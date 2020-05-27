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«Если кому-то нужны безупречные курьеры, обращайтесь»: как сервис профессионального сопровождения детей отреагировал на кризис

Истории
Зинаида Кунаковская
Зинаида Кунаковская

Журналист

Татьяна Петрущенкова

KidsWay — сервис профессионального сопровождения детей в школу и на дополнительные занятия. С уходом образовательных учреждений на карантин бизнес оказался в сложной ситуации. Чтобы не оставить своих автонянь без работы, Анна Филиппова, основатель и генеральный директор компании «АНМАК», которой принадлежит бренд, предложила «безупречных курьеров» друзьям и знакомым на своей странице в Facebook. Rusbase узнал, что из этого вышло.

«Если кому-то нужны безупречные курьеры, обращайтесь»: как сервис профессионального сопровождения детей отреагировал на кризис

Бизнес до

В марте 2016 года Анна Филиппова и Максим Прищепный основали компанию «АНМАК» и начали работать под брендом KidsWay. KidsWay — это сервис сопровождения детей в школы, садики, кружки, пока родители заняты. В компании работает 300 автонянь с личным транспортом, которые обеспечивают маршрут ребенка от и до. «У нас работают только женщины, — рассказывает Анна. — Клиенты часто составляют стабильное расписание поездок, которое, как правило, актуально в течение 9 месяцев». 

Идею бизнеса Анна привезла из США. «Я училась в Штатах и увидела там эту услугу. Вернувшись в Россию, обнаружила, что наш рынок — пустой». За годы работы в клиентской базе KidsWay появилось несколько десятков тысяч пользователей. Сейчас KidsWay есть не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Компания также запускает франшизу.

«Самая активная деятельность ведется с августа по май, когда дети учатся. В июне-июле всегда есть небольшой спад. В это время мы выполняем разовые заказы». 

Перезагрузка

Бизнес начал нести убытки с начала марта — как только образовательные учреждения пошли на карантин. «Со спадом заказов по доставке детей сильно активизировались запросы на доставку продуктов, готовой еды и прочего. Мы решили переформатироваться, и теперь мы сервис по доставке чего угодно», — шутит Анна. 

«Мои 300 сопровождающих — бесценный актив компании. Расстаться с ними было бы потерей огромных ресурсов. Поэтому в первую очередь нужно было найти работу для них. Я написала пост в соцсетях: если кому-то нужны безупречные курьеры, обращайтесь». За пару дней пришло около сотни запросов от крупных гипермаркетов, ресторанов, кафе. Всем нужна была хорошая курьерская служба. 

«За март-апрель мы не потратили на маркетинг ни копейки. Я все делала через своих знакомых, страничку в Facebook и через СМИ. Мы измеряли посещаемость страниц в апреле: она выросла на 33% по сравнению с посещаемостью после наших платных кампаний в январе-феврале». 

Бизнес сейчас

Сейчас у «АНМАК» три направления бизнеса.

  1. Первое — партнерские программы с двумя десятками крупных компаний («Перекресток», «ВкусВилл», «ПИК-аренда»). С Центральным НИИ эпидемиологии начали доставлять тесты на коронавирус. Какой процент берется за услуги, компания не раскрывает, но Анна отмечает: маржинальность доставки детей составляет 45%, в то время как всего остального — 7-10%.
  2. Второе направление бизнеса — собственная доставка. «Для наших старых клиентов мы предлагаем другую услугу — сборную доставку. Это похоже на консьерж-сервис. Например, клиенту надо забрать вещи из химчистки, заехать в аптеку, потом закупиться в магазине по списку. В отличие от крупных ритейлеров, заказ у которых можно ждать неделю, мы привозим день в день, в срок и сразу все», — говорит Анна. Сюда же относится услуга «няня на час». Она пока успела проработать несколько недель: когда родителей еще не отправили на самоизоляцию.
  3. Третье направление бизнеса — франшиза на сервис по сопровождению детей. Ее запустили несколько недель назад. Уже есть около 15 заинтересованных предпринимателей из России, Польши, Кипра, Германии, Беларуси и Казахстана. Будущему франчайзи нужно подтвердить наличие успешного предпринимательского опыта. 

Ближе к новому учебному году «АНМАК» планирует вернуться к своей основной деятельности по сопровождению детей. Все новые направления бизнеса оставят и будут развивать. 

Советы тем, кто хочет «перезагрузить» бизнес

  • Будьте откровенны и открыты, в первую очередь с сотрудниками. «Ни один руководитель не донесет новости так же эмоционально, глубоко и откровенно, как собственник. Сотрудник имеет право знать положение дел и самостоятельно принять решение, оставаться в бизнесе или нет. Если бы я сама не сказала своей команде про реальную обстановку, то вряд ли удержала бы их».
  • Не берите деньги в долг. «Нужно максимально съежиться, выкинуть все лишнее, найти финансовый баланс. Подумайте, чем можно пожертвовать, чтобы сохранить свои деньги?»
  • Ищите возможности. «Когда все только началось, я не знала, что делать. Мне говорили: “Кризис – это время возможностей!” Сейчас я понимаю, что так и есть. В мирное время мы бы никогда не смогли подключить столько партнеров. Сейчас крупные компании хотят работать с мелкими. Поэтому рассказывайте о себе, делитесь информацией, и решение обязательно найдется».
Команда Kidsway
Фото: предоставлены Kidsway

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