Starlink Илона Маска запланировала покрыть всю планету спутниковым интернетом к сентябрю

Starlink объявила о планах покрыть всю планету спутниковым интернетом к сентябрю. Компания Илона Маска уже развернула около 1800 космических аппаратов. Маск ранее заявил, что они получили уже более предварительных 500 тысяч заказов на услуги Starlink.

«Мы успешно развернули около 1800 спутников, и как только все эти спутники достигнут своей рабочей орбиты, у нас будет непрерывный глобальный охват. Это должно быть в сентябре», – сказала президент Starlink Гвинн Шотвелл, пишет Reuters.

После этого компания начнет переговоры со странами о разрешении предоставлять им телекоммуникационные услуги.

В планах Starlink развернуть всего 12 тысяч спутников. Это будет стоить, по словам Шотвелл, примерно $10 млрд. В мае 2021 года Илон Маск заявил, что Starlink уже получила свыше 500 тысяч предварительных заказов на их услуги.

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