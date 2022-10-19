Сбой супераппа Kakao стал поводом для антимонопольного расследования Южной Кореи

Kakao объединяет множество сервисов, от такси до онлайн-платежей. Суперапп глубоко укоренился в жизни страны — им пользуются более 90% ее жителей. Масштабный сбой поднял вопрос о том, какие угрозы несет столь сильное доминирование одной цифровой платформы.

15 октября прекратила работу Kakao — самая популярная экосистема приложений в Южной Корее. Причиной стал пожар в здании, где находятся дата-центры компании. Приложения снова стали доступны лишь к понедельнику.

Согласно августовской презентации для инвесторов, аудитория Kakao достигла 53,3 млн активных пользователей. 47,5 млн из них приходится на Южную Корею — это очевидная монополия для страны, где проживает более 51 млн человек.

Конечно, сбои в работе популярных сайтов и приложений происходят регулярно. Однако обычно их устраняют в течение пары часов. Инцидент с Kakao имел иной масштаб — корейцы даже шутили, что без приложения «остановится вся страна». И это привлекло внимание правительства.

В понедельник президент Южной Кореи Юн Сук Ель сообщил, что его администрация расследует вопрос о том, обладает ли Kakao монополией на рынке. Если выяснится, что сервис становится «общенациональной инфраструктурой», то государство, по словам Юна, «должно принять необходимые меры на благо людей».

В воскресенье Ким Ын Хе, пресс-секретарь Юна, сказала, что сбои «не только наносят ущерб жизни людей, но и создают серьезную угрозу национальной безопасности в случае чрезвычайной ситуации».

В понедельник утром акции Kakao упали на 9,5%, а по итогам дня падение составило почти 6% к уровню закрытия пятничных торгов.

Управление рисками — не самая сильная сторона для большинства корейских компаний, утверждает Дж. Р. Рейган, американский консультант по кибербезопасности из Южной Кореи и CEO IdeaXplorer Global. «Они не любят планировать то, что еще не произошло», — говорит он.

По словам Рейгана, первая проблема Kakao заключалась в отсутствии резервных генераторов, которые компенсировали бы отключение энергии. Во-вторых, серверы должны находиться в разных локациях, чтобы один инцидент, например пожар, не вызвал столь масштабный сбой, который не получится быстро исправить.

В воскресном заявлении Kakao Хон Ын Тэк, один из ее исполнительных директоров, извинился за неудобства, причиненные аварией. По его словам, компания работает над тем, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем и разрабатывает «компенсационную политику» для пострадавших.

Влияние на жителей страны

Сервисы Kakao широко используются по всей Южной Корее. С помощью Kakao Pay можно расплачиваться во многих магазинах, через Kakao T — вызывать такси в Сеуле, а в Kakao Talk — взаимодействовать с друзьями, компаниями и даже правительством.

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Молодые жители страны также часто отправляют друг другу подарки на дни рождения через Kakao: получив сообщение, именинник может выбрать цвет и размер товара и подтвердить адрес доставки.

В воскресенье Тэмми Ли, студентке Университета Коре, исполнился 21 год. «Я сильно занервничала, когда за день до этого произошел сбой», — рассказывает Ли. По ее словам, когда функция была восстановлена вечером воскресенья, ей отправили подарки «лишь несколько человек» из тех, кто ранее поздравил ее через текстовые сообщения.

Ли считает, что, хоть сбой и показал угрозу доминирования Kakao, на данный момент сервис не заменит ни один конкурент.

«Не могу представить, чтобы люди отказались от образа жизни, просто чтобы перейти на другое приложение», — говорит Ли.

Тем не менее некоторым конкурентам все же удалось воспользоваться ситуацией: Line, Uber и Telegram поднялись на вершину чартов App Store в Южной Корее. Telegram даже подшутил над Kakao в своем Twitter: «Мы приветствуем наших новых корейских пользователей и надеемся, что им понравится стабильность инфраструктуры из нескольких дата-центров Telegram».

Хван Ли, директор Юридического центра по вопросам инноваций, конкуренции и регулирования при Университета Коре, утверждает, что «в прямом смысле» Kakao можно считать монополистом. Однако он бы не назвал компанию так с точки зрения антимонопольного законодательства.

Как утверждает Ли, Комиссия по справедливой торговле Южной Кореи «долгое время пристально следила за Kakao и другими монополистическими цифровыми платформами». Однако до этого момента положительные стороны платформы перевешивали отрицательные, говорит он.

Сбой стал тревожным сигналом для жителей страны. «Они осознали потенциальную опасность монополии платформы», — считает Ли.

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