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Истории

Как ускорить рост продукта: инструменты для стартапов, которые помогут лучше понять клиента

Истории
Виктория Сафронова
Виктория Сафронова

Редактор выходного дня RB.RU

Виктория Сафронова

Для молодой интернет-компании стремительный рост — вопрос выживания. Пока маркетолог, использующий традиционные методы, будет исследовать рынок и разрабатывать стратегию, у компании могут просто закончиться деньги. Поэтому стартапам необходимы хакеры роста — люди, нацеленные на быстрый результат и готовые добиться его любым способом.

Денис Мартынцев — основатель Grow Horse, имеющий десять лет практического опыта в цифровом бизнесе — в книге «Взлом роста. Как ускорить развитие продукта и масштабировать бизнес» издательства «Альпина Паблишер» рассказывает о сути взлома роста, о том, как вырастить в компании хакеров роста и построить команду роста.

Автор приводит множество кейсов, когда простейшие действия приводили к существенному росту показателей цифрового бизнеса, и советует, как воспроизвести подобный успех в своем проекте. Публикуем сокращенную главу, посвященную инструментам роста.

Как ускорить рост продукта: инструменты для стартапов, которые помогут лучше понять клиента

Когда команда сформирована и определены важные метрики, пора приступать к поиску возможностей повлиять на рост продукта. Решить эту задачу помогут аналитика и общение с реальными пользователями. Но на какие цифры обращать внимание, какие связи искать, какие вопросы задавать пользователям?

Чтобы направить усилия в правильное русло, команда может использовать фреймворки и концепции, применяемые в продуктовом менеджменте, маркетинге и дизайне. С их помощью процесс поиска точек роста станет более осмысленным и управляемым.

 

Поиск ценности продукта для потребителя с помощью шаблона для разработки ценностных предложений

Важная задача продуктового маркетинга — транслировать правильные ценности, которые совпадают с реальными запросами клиентов. Шаблон для разработки ценностных предложений помогает эффективно решать эту задачу на любой стадии развития продукта.

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Чтобы понять, за счет каких именно ценностей ваш продукт сможет удовлетворить клиентов, нужно внимательно рассмотреть и заполнить шесть сегментов, разделенных на две группы.

1-я группа — «Клиент»

  • Выгоды.
  • Проблемы (боли).
  • Задачи.

2-я группа — «Предложение»

  • Факторы выгоды (ценности).
  • Факторы помощи (болеутолители).
  • Товары и услуги.

 

Выгоды, которые ищет клиент, и ценности, присущие продукту

Сформулируйте: какие выгоды и преимущества хотят получить пользователи, выполняя действия, связанные с вашим продуктом? Чего они ждут? О чем мечтают? Чему будут рады?

Отталкиваясь от ожидаемых выгод, выделите ценности вашего продукта, которые наиболее важны пользователям.

Простой пример.

Клиент ищет выгоду: хочет наслаждаться красивой картиной у себя дома.

Продукт имеет ценность: помогает повесить картину.

 

Боли клиента и возможности продукта устранять эти боли

Определите самые большие проблемы, с которыми сталкиваются пользователи. Что доставляет им неудобства? Чего они боятся? Что провоцирует у них стресс?

Предположите, как и за счет чего ваш продукт сможет решить проблемы пользователей и избавить их от болей.

Простой пример.

Боль клиента: не умеет пользоваться молотком.

Болеутолитель: инструмент, не требующий специальных навыков.

 

Задачи, которые хочет решить клиент, и функционал, который позволяет их решить

Опишите практические задачи, которые решают пользователи в процессе получения выгод и избавления от болей.

Что конкретно они делают? Сколько времени это у них занимает?

Основываясь на задачах пользователей, выделите продукт, сервис или функцию, которые позволяют быстро решать эти задачи.

Простой пример.

Задача клиента: крепко вбить гвоздь в стену.

Продукт: пневмопистолет.

Если описать пример в логичном рекламном тексте, то он будет выглядеть следующим образом:

«Клиент»

Хотите наслаждаться красивой картиной у себя дома, но не умеете пользоваться молотком, чтобы забить гвоздь?

«Предложение»

Используйте пневмопистолет и забивайте гвозди, чтобы вешать картины, одним нажатием кнопки.

Шаблон для разработки ценностных предложений помогает командам продукта, маркетинга и роста фокусироваться именно на тех ценностях продукта, которые имеют наибольший отклик у пользователей. Такой подход положительно сказывается на динамике ключевых метрик бизнеса.

 

Модель крючка — инструмент удержания и вовлечения пользователей

Американский исследователь и предприниматель Нир Эяль предложил интересный способ повысить вовлеченность пользователей в продукт. Модель крючка — это четыре фазы взаимодействия между пользователем и продуктом, регулярное повторение которых приводит к возникновению привычки:

 

1. Триггер

Формирование привычки начинается с внешнего или внутреннего триггера.

Внутренние триггеры — это мысли и эмоции людей, которые они связывают с вашим продуктом. Скука, одиночество, разочарование провоцируют дискомфорт и приводят к неосознанным действиям.

Задача команды: выявить внутренние переживания пользователей и связать их с продуктом. Надо сделать так, чтобы при возникновении соответствующей эмоции пользователь в первую очередь вспоминал именно о вашем продукте.

Внешние триггеры — сенсорные раздражители, окружающие пользователя. Это информация, которую нужно донести до него, чтобы инициировать действие.

Внешние триггеры могут быть разных видов:

  • платные триггеры — привлечение внимания через платные рекламные каналы (контекст, таргетированная реклама и т. д.);
  • бесплатные триггеры — информация о вашем продукте в СМИ, блогах и интернет-сообществах;
  • триггеры отношений — рекомендации людей и упоминания вашего продукта в личном или виртуальном общении;
  • внедренные триггеры — элементы окружения пользователя, которые попадаются на глаза (иконка приложения, e-mail, пуш-уведомление, сообщение в мессенджере).

Именно внедренные триггеры обеспечивают постоянное обращение пользователей к продукту, что ведет к формированию привычки.

Задача команды: придумать, настроить и оптимизировать внедренные триггеры, которые будут инициировать совершение действий в продукте.

 

2. Действие

За каждым триггером должны следовать реакции пользователей, направленные на совершение действий в продукте. Вероятность совершения действий обратно пропорциональна их сложности. Чем больше усилий требуется от пользователя, тем меньше вероятность, что действие
будет выполнено.

Задача команды: упрощать продукт, чтобы для совершения действий требовалось как можно меньше усилий.

 

3. Переменное вознаграждение

Действия пользователей должны вести к получению переменного вознаграждения одного из трех типов:

  • вознаграждение от племени — социальное вознаграждение за счет связи пользователя с другими людьми, чувства востребованности, важности и привлекательности в глазах общества;
  • вознаграждение добычей — материальные блага, информация или контент, которые пользователи могут получить, совершив действие;
  • внутреннее вознаграждение — чувство удовлетворения, возникающее при выполнении всей задачи.

Задача команды: определить один или несколько типов переменного вознаграждения, характерных для продукта, которые можно использовать в качестве «наживки» для формирования привычки.

 

4. Инвестиция

Чем больше времени и сил пользователи инвестируют в продукт, тем больше они его ценят.

На этапе инвестиций пользователи должны совершать действия, которые приведут к получению переменного вознаграждения в будущем.

Инвестиции позволяют накапливать ценность в форме контента, личных данных, аудитории, репутации или навыков, а также инициировать новые триггеры.

Задача команды: создавать и развивать механики инвестиций в продукт, связывать их с получением переменного вознаграждения в будущем.

Заранее неизвестно, что лучше сработает на каждом из этапов модели, применяемой к вашему продукту. Потребуется провести не один эксперимент, чтобы найти оптимальные решения. Опыт десятков популярных продуктов, использующих модель крючка, говорит о том, что эти усилия окупаются.

Удержание и вовлеченность пользователя — фундаментальные метрики. Увеличив их за счет создания у клиента соответствующей привычки, вы сможете сделать рост бизнеса долгосрочным и управляемым.

Фото: mrmohock / Shutterstock

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