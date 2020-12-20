Цифровое здравоохранение в 2021 году: три направления развития

Глобальная система здравоохранения оказалась не готова к мировой пандемии, несмотря на активное развитие за последние годы. Это указывает на необходимость повышения устойчивости и активного внедрения цифровых технологий. Рассмотрим основные диджитал-тренды в медицине, которые будут актуальны и в следующем году.

Телемедицина

Это процесс оказания медицинской помощи в дистанционном формате. Пандемия значительно ускорила распространение этих технологий. Основное преимущество телемедицины по сравнению с традиционной — сокращение контактов между пациентами и врачами.

Аналитическое агентство Research and Markets утверждает, что телемедицина значительно упрощает наблюдение за хроническими заболеваниями. Это направление, вероятно, будет расти по мере распространения интеллектуальных устройств. Сейчас эти технологии уже используются для отслеживания острой сердечной недостаточности и хронической обструктивной болезни легких, а также для оказания помощи при инсульте.

Ожидается, что с 2019 по 2025 годы рынок телемедицины будет расти более чем на 28% ежегодно.

Этому развитию поспособствуют такие факторы, как создание роботов и роботизированных платформ, а также стратегические приобретения и сотрудничества компаний.

Искусственный интеллект

Сейчас потенциал этих технологий активно раскрывается и используется, чтобы упростить жизнь пациентов, врачей и сотрудников больниц. ИИ способен справляться с задачами, которые обычно выполняют люди, не только быстрее, но и с минимальными затратами.

Сфера ИИ — одна из самых быстрорастущих в мире.

В 2014 году сфера ИИ оценивалась в $600 млн и, согласно прогнозам, достигнет $150 млрд к 2026 году.

Различные открытия и достижения в этой сфере — от нахождения новых связей между генетическими кодами до управления роботами-ассистентами для хирургов — заново формируют современную сферу здравоохранения.

ИИ применяется в различных направлениях.

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ИИ помогает определять людей с высоким риском возникновения осложнений и назначать индивидуальные рекомендации по дозировке лекарств, основанные на химическом составе тела пациента и условиях окружающей среды. Прием лекарств. Автоматические напоминания не позволят пропустить время приема лекарства.

Интернет медицинских вещей

При оказании медицинской помощи активно используются специальные устройства: тонометры, глюкометры и аппараты МРТ. По данным Deloitte, на данный момент доступно более 500 тысяч медицинских технологий.

Эти инструменты меняют предоставление медицинских услуг. Они способны быстро собирать, анализировать и передавать данные о здоровье и играют важнейшую роль в отслеживании и профилактике хронических заболеваний.

Медицинские устройства не только избавляют пациентов от необходимости личного визита к врачу, но и сокращают расходы. По оценкам инвестиционного банка Goldman Sachs, они позволят сфере здравоохранения сэкономить $300 млрд ежегодно, в основном за счет удаленного наблюдения за пациентами и улучшения соблюдения режима приема лекарств.

Эти технологии формируют Интернет медицинских вещей (Internet of Medical Things — IoMT), благодаря которому любой пациент, независимо от местоположения и состояния, сможет получить доступ к медицинской помощи, а любой врач — оказать ее.

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