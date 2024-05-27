Какие бывают дайджесты и как их составить

Дайджест позволяет легче и быстрее ориентироваться в возрастающих объемах информации. В него включают различные материалы, объединенные общей тематикой либо сферой интересов. При этом важные сведения передаются в сжатой форме, что позволяет сэкономить время. В статье рассмотрим, зачем компаниям составлять дайджесты, что это такое и как создать хороший дайджест.

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Что такое дайджест

Дайджест представляет собой краткий обзор главных новостей, событий, фактов, относящихся к единой тематике. Это краткий список, в котором отображаются основные сведения. Благодаря дайджесту читатель получает возможность быстро ознакомиться с информацией, не затрачивая времени на поиск и изучение ряда источников.

Дайджест можно использовать в любом направлении бизнеса. Хотя чаще всего подборки представлены в СМИ, их применяют и в других сферах, среди них:

Образование. Перечисляют последние исследования, рассказывают о научных экспериментах или приводят перечень конференций, тематических мероприятий, курсов повышения квалификации. Медицина. Представляют новые исследования, медикаменты, рекомендации по поддержанию иммунитета. Туризм. Рассказывают о сезонных направлениях путешествий, действующих акциях, дополнительных услугах. Могут давать рекомендации, например, по полетам с детьми или сбору аптечки. Технологии и IT. Делятся обзорами гаджетов, списками полезных программ и приложений, новостями о последних разработках.

Зачем компаниям составлять дайджесты

Компании, которые используют дайджесты, демонстрируют читателям заботу. Поскольку сейчас количество информации велико и продолжает расти, человек легко может упустить важные сведения. Составляющая дайджест компания предотвращает подобную ситуацию. Поскольку главное собрано в одном месте, человек не пропустит интересную или важную для него информацию. Читателю не приходится часами искать ее, он экономит время.

При этом дайджесты помогают поднять продажи. Можно добавить в рассылку рекламу товара или услуги, вставить ссылку на сайт или социальные сети продавца, уведомить об акциях и скидках. Поскольку дайджесты люди открывают более охотно, чем простые рекламные письма, шансы заинтересовать клиента возрастают.

При этом лояльность читателей растет. Увеличивается посещаемость сайта (или страницы в социальных сетях). Рост трафика способствует увеличению числа покупок, появлению новых клиентов.

При наличии нескольких сегментов целевой аудитории, сильно различающихся по интересам, потребностям, можно составить отдельную подборку для каждого. При этом клиенты будут получать предложения, которые могут быть полезны лично для них, а не все подряд. Это способствует росту лояльности.

Какие есть виды дайджестов

Различают несколько разновидностей дайджестов:

Новостные содержат перечень новостей по выбранной теме за некоторый временной промежуток. Благодаря такому обзору читатель будет в курсе последних событий. Чаще всего новостные дайджесты используют в СМИ, но и в других областях они применимы.

Тематические дайджесты ограничиваются отдельной сферой интересов. Все вошедшие в подборку материалы объединены общей темой. Такая форма помогает собрать и систематизировать сведения, контент. В будущем это облегчит их более глубокое изучение.

Ежедневные/еженедельные обзоры. Такой дайджест регулярно обновляется. В него включают только самые свежие материалы, ограниченные выбранным временным периодом. Может объединять новости, статьи, интервью и другие жанры Такие дайджесты позволяютчитателю отслеживать тенденции.

Есть и другая классификация. По способу передачи информации выделяют:

Рассылки. Сводку отправляют по адресу электронной почты. Человеку не приходится искать ее самостоятельно. Виджеты на сайтах. Отображаются в верхней части страницы. Предоставляют обзор последних новостей, тематических статей либо иного контента. Печатные издания. Статьи, новости и прочий контент в напечатанном виде.

Кроме того, дайджесты могут быть внешними или внутренними. Первые создаются для подписчиков или клиентов. Вторые — для сотрудников компании: них содержатся сведения о кадровых перестановках, премиях, нововведениях и изменениях в работе, о корпоративах.

При этом любую разновидность обзоров можно адаптировать так, чтобы они отвечали одновременно потребностям отправителя и получателя.

Как создать хороший дайджест

Сначала нужно проанализировать, для кого будет составлен дайджест. Для этого изучают целевую аудиторию. Если есть несколько сегментов ЦА, сильно отличающихся друг от друга, лучше составить несколько подборок. В противном случае люди будут получать неактуальные для них предложения, рассылки и перестанут открывать письма. Определить нужно и цель дайджеста. Например, побудить читателя зарегистрироваться на бесплатный прямой эфир или поучаствовать в распродаже коллекции прошлого сезона.

Затем решают, что включить в подборку. Для этого нужно понять, что заинтересует читателя, выбрать главное. Важно, чтобы дайджест получился не слишком длинным, не растянутым. При этом информацию выбирают так, чтобы заинтересовать получателя. Оценивать нужно с позиции клиента, а не отправителя. Важно давать только правдивую, проверенную информацию. Поэтому стоит предварительно глубоко разобраться в теме. Спорные идеи в дайджесте лучше не озвучивать.

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Главные новости и материалы лучше ставить первыми в списке. Сначала нужно указать основное, затем раскрыть тему, только в конце добавить детали. Это поможет заинтересовать человека и замотивирует изучать текст дальше.

Важно оставить только полезную информацию. Текст должен быть кратким и содержательным. В дайджесте не нужно подробно расписывать отдельные нюансы, иначе он получится чрезмерно длинным. Следует дать читателю анонс. При этом нужно приложить ссылку на источник (например, страницу в социальной сети или блог на сайте компании), чтобы читатель смог глубже погрузиться в тему и разобраться в деталях.

Текст следует структурировать. Так получателю проще будет в нем ориентироваться, он сразу увидит интересные лично для него новости. Можно использовать заголовки, полужирный шрифт или курсив, списки или иллюстрации. Готовый текст нужно вычитать. При этом все обнаруженные ошибки исправить и проверить, насколько структура получилась логичной.

Дайджест может состоять из разных блоков. Их важно разделить, чтобы читатели не сбились. Для этой цели подходят подзаголовки или картинки.

Ссылки на источники нужно оставлять и в тех случаях, когда данные были взяты у третьих лиц. Так получатели информации смогут проверить подобранные сведения. Кроме того, появляется возможность глубже познакомиться с темой, сформулировать личное мнение. Таким образом растет доверие аудитории.

Стоит выяснить, какой формат дайджеста удобнее для читателей. Это может быть не только текст, но и таблица, схема, диаграмма и подкаст.

Внимание следует уделить не только содержанию, но и дизайну. Дайджест должен выглядеть стильно, легко восприниматься. Не стоит перегружать его разными шрифтами или обилием цветов. Текст должен выделяться на фоне, чтобы не возникало затруднений с его прочтением.

Перед тем как составить дайджест, стоит ознакомиться с кейсами конкурентов. При этом важно проанализировать их сильные и слабые стороны. Это поможет сделать рассылку лучше и найти интересные идеи. Можно изучать примеры не только у прямых конкурентов, но и у представителей других ниш.

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Не стоит делать обзор просто набором сухих фактов. Читать его будет неинтересно, что может оттолкнуть целевую аудиторию. Можно добавлять шутки, картинки, мемы. Так воспринимать информацию будет легче, а следующее письмо с подборкой откроют с большей вероятностью.

Однако важно использовать привычный аудитории речевой стиль в тексте. Не стоит с разговорного переходить на деловой и наоборот. Выбор интонации зависит от ЦА — нужно заранее выяснить, какой стиль общения предпочитают читатели, будут ли уместны юмор и просторечие.

Дайджесты придется составлять регулярно. Лучше, если они будут выходить с одинаковой периодичностью, например еженедельно. При этом желательно, чтобы материала хватало на несколько выпусков вперед и в случае непредвиденных обстоятельств рассылки продолжали выходить. Перерывы нежелательны, поскольку читатели привыкают получать информационную сводку регулярно.

Желательно запрашивать обратную связь. Это поможет лучше понять аудиторию и доработать дайджест. Например, убрать те рубрики, которые читателей не заинтересовали, или изменить цветовое оформление. Спрашивать стоит и о том, что получатели хотели бы видеть в рассылках.

Преимущества и недостатки дайджестов

У дайджестов есть ряд преимуществ:

Повышение трафика. Почти всегда в дайджест вставляют ссылки. При этом люди переходят на сайт или в социальную сеть. Посещаемость страницы увеличивается. Вместе с этим будет расти и число обращений. Больше людей заинтересуются предложением, оставят заявку и купят продукт. При этом прибыль тоже возрастет. Рост лояльности. Читатели чувствуют заботу, их доверие к компании растет. Желательно заранее поинтересоваться, в какой форме им было бы удобнее получать дайджест. Тогда лояльность вырастет сильнее.

Для получателей главное преимущество — экономия времени. Клиентам не приходится изучать материалы на сайте, в блоге или искать их в разных источниках. Главные сведения ему сообщают в обзоре, что позволяет быстрее с ними ознакомиться. Кроме того, в дайджестах текст представлен в удобной форме. Заголовки, маркировка позволяют легко ориентироваться в написанном.

Использовать дайджест можно, чтобы сократить число отписок. Постоянно приходящие письма с предложениями, акциями, рекламой надоедают людям. Из-за этого некоторые отказываются от рассылки. В дайджест можно сразу вставить всю важную информацию, сократив при этом количество сообщений клиентам.

Есть у таких подборок и недостатки. Письмо с дайджестом может попасть в папку «Спам» у получателя. При этом до адресата послание с высокой степенью вероятности не дойдет, если только человек специально не проверит этот раздел почты. Кроме того, не всегда автору удается сохранять объективность. Поэтому читатели смотрят на проблему через призму чужого восприятия. Это уместно, если цель — повлиять на мнение людей, донести до них некоторую мысль или идею, но в других ситуациях может влиять негативно.

Для читателей есть еще один недостаток: информация предоставляется кратко, в сжатом виде. Интересные или важные детали, нюансы при этом могут быть опущены.

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