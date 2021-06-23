Starlink Илона Маска запланировала покрыть всю планету спутниковым интернетом к сентябрю

Starlink объявила о планах покрыть всю планету спутниковым интернетом к сентябрю. Компания Илона Маска уже развернула около 1800 космических аппаратов. Маск ранее заявил, что они получили уже более предварительных 500 тысяч заказов на услуги Starlink.
«Мы успешно развернули около 1800 спутников, и как только все эти спутники достигнут своей рабочей орбиты, у нас будет непрерывный глобальный охват. Это должно быть в сентябре», – сказала президент Starlink Гвинн Шотвелл, пишет Reuters.
После этого компания начнет переговоры со странами о разрешении предоставлять им телекоммуникационные услуги.
В планах Starlink развернуть всего 12 тысяч спутников. Это будет стоить, по словам Шотвелл, примерно $10 млрд. В мае 2021 года Илон Маск заявил, что Starlink уже получила свыше 500 тысяч предварительных заказов на их услуги.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!Фото: Depositphotos.com
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Instagram запустил две новых функции в России: Reels для коротких видео и музыку в stories
- 2 За жизнью озера Байкал будут следить с помощью нейросети
- 3 Apple сняла с производства самый маленький iPhone из-за низкого спроса
- 4 На dating-платформе RusDate в пять раз вырос интерес к вакцинированным пользователям
- 5 Нога или колесо? Как ученые тестируют конструкцию марсоходов будущего