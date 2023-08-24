Новостные агрегаторы – что это такое и какими они бывают?

Для удобства чтения материалов разных СМИ существуют новостные агрегаторы. Что еще они умеют и чем друг от друга отличаются — в материале RB.RU.

Согласно исследованию earthweb, ежедневно в мире публикуется от 2 до 3 миллионов журналистских материалов. Ведущие мировые СМИ, например, The Washington Post и The Wall Street Journal, выпускают до 500 новостей за день.

Содержание:

Что такое новостной агрегатор

Это ресурс, собирающий материалы в СМИ на основе интересов пользователей. Благодаря алгоритмам он выдает читателю новости и большие тексты по волнующим темам.

Работают они через RSS-каналы (англ. Really Simple Syndication — Простое Получение Информации), собирающие информацию с новостных сайтов. Обработка материалов происходит в два этапа: сначала веб-канал анализирует техническую сторону новинки — код и data-данные, а затем уже содержимое. После этого материал СМИ появляется в агрегаторе.

RSS-каналы создаются новостными агентствами. Они представляют собой ленту с постоянным потоком текстов, состоящим из заголовков и нескольких предложений после них. Такая подача информации ускоряет процесс обработки материалов и их последующей публикации в агрегаторах.

Также агрегаторы используют веб-скрейпинги — автоматизированную технологию сбора текстов на основе RSS-каналов. Сервисы скрейпинга сканируют URL-адреса сайтов, чтобы затем собрать оттуда данные. Помимо журналистики, веб-скрейпинг может применяться и для мониторинга цен на торговых площадках.

Полученные и обработанные тексты проходят через алгоритмы новостных агрегаторов. Затем уже попадают в ленты с схожими актуальными материалами, объединенные тегами, темами и одинаковыми словами или даже названиями.

Автоматические и неавтоматические агрегаторы

Автоматические агрегаторы работают через RSS-каналы. Помимо обычного сбора информации, заголовков и важных предложений, новости и статьи анализируются по следующим критериям:

Цитируемость. Частота упоминаний в СМИ.

Актуальность.

Информативность. Часто новости сжимаются до заголовка с парой ключевых предложений. Критерий определяется количеством знаков и ключевых слов: имен и названий.

Среди автоматических агрегаторов самый в России — «Дзен»: в мае 2023 года число пользователей составило 80 млн человек. Сервис показывает заголовок материала одного из СМИ, а после перехода по ссылке показывают информацию об этом же событии в других СМИ.

Неавтоматические агрегаторы ведут команды редакторов. Они вручную отбирают и адаптируют новости и статьи. Однако сейчас таких агрегаторов сейчас почти нет: из-за увеличивающихся объемов информации журналистам не хватает ресурсов.

Русскоязычные новостные агрегаторы

В сентябре 2022 года «Яндекс» продал VK сервисы «Дзен» и «Новости», и теперь VK владеет агрегатором.

Сервис работает как лента новостей и авторских статей на разные темы. Можно переключаться между разделами, среди которых есть «Ролики» — встроенный плеер для видео вертикального и горизонтального форматов.

Скриншот приложения «Дзен»

Всего в сервисе более 800 тыс. каналов. По данным «Хабра», ежедневно публикуется 55 тыс. материалов — от новостей до видео. Размещать их могут как крупные медиа, так и обычные пользователи.

Сервис бесплатный, доступный как сайт либо приложение для iOS и Android.

В 2002 году холдинг Rambler Group запустил отдельный проект-агрегатор «Rambler медиа». К 2017 он пережил четыре редизайна и смену названия на «Рамблер/новости». В том же году агрегатор заключил партнерство с игровым сервисом GOG.com: в разделе «Игры» появился каталог игр с кратким описанием.

Сейчас проект расширен рубриками «Доктор», «Шоу-бизнес» и «Женский». Кроме этого, в ленте есть гороскопы, которые подстраиваются под дату рождения и пол читателя. Также доступны другие проекты холдинга: «Работа» и «Топ-100» — аналитика и статистика сайтов.

Скриншот сайта «Рамблер/новости»

Приложений нет, доступен только сайт. Агрегатор бесплатный.

По словам Вадима Питерского, управляющего LifeLines, цель новостного агрегатора — предоставить читателю объективную картину мира. В 2021 году за 4 месяца проект вырос в отдельное приложение. Уже в 2022, по данным разработчика, число пользователей выросло в 8 раз.

Основная лента в приложении — «Резонансное». Она показывает главные новости онлайн. Однако можно настроить собственную. Ключевая особенность — хронология новости: после прочтения материала можно прочитать прошлые тексты, связанные с актуальными событиями.

Скриншот приложения LifeLines

Приложение бесплатное.

Шведский агрегатор основан в 2013 году Йоханом Отелиусом, имевшим опыт работы в медиа. Только на Android количество скачиваний более 5 млн. Доступно больше 50 языков.

При первом запуске сервис дает на выбор темы, после чего составляется бесконечная лента. Есть уникальный раздел: Learning English. Пользователь читает статью на английском, после чего выполняет языковые упражнения на перевод слов и составление предложений. Интерфейс понятен, не перегружен.

Агрегатор бесплатный и не требует регистрации. Доступен на iOS и Android.

Скриншот приложения Squid

Англоязычные агрегаторы

Новостной агрегатор от Mozilla — создателей браузера Firefox. Сервис поделен на рубрики с популярными статьями на темы «Технологий», «Образа жизни» и других. Можно выбрать интересующие рубрики и затем их сохранить.

Скриншот приложения Pocket

Агрегатор составляет коллекции статей на основе предпочтений пользователей. Приложение и сайт бесплатны, однако подписку «Премиум» в России оплатить не получится — из-за проблем с платежными системами.

Тем не менее, минимальных возможностей хватит для комфортного чтения текстов.

Новостной агрегатор от американской компании DevHD. Широкую известность получил после закрытия Google Reader в 2013 году ввиду отсутствия качественных альтернатив. По данным компании, тогда приток новых пользователей составил 500 тыс. за 48 часов. Спустя 10 лет количество читателей выросло почти до 15 млн.

Скриншот приложения Feedly

В сервисе можно выбирать материалы по тегам и сайтам. Есть функция выделения отдельных моментов в тексте, а если материал на другом языке — получается переводить целые предложения.

Расширенные функции недоступны в России.

Агрегатор был создан болгарскими разработчиками Иво Джоковым и Йорданом Йордановым. В 2012 году они узнали о скором закрытии Google Reader и спустя год выпустили альтернативу, позволяющую перенести все непрочитанные статьи из уже прекратившего работу агрегатора.

Скриншот приложения Inoreader

Приложение позволяет читать статьи не только с новостных сайтов, но и социальных сетей: Facebook* и Telegram. Кроме этого, читатель может присваивать материалам свои теги, чтобы находить похожие тексты. Агрегатор работает также как расширение для браузера.

Pro-версия, снимающая ограничения на подписки и открывающей офлайн-режим, в России недоступна.

Канадский сервис для печати газет NewspaperDirect придуман в 1999 году Александром Кругманом (Кроогманом). С 2003 переформатирован и стал новостным агрегатором. И спустя 10 лет получил название Press Reader.

Приложение позволяет читать журналы из разных стран в необычном формате: сначала они открываются как скан физических копий страниц, но если нажать на любой заголовок, то откроется веб-страница со статьей. Но также есть привычная новостная лента.

Скриншот приложения Press Reader

Приложение доступно бесплатно и без регистрации. Premium за $30 открывает доступ к большему списку газет и журналов и переводчику на 16 языков. Доступна оплата через Apple и Google Pay.

Новостной агрегатор родом из Швеции. В 2013 году его создал разработчик Эрик Ротхофф. Функции похожи на конкурентов, но есть дополнительные фичи.

В статьях есть функция «упрощенного чтения», убирающая рекламу и другие отвлекающие плашки в тексте. В настройках ленту и приложение можно оформить на свой вкус. Но изобилия источников нет: например, в разделе «Спорт» лишь 6 изданий на английском языке.

Скриншот приложения Feeder

Кроме бесплатной версии есть три варианта подписок. Версия Plus за 900 рублей в месяц, увеличивающая количество публикаций в ленте. Версия Professional за 1300 рублей, постоянно обновляющая новости и разрешающая интеграции сторонних СМИ. И Enterprise — для организаций, стоимость не указана.

Есть возможность оплаты через Google и Apple Pay.

В 2012 году программист Кен Судзуки основал Smart News. Изначально агрегатор работал только с новостями из Японии, но спустя время сервис расширился до США. В январе 2023, несмотря на второе место по загрузкам новостных приложений в Штатах, произошли крупные сокращения — до 30% сотрудников.

Скриншот приложения Smart News

Агрегатор подстраивается под местоположение читателя: есть отдельная вкладка «Местные новости». Отдельный раздел рекомендует новинки кино. Можно подписаться на отдельные теги.

Приложение бесплатное. Новости и статьи только на английском языке.

Сравнение новостных агрегаторов

RB провел небольшой эксперимент. Все ли агрегаторы подойдут для чтения текстов по теме «Наука и техника»?

Мы взяли агрегаторы с настраиваемыми лентами, в которых можно работать без покупки дополнительной подписки.

«Дзен» представил ленту из заголовков новостей. Если пролистнуть чуть ниже, то обнаружится разделение на подтемы: «Игры», «Гаджеты» и «Интернет». Далее агрегатор в стандартном режиме подает информацию из разных СМИ, выдавая ключевые предложения.

LifeLines работает иначе: в персонализированной ленте доступно лишь шесть источников из мира технологий. После выбора нужных их не получается сохранить — ошибка приложения. Потому при повторном открытии лента перемешивается с другими темами. Со второй попытки поток удается сохранить.

Приложение Squid, несмотря на свои гибкие настройки, не дает широкого выбора изданий. Лента «Технологии» состоит из множества источников — более 10. Но за новостью одного издания следуют и несколько других из него. Причем не в хронологическом порядке.

Inoreader наоборот предлагает разнообразные темы: IT, «Блокчейн», «Кибербезопасность» — всего их 14. Внутри каждой из них есть несколько источников, на которые можно подписаться. Своя лента лишь представляет поток непрочитанных материалов — без структурирования и деления.

По схожей системе работает SmartNews. Раздел Tech никак не сортируется по темам, однако разнообразен в источниках — они почти не повторяются. Поток состоит из множества материалов: от колонки про выбор телефона до видео свидетельств НЛО.

Если хочется читать именно журналы, то Press Reader — практически единственный вариант. Даже в бесплатной версии хватает актуальных источников на разных языках: PCWorld, Popular Science и другие. Однако приложение подходит для более продолжительного досуга — журналы объемны и на полное прочтение могут уйти часы.

Фото на обложке: Shutterstock // Dragana Gordic