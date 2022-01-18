3 совета, как удержать сотрудника, если он решил уволиться

Новости о распространении штамма «омикрон» лишь усугубляют всеобщую нестабильность. Все висит в воздухе — от рабочих вопросов до личной жизни. Угроза текучести кадров держит руководителей в состоянии постоянной неуверенности. Однако есть способы удержать работника, даже если он уже настроен на увольнение.
Вот некоторые признаки того, что ваш сотрудник собирается уйти:
- утрата энтузиазма по отношению к миссии, клиенту или организации,
- он проявляет меньше усилий и трудовой мотивации,
- он уделяет меньше внимания уделяется вопросам, связанным с работой,
- он чаще демонстрирует неудовлетворенность текущими задачами.
Глобальная пандемия и вызванный ею стресс, связанный с необходимостью совмещать все тяготы жизни — детей, школу, работу на дому, возвращение в офис, общение с родителями и болезни — изменили ситуацию на рынке труда.
Компания Talkspace заказала опрос Harris Poll по результатам 2021 года, направленный на изучение отношения сотрудников к психическому благополучию и работе. В ходе опроса среди более чем тысячи штатных сотрудников, выяснилось, что между стрессом и массовыми увольнениями есть корреляция. Из тех, кто рассматривает возможность увольнения:
- 80% заявляют о выгорании,
- 43% испытывают трудности со сном из-за стресса,
- 39% чувствуют себя раздражительными.
Самое интересное, что схожие ответы дают и те, кто не рассматривает возможность увольнения. Однако их доля среди этой группы ниже.
- 39% заявляют о выгорании,
- 30% испытывают трудности со сном из-за стресса,
- 21% чувствуют себя раздражительными.
Это трудные времена для сотрудников, да и для руководителей тоже. Обычные признаки приближающегося ухода сотрудников размыты, поскольку стресс стал более распространенным явлением.
Что же вы, как руководитель, можете сделать? Сейчас самое время сделать шаг назад и задуматься: какую именно проблему нужно решить? Какого результата нужно достичь? В данный момент, возможно, речь идет не только об удержании, но и о том, как активно помочь сотрудникам. Вот несколько рекомендаций, которые помогут начать.
Проявите любопытство
Ваши сотрудники испытывают такой стресс, какого, вероятно, никогда не испытывали раньше. Во времена неопределенности и перемен самое важное — создать обстановку, в которой они чувствуют безопасность и доверие. Что им нужно, чтобы чувствовать себя в безопасности? Спросите их уже сегодня. Сам факт вопроса поспособствует безопасности, и они, скорее всего, дадут вам несколько важных подсказок о том, как построить культуру доверия.
Подходите к разговору с искренним любопытством. Спросите, что им нужно прямо сейчас, и будьте открыты для любой обратной связи.
Что вы можете сделать, чтобы снизить сотруднику напряженность — больше свободного времени, увеличение сроков на реализацию проектов? Любопытство укрепляет доверие, которое так необходимо людям в данный момент. Кроме того, вы дадите понять, что тоже не знаете всех ответов; что вы тоже человек. После этого не забывайте искренне слушать.
Ответ не всегда заключается в изменении политики, принятии решения или согласии со всем. Просто выслушайте проблемы ваших работников и то, что им нужно. Они почувствуют уважение и заботу. Собрав их мнение, вы можете начать обдумывать, какие шаги предпринять.
Поймите, что отношения — это движение навстречу
Это отношения, и, возможно, маятник качается в ту сторону. Каковы ваши отношения с сотрудниками? Выполнили ли вы то, что обещали?
По данным опроса Talkspace/Harris Poll, две трети сотрудников говорят, что планируют уволиться, потому что их работодатели не выполнили обещание помочь им справиться с психическим здоровьем. Верно ли это для вас и вашей организации? Если да, то что вы готовы сделать?
Проведите «инвентаризацию» отношений с сотрудниками. Если вы чувствуете необходимость перемен, какие из них имеют наибольший смысл? Если не знаете, попробуйте выполнить вышеописанный шаг и поинтересоваться их жизнью и мыслями.
Мыслите нестандартно
Поскольку то тут, то там идут разговоры об удаленной работе или возвращении в офис, сейчас крайне важно сохранять гибкость. Во всяком случае, ужесточать правила точно не стоит. Сохраняйте гибкость в отношении того, что нужно вашим сотрудникам. Согласно исследованию Talkspace, у людей есть и другие предложения о том, как действовать работодателям:
- 74% сочли бы полезным оплачиваемый отпуск за психическое здоровье,
- 69% были бы признательны за политику открытости с руководителями,
- 64% были бы признательны за компенсацию консультаций и лечения.
В условиях неопределенности и потенциальных увольнений важно сосредоточиться на том, что уже у вас под контролем, и на том, что вы можете сделать для развития здоровых отношений с сотрудниками.
Начните с любопытства и задавайте им вопросы. Можно попробовать говорить такие фразы, как «мне важно, что вы думаете» и «я ценю ваши идеи». Это формирует безопасность. А когда сформирована безопасность, фактически укрепляются отношения. Так, в свою очередь, укрепляется и доверие. И, возможно, ваши люди останутся в компании еще немного дольше.
Фото на обложке: Studio Romantic /
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