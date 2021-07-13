Защита от астероидов-убийц уже на орбите: ученые предложили сбивать их с курса с помощью спутников

Согласно Space.com, исследователи из Airbus с поддержкой Европейского космического агентства (ЕКА) предложили использовать спутники в качестве орбитального щита, чтобы отклонять с курса летящие на Землю астероиды. Они считают, что при правильной координации современные спутники смогут защитить нас от апокалипсиса будущего.

В течение многих лет ученые размышляли над тем, как защититься от астероидов, летящих на нашу планету. Они предлагали всевозможные планы: сбивать их с курса с помощью ракет, атаковать их ядерным оружием и даже связывать их друг с другом. Но потенциальная защита от астероидов-убийц уже находится на орбите.

Над Землей появляется все больше групп небольших спутников. Однако, согласно новому исследованию, они не смогут противостоять астероиду-убийце столь эффективно, как более крупные и тяжелые спутники, предназначенные для телекоммуникации и телевещания.

Сформировать щит можно из существующих спутников, но гораздо проще, как считают ученые из ЕКА, дополнять уже строящиеся технологии возможностями для планетарной защиты перед выводом на орбиту.

Например, оснастить телекоммуникационные спутники, запланированные к запуску, ракетой и модулем связи. Это позволит вывести их за пределы геостационарной орбиты и перехватить астероид на раннем этапе приближения. В таком случае всего десять скоординированных спутников будет достаточно, чтобы отпугнуть астероид шириной 300 метров, способный вызвать катастрофу.

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