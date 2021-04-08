Почему будущее за децентрализованной медициной

Еще недавно идея оказания медицинских услуг на дому казалась невозможной. Однако инновации в сфере здравоохранения и медицинского оборудования уже позволяют лечить даже тяжелобольных пациентов в привычной обстановке. Разбираем, какие преимущества и недостатки имеет такой формат лечения.

Одним из положительных аспектов пандемии стало появление и широкое признание виртуального здравоохранения. Пациенты и врачи теперь могут общаться по видеосвязи, обсуждать вопросы интимного здоровья и вести наблюдение, и все это без необходимости выходить из дома. Больше не нужно с повышенной температурой и симптомами ехать в переполненном транспорте и ожидать своей очереди в приемной поликлиники, чтобы задать стандартные вопросы, ответы на которые можно было бы получить в одном сообщении.

Но что, если бы здравоохранение могло быть децентрализовано? Одна из крупнейших статей расходов в здравоохранении — это больницы и медицинские учреждения. Строительство, обслуживающий персонал, административные расходы — все это требует огромных капиталовложений.

Раньше всему этому просто не было логической альтернативы. Но теперь благодаря инновациям и достижениям, которые делают медицинское оборудование компактнее и мобильнее, она есть.

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Некоторые крупные больницы и системы здравоохранения запускают программы по лечению пациентов в их собственных домах. И подобная медицинская помощь уже находится на уровне обслуживания больниц. Все это стало возможным благодаря комбинации телемедицины и круглосуточного удаленного мониторинга. При этом личные посещения сохраняются, например при таких состояниях, как застойная сердечная недостаточность, заболевания почек, хронические обструктивные болезни легких и некоторые виды рака.

Недавно Dispatch Health объявила о партнерстве с Humana в рамках программы Medicare по обслуживанию 8 млн пациентов. Вся неотложная помощь (от наложения швов до внутривенного введения жидкостей) будет осуществляться на дому. Некоторые стартапы, такие как GetLabs и Workpath, даже отправляют специалистов для проведения анализа крови без участия лаборатории.

Итак, что же изменится, если в течение десятилетия 50% пациентов перейдут на домашнее лечение?

Существенная экономия . Американская ассоциация больниц заявляет, что стационарное лечение на дому в среднем на 25% дешевле.

. Американская ассоциация больниц заявляет, что стационарное лечение на дому в среднем на 25% дешевле. Дисциплина. В привычной обстановке пациенты становятся не только более продуктивными, но и более послушными.

Amazon, Uber и прочие успешные онлайн-сервисы доказали: чем меньше препятствий, тем больше вероятность того, что клиент выберет именно вас. То же касается и здравоохранения. Чем меньше времени, затрат и усилий уходит на оказание профилактической помощи, тем чаще и охотнее пациенты будут к ней прибегать.

Исследование, опубликованное в австралийском медицинском журнале, показало, что у пациентов, которые получают медицинскую помощь на дому, смертность снижается на 20%.

По мере развития этой отрасли, изменится и кривая затрат. Чем больше пациентов выбирают формат удаленного лечения, тем меньше сектору здравоохранения нужно будет вкладывать ресурсов в строительство и обслуживание комплексных учреждений. Разумеется, некоторые процедуры потребуют специального профессионального оборудования в больницах. Однако в будущем, возможно, появится решение и этой проблемы.

Итак, как власти могут поощрять децентрализованное здравоохранение в мире? За последние 12 месяцев политика виртуального здравоохранения и возмещения расходов существенно улучшилась.

Возможно, стоит задуматься о дальнейшем препятствовании строительству новых больниц или расширению существующих. Это можно сделать с помощью политики зонирования, отмены налоговых льгот для крупных объектов и изменений в правилах возмещения расходов.

Когда дело касается здравоохранения, наша единственная цель должна заключаться в том, чтобы сделать качественную помощь максимально доступной.

Инновации позволяют быстрее, дешевле и качественнее оказывать медицинское обслуживание. Поэтому впереди нас ждет еще множество глобальных изменений во всех сферах жизни.

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Фото на обложке: Kate Kultsevych / Shutterstock