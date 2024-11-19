Коэффициент абсолютной ликвидности: как и зачем считать

И одним из них, на который стоит обратить внимание, является коэффициент абсолютной ликвидности. Именно он показывает способность компании погашать свои долговые обязательства. В статье расскажем, как рассчитывается коэффициент абсолютной ликвидности и как использовать его для анализа платежеспособности.

При выборе компании для инвестиций важно понимать то, насколько она стабильна и способна расплатиться по всем обязательствам точно в срок. Поэтому перед покупкой ценных бумаг стоит провести ее оценку и проанализировать некоторые показатели.

Коэффициент абсолютной ликвидности: что он показывает и для чего используется?

Бизнес очень часто успешно функционирует и развивается благодаря полученным кредитам и дополнительным инвестициям со стороны. И в любой момент может возникнуть ситуация, когда необходимо будет одновременно исполнить все взятые на себя обязательства или, по крайней мере, большую их часть.

Сможет ли компания продать свои активы в этот момент по рыночной стоимости и не стать при этом абсолютным банкротом, как раз и определяется благодаря этому коэффициенту. Коэффициент абсолютной ликвидности показывает то, насколько платежеспособна компания в текущий момент времени.

Анализ коэффициента абсолютной ликвидности позволит определить и перспективы развития компании в условиях сложившейся ситуации на рынке. Немало начинающих инвесторов теряют свои деньги, делая неправильные прогнозы.

А все потому, что не была учтена долговая нагрузка в соотношении с доходностью этой компании. Однако стоит обратить внимание и на то, насколько высоким является этот коэффициент, так как значение ниже среднего несет в себе определенные риски. И при негативно сложившейся ситуации в экономике такая компания может не справиться со своими обязательствами.

Степени ликвидности

Ликвидность активов компании может иметь разную степень, на показатели которой влияют многие факторы, и при анализе необходимо это учитывать. Можно выделить:

Низкую ликвидность, при которой компания, как правило, имеет большую долговую нагрузку, небольшой спрос на готовую продукцию и невостребованные ее запасы на складах. При необходимости реализовать активы такого предприятия будет очень сложно, так как инвестирование в нее имеет огромные риски, связанные с невозможностью вернуть вложенные деньги. Среднюю ликвидность, при которой существует некий баланс между долгами компании и ее активами. Кроме того, такие бумаги востребованы на рынке, но очевидно, что большого дохода в ближайшее время они не принесут. Высокую ликвидность, которая отражает стабильное положение компании и характеризует ее как одну из самых перспективных для инвестиций.

И от того, какой коэффициент абсолютной ликвидности показывает компания, зависит и будущая прибыль инвестора. При этом риски для него, при средней и высокой величине показателя, минимальные.

А вот низкий коэффициент абсолютной ликвидности показывает, что инвестировать в такой проект не стоит.

Каково нормальное значение коэффициента абсолютной ликвидности?

Он имеет определенные цифровые значения, получить которые можно путем математических расчетов. Однако ориентироваться стоит на некоторый диапазон его значений, позволяющий сделать выбор в пользу компании.

Многие эксперты полагают, что неплохим вариантом для инвестирования будет предприятие, которое показывает коэффициент абсолютной ликвидности в пределах от 0,2 до 0,5. Это означает, что его активы способны перекрыть от 20 до 50% задолженности перед кредиторами и инвесторами при необходимости.

Читайте по теме:

Что такое ликвидность простыми словами

Что такое быстрая ликвидность и как рассчитывается коэффициент

Большой коэффициент абсолютной ликвидности у компании в современных реалиях встретить достаточно сложно. И производство, обладающее такими показателями лучшим выбором для инвестора как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. Такой показатель характеризует компанию как одну из самых стабильных и платежеспособных.

Определить коэффициент абсолютной ликвидности несложно и много времени не займет, но для этого нужно будет уточнить некоторые данные. И найти их можно на официальном сайте предприятия в разделах с финансовой отчетностью.

Вот только иногда собственник предприятия, пытаясь скрыть реальное положение дел, фальсифицирует некоторые данные. Поэтому нужно убедиться в их достоверности.

Как считать коэффициент абсолютной ликвидности?

Для этого была разработана специальная формула. Но для получения расчетов потребуются такие значения, как:

общая сумма денежных средств компании (ДС),

размер краткосрочных финансовых вложений (КВ),

величина текущих обязательств компании (ОК).

Так, величину ДС нужно сложить с КВ и полученный результат разделить на ОК. Этот показатель и будет коэффициентом абсолютной ликвидности.

Например, небольшая компания имеет денежные средства в размере 435 тыс. рублей, при этом финансовые вложения в производство готовой продукции составляют 600 тыс. рублей, кроме того, она использует заемные средства, и размер по краткосрочным обязательствам составляет 728 тыс. рублей. Исходя из этого, получаем коэффициент абсолютной ликвидности 1,4, показывающий неплохие перспективы компании и способность быстро рассчитаться по долгам.

Конечно, такой расчет служит только в качестве наглядного примера. На самом же деле, прежде чем получить исходные данные для расчета, нужно, например, сложить между собой все займы, которые были взяты как в банке, так и у частных кредиторов, а также привлеченные средства инвесторов. Особое внимание потребуется и к статье денежных средств в компании.

Читайте также:

«Окна ликвидности» на фондовом рынке: когда компаниям лучше выходить на IPO

Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия

Однако можно посчитать и другой показатель, отображающий перспективы компании более точно, — коэффициент абсолютной ликвидности по балансу. Он показывает соотношение между количеством самых ликвидных активов той или иной компании и краткосрочных обязательств.

При этом принципиальной разницы между двумя этими показателями нет. Более того, противоположные значения при этих расчетах получить невозможно. И какой коэффициент абсолютной ликвидности для анализа компании лучше всего выбрать, решает сам инвестор, отталкиваясь от исходных данных.

Для чего инвестор считает коэффициент абсолютной ликвидности?

Какие цели преследует инвестор, производя расчет этой величины? Прежде всего он должен определить перспективы получения прибыли и примерное развитие событий внутри компании, в которую он решил вложить свой капитал.

Именно оценка коэффициента абсолютной ликвидности позволит понять, насколько платежеспособным является предприятие. Ведь если у него ничего нет, кроме самого здания и, к примеру, полностью изношенного оборудования, а также есть большие долги перед кредиторами, то ждать компенсации в случае его банкротства не стоит.

Расчет коэффициента абсолютной ликвидности позволяет оценить ситуацию в компании как в краткосрочной перспективе, так и в долгосрочной. При этом некоторые инвесторы отслеживают и динамику компании на протяжении некоторого периода времени. И для этого они используют отдельные значения коэффициента за каждый год.

Это помогает понять, в какие периоды, например за последние десять лет, компания показывала наилучшие результаты, а также выявить факторы, которые оказывают негативное влияние на ее развитие. Проанализировав все эти данные, можно понять и то, как именно поведет себя такое производство сейчас с учетом той или иной ситуации на рынке. Вот что значит коэффициент абсолютной ликвидности для инвестора.

Какая существует норма для коэффициента?

Финансовый коэффициент абсолютной ликвидности носит положительный характер, когда его величина равна или превышает значение 0,5. Именно такое положение дел говорит о том, что компания способна быстро отреагировать на ситуацию и при необходимости продать часть своих активов, чтобы исполнить обязательства как перед инвесторами, так и перед кредиторами.

Если же значение коэффициента меньше 0,2, то такую компанию могут ожидать весьма негативные последствия в будущем. Так как ее долг значительно превышает доходность, а ее активы не пользуются спросом на рынке.

Конечно, инвестировать в нее свои деньги очень рискованно, а все потому, что такое положение дел в случае незначительного финансового кризиса в экономике, скорее всего, превратит ее в банкрота. И если у нее нет серьезных активов, чтобы покрыть долги, то об инвестициях придется забыть.

Как можно изменить значение ликвидности?

Снижение коэффициента абсолютной ликвидности на протяжении определенного периода времени указывает на то, что предприятие испытывает определенные трудности, и как быстро ситуация изменится в лучшую сторону, неизвестно. Для инвестора такое положение дел не сулит ничего хорошего.

Однако собственники компании благодаря быстрой реакции на ситуацию, а также грамотно разработанным мерам, могут поднять коэффициент ликвидности и вывести ее из сложного финансового положения.

Для этого можно привлечь дополнительные заемные средства в компанию, увеличить производство или немного изменить его, тем самым повысив спрос на продукцию, а также использовать собственные свободные активы для инвестирования.

Фото в тексте: Freepik

Если же, наоборот, компания имеет очень большой коэффициент ликвидности, то его можно немного снизить, чтобы приблизить к норме. И сделать это можно путем использования свободных денежных средств на расширение предприятия и приобретение, к примеру, нового технического оборудования. То есть реинвестировать эти деньги в собственное производство.

Стоит отметить, что разработку подобных мер по улучшению показателей предприятия лучше всего доверить проверенному специалисту, иначе можно еще больше усугубить свое положение и окончательно оттолкнуть инвесторов от компании.

Благодаря коэффициенту можно не только привлечь дополнительные денежные средства, но и взять кредит в банке на свое развитие на льготных условиях. И чем выше показатель, тем больше шансов одобрения кредитной организацией такого займа.

Этот показатель определяет и уровень доверия инвесторов, которые предпочитают вкладывать свои деньги в более перспективные предприятия, поскольку уверены в гарантированном доходе. И постоянный контроль этой величины позволит поддерживать стабильное положение на рынке среди подобных компаний.

Фото на обложке: Klaus Vedfelt / Getty Images