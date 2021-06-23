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Starlink Илона Маска запланировала покрыть всю планету спутниковым интернетом к сентябрю

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Starlink объявила о планах покрыть всю планету спутниковым интернетом к сентябрю. Компания Илона Маска уже развернула около 1800 космических аппаратов. Маск ранее заявил, что они получили уже более предварительных 500 тысяч заказов на услуги Starlink.

Starlink Илона Маска запланировала покрыть всю планету спутниковым интернетом к сентябрю

«Мы успешно развернули около 1800 спутников, и как только все эти спутники достигнут своей рабочей орбиты, у нас будет непрерывный глобальный охват. Это должно быть в сентябре», – сказала президент Starlink Гвинн Шотвелл, пишет Reuters.

После этого компания начнет переговоры со странами о разрешении предоставлять им телекоммуникационные услуги.

В планах Starlink развернуть всего 12 тысяч спутников. Это будет стоить, по словам Шотвелл, примерно $10 млрд. В мае 2021 года Илон Маск заявил, что Starlink уже получила свыше 500 тысяч предварительных заказов на их услуги.

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Фото: Depositphotos.com

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