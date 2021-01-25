«Вирусный» рост: что происходит на рынке телемедицины

О том, как развивается онлайн-медицина сейчас и что с ней будет в ближайшем будущем, рассказал Герман Ивкин, CEO iBolit.

По-настоящему серьезный интерес к медицинским онлайн-консультациям в России и мире возник во время пандемии, когда люди были ограничены в возможностях перемещения.

Три года назад в РФ в силу вступил закон о телемедицине, который способствовал развитию формирующегося рынка. В 2019 объем инвестиций в сферу телемедицинских коммуникаций оценивался в 1,5 млрд рублей, а в перспективе пятилетки, по данным VEB Ventures, должен был вырасти в 60 раз.

Как COVID-19 стимулировал рынок

Пандемия коронавируса способствовала развитию телемедицины во всем мире. Например, в России спрос на дистанционные консультации врачей за шесть месяцев вырос на 177% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Самые популярные запросы в интернете по теме: «доктор онлайн» — рост на 305%, «консультация врача онлайн» — на 151%. Эксперты прогнозируют, что такими темпами уже через три-четыре года 25% населения страны будут пользоваться дистанционной медициной для получения первичных консультаций по несложным случаям.

По данным страховой компании «Согласие», узкоспециализированные врачи во время пандемии пользовались повышенным спросом: 70% обращений — акушеры-гинекологи (16,8%), неврологи (13,6%), гастроэнтерологи (12,3%), дерматологи (12,2%), оториноларингологи (10%).

В остальных случаях пациентам был нужен дежурный врач, к которому можно быстро попасть на онлайн-консультацию — терапевт или педиатр.

Страховая компания «РЕСО-Гарантия» продала в 10 раз больше полисов телемедицины в апреле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 на фоне всеобщей самоизоляции.

По мнению экспертов-страховщиков, спрос на дистанционные онлайн-консультации не будет падать после окончания карантина, поэтому многие страховые компании уже сейчас выводят телемедицину в отдельный продукт. С учетом падения доходов населения более дешевый формат консультаций должен пользоваться популярностью.

Наша статистика подтверждает серьезный скачок популярности онлайн-консультаций. За время пандемии количество клиник-партнеров сервиса iBolit увеличилось в четыре раза, консультаций — в восемь раз, а сумма оплат за услуги телемедицины выросла в 12 раз благодаря востребованности более дорогих по сравнению с чатом видеоконсультаций — этот формат наиболее близок к очному приему.

Как мы и ожидали, после снятия ограничений онлайн-активность пациентов снизилась примерно на 30% в пользу очных приемов, однако положительный опыт получения медицинской помощи не выходя из дома у них закрепился. Сегодня этот показатель снова близок к уровню «первой волны».

Во время пандемии люди не могли получить полноценную консультацию врача в нужное время, а специалистам приходилось по 20 часов в день давать консультации через мессенджер. Это обратная сторона спроса, на которую часто жалуются врачи, решая проблему с помощью IT-сервисов.

Но телемедицина работает не только в формате врач-пациент. Например, во время пандемии врачами Первого МГМУ им. Сеченова было проведено более двух тыс. телеконсультаций для коллег из региональных медучреждений.

В мире спрос тоже вырос. В Китае первая волна пандемии пришлась на новогодние праздники, поэтому уже в январе жители Поднебесной сидели на карантине. Тогда число пользователей телемедицинских сервисов увеличилось на 30% по сравнению с предыдущим годом.

По прогнозам Forrester Research, в США ожидается рост количества онлайн-консультаций в 28 раз: более одного млрд за год, чего нельзя было даже представить до вспышки пандемии. Телемедицинская компания Teladoc увеличила число консультаций до 20 тыс. в день и выросла в два раза за время карантина.

В европейских странах также наблюдается повышенный интерес к телемедицине: в шведском сервисе Kry выросло число новых зарегистрированных пользователей более чем на 200%, а в британском Push Doctor количество обращений — на 70%.

В Великобритании благодаря телемедицине тарифные издержки снизились на 8%, а количество госпитализаций и экстренной помощи на 14-15%.

Сегодня в мире функционируют 250 телемедицинских проектов: телеконсультирование, телеобучение, телемониторинг и прочее, а объем мирового рынка телемедицинских услуг, по данным аналитиков Global Market, в прошлом году составил $45 млрд. Объем российского рынка телемедицины, по данным МТС, в 2019 году достиг 20 млрд рублей.

Какова роль государства в развитии телемедицины

В России телемедицина только развивается, тогда как в США рынок онлайн-консультаций за шесть лет вырос в шесть раз.

В октябре 2020 года президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ стимулировать развитие телемедицины: расширить ее применение для профилактики инфекционных заболеваний у граждан, запустить образовательные программы для медицинских работников, чтобы они прошли сертификацию, проинформировать население о возможностях удаленных консультаций и т.д.

В это время Министерство здравоохранения России запустило дистанционные медицинские консультации на портале госуслуг. Проект пилотный, поэтому пока не может удовлетворить потребности жителей в разных регионах.

С учетом оптимизации затрат на здравоохранения и поиска оптимальных вариантов для качественной и быстрой помощи пациентам телемедицина является оптимальным способом решения вопросов граждан в удаленных уголках страны.

Сейчас в регионах наблюдается дефицит врачей: оттуда поступает в среднем 70-80% обращений на консультацию. Но это до коронавируса, когда многие консервативные потребители считали, что у врача должен быть свой кабинет в клинике, куда нужно приходить на прием.

Китай испытывает похожие сложности с точки зрения медицинской мобильности: большая территория и численность населения, удаленность отдельных регионов, ограниченное количество специалистов узкого профиля. Четыре года назад там было всего 19 врачей на 10 тыс. жителей. По этому показателю они отстают от США и Японии, правда, у них по-другому устроена система здравоохранения.

Развивать телемедицину в Китае начали раньше: в 2009 году правительство увеличило поддержку цифрового здравоохранения и выделило $9,8 млрд на создание единой информационной платформы в крупных больницах.

Через шесть лет в пяти китайских провинциях были запущены пилотные программы телемедицины. Правительство покрывало расходы с помощью государственного страхования, инвестировало в IT-сервисы, которые систематизируют и упрощают коммуникацию врача с пациентом.

Позиция государства играет важную роль, если не сказать определяющую, в скорости проникновения технологий в медицину. Например, в Германии две трети участников опроса, который проводился среди медицинских клиник, считают отрасль здравоохранения низкоцифровой, в том числе, потому что только 36% медицинских технологических компаний имеют четкую цифровую стратегию.

И практически каждый из респондентов заявил о необходимой поддержке от политиков.

Почему онлайн-консультации выгодны для врачей и пациентов

Преимущество телемедицины перед офлайном в том, что пациенту не нужно месяцами ждать приема у врача узкого профиля, ехать в другой город и тратить больше денег: первичная консультаций стоит в среднем на 20-25% дешевле.

Государство физически не может обеспечить все население специалистами одинакового уровня, поэтому на помощь приходят IT-сервисы — для онлайн-приема достаточно наличия доступа к интернету.

Однако многим пациентам до сих пор недоступны современные технологии: кому-то не позволяет финансовая ситуация, другие не хотят разбираться в незнакомом инструменте. По данным ВЦИОМ, о такой возможности знают только 60% россиян.

Предубеждения и отсутствие доверия населения к чему-то новому тормозят развитие телемедицины в России.

В сентябре Министерство здравоохранения РФ сообщило, что установит терминалы для удаленных консультаций врачей в отделениях «Почты России», чтобы популяризировать данный формат коммуникации. Речь о первичной консультации или «втором мнении» незнакомого врача и повторной консультации лечащего врача, у которого пациент ранее был на очном приеме.

Для врачей телемедицина открывает новые возможности: снимает дополнительную нагрузку и повышает доход, так как теперь им не нужно давать бесплатные консультации в мессенджерах 24/7.

К сожалению, не все пациенты могут адекватно оценить объем работы врача и понимают смысл фразы «личное время», поэтому врачи чаще становятся инициаторами внедрения новых технологий.

А вот 90% руководителей медицинских клиник видят в телемедицине скорее имиджевый инструмент, чем источник дополнительного дохода и способ оптимизации процессов.

Рекомендую руководителям не уходить в тень после решения всех официальных вопросов и внедрения нового сервиса, чтобы получить максимальную пользу для бизнеса.

Как минимум проконтролировать обучение врачей и первые две недели работы, а уже потом передавать права менеджерам, которые могут тормозить процесс из-за невысокой заинтересованности в подключении технологии и непонимания своего профита.

Что будет с телемедициной в будущем

Телемедицина не заменит полноценный прием у врача, по крайней мере, в ближайшее время. Зачастую врач должен сделать полноценный осмотр, чтобы поставить точный диагноз.

Для этого пациентам придется приехать на очный прием — это может занять несколько часов. А, чтобы попасть к узкопрофильным специалистам, принимающим только в крупных городах по записи, потратить большие деньги и несколько дней на дорогу.

Самоизоляция помогла людям понять, что некоторые медицинские вопросы спокойно решаются в онлайне: например, на консультацию у терапевта или педиатра не нужно выделять несколько часов, особенно когда речь идет о лечащем враче.

Но если к онлайн-обучению многие уже привыкли, то телемедицина только сейчас набирает обороты, в том числе благодаря ограничениям в связи с пандемией.

Что будет дальше и почему:

Продолжится рост спроса на онлайн-консультации. Конечно, не такими темпами, как во время ограничений, но и оттока пациентов не предвидится, потому что потребители успели оценить удобство телемедицины и даже ввести в привычку такой формат взаимоотношений с врачом. Медицинские клиники начнут уделять больше внимания этому направлению. После 2020 года многие клиники станут предлагать дистанционные консультации как альтернативный вариант оказания услуги. Государство будет активнее развивать телемедицину. В больницах появятся специальные программы для малоподвижных граждан, в удаленных уголках страны установят специальные терминалы и т.д. IT-сервисы быстрее исправят баги и расширят функционал. Популярность телемедицины выросла в этом году, а чем больше аудитория, тем серьезнее требования. В результате на рынке останутся только те технологии, которые гарантируют стабильную связь и предоставляют удобный инструмент как для врачей, так и для пациентов.

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