы ваших работников и то, что им нужно. Они почувствуют уважение и заботу. Собрав их мнение, вы можете начать обдумывать, какие шаги предпринять.

Поймите, что отношения — это движение навстречу

Это отношения, и, возможно, маятник качается в ту сторону. Каковы ваши отношения с сотрудниками? Выполнили ли вы то, что обещали?

По данным опроса Talkspace/Harris Poll, две трети сотрудников говорят, что планируют уволиться, потому что их работодатели не выполнили обещание помочь им справиться с психическим здоровьем. Верно ли это для вас и вашей организации? Если да, то что вы готовы сделать?

Проведите «инвентаризацию» отношений с сотрудниками. Если вы чувствуете необходимость перемен, какие из них имеют наибольший смысл? Если не знаете, попробуйте выполнить вышеописанный шаг и поинтересоваться их жизнью и мыслями.

Мыслите нестандартно

Поскольку то тут, то там идут разговоры об удаленной работе или возвращении в офис, сейчас крайне важно сохранять гибкость. Во всяком случае, ужесточать правила точно не стоит. Сохраняйте гибкость в отношении того, что нужно вашим сотрудникам. Согласно исследованию Talkspace, у людей есть и другие предложения о том, как действовать работодателям:

74% сочли бы полезным оплачиваемый отпуск за психическое здоровье,

69% были бы признательны за политику открытости с руководителями,

64% были бы признательны за компенсацию консультаций и лечения.

В условиях неопределенности и потенциальных увольнений важно сосредоточиться на том, что уже у вас под контролем, и на том, что вы можете сделать для развития здоровых отношений с сотрудниками.

Начните с любопытства и задавайте им вопросы. Можно попробовать говорить такие фразы, как «мне важно, что вы думаете» и «я ценю ваши идеи». Это формирует безопасность. А когда сформирована безопасность, фактически укрепляются отношения. Так, в свою очередь, укрепляется и доверие. И, возможно, ваши люди останутся в компании еще немного дольше.

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