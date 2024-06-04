«Окна ликвидности» на фондовом рынке: когда компаниям лучше выходить на IPO

В контексте ренессанса на рынке IPO аналитики вновь заговорили об «окнах ликвидности» — наиболее благоприятных периодах для выхода на публичный рынок, когда финансовая система имеет наибольший объем свободного капитала. Но есть ли они на самом деле?

От налогового периода до праздников: что влияет на объем ликвидности в ценных бумагах

На ликвидность в финансовой системе влияет множество факторов: от налогового периода и исполнения расходов по государственному бюджету до макроэкономических тенденций. А еще — праздничные дни, сроки подготовки эмиссионной документации и другие аспекты.

Однако если налоговые периоды влияют скорее на краткосрочный валютный курс в определенные дни, то праздничные дни напрямую сказываются на денежной активности: январь и май можно заранее и смело включать в периоды с низкой активностью.

Влияние же остальных факторов достаточно неоднородное, чтобы на их основе делать прогноз по «окнам ликвидности»: например, если раньше исполнение расходов по государственному бюджету откладывали в основном на конец года, то сейчас большие объемы как авансовые платежи выплачивают в начале года.

Один из ключевых факторов для бизнеса — длительность подготовки к выходу на биржу

Неизменным, пожалуй, является фактор сроков подготовки выпусков: для облигаций это 3-4 месяца, и те эмитенты, которые начали подготовку в ноябре-декабре, выходят на размещение в феврале-марте, а те, кто приступил к подготовке в январе-феврале — уже в апреле или июне-июле. Волна подготовок к весенним и летним размещениям приходится на осень и ноябрь.

В этом контексте говорить о том, что первостепенно — ликвидность или готовность эмитентов к размещению — это все равно что спорить о том, что первично — яйцо или курица.

Поскольку рынок IPO находится на той стадии развития, когда каждое размещение акций — отдельное событие, собрать репрезентативную статистику по этому сегменту в годовой динамике пока не представляется возможным. Тем не менее, способы проанализировать, есть ли «окна ликвидности» на самом деле, все же существуют. Например, можно обратить внимание на ежемесячную динамику облигационных размещений.

Динамика объемов торгов на первичном облигационном рынке

В выборку для анализа вошли помесячные размещения биржевых корпоративных облигаций на Московской бирже (за исключением финансового сектора) и всех облигаций, включая государственные выпуски.

Чтобы отследить периоды активности на публичном долговом рынке, представим в виде графика ежемесячные данные по размещениям как процент от суммы по соответствующему году.

На втором этапе для изучения динамики в сегменте биржевых корпоративных облигаций выберем три года — 2020, 2021 и 2023 — и сравним сумму по этим годам с аналогичным расчетным показателем по всем размещенным облигационным выпускам за период 2018-2023 гг. с исключением 2022 года.

Графики достаточно явно отражают периоды всплеска размещений в феврале, июне-июле, а также сентябре — ноябре, причем общая активность и основной объем по всем облигационным выпускам растут к концу года. При этом корпоративные биржевые облигации (за исключением финансового сектора) показывают заметные одинаковые пики в периоды всплеска размещений.

Однако однозначно сказать, что периоды активности связаны с дополнительным уровнем ликвидности в финансовой системе, все же нельзя, тем более что сделки планируются заранее, как и согласование или подготовка капитала на участие в них. Здесь, как показывает практика, играет бóльшую роль предложение облигаций, а не спрос.

Динамика объемов торгов на вторичном рынке акций

В условиях ограниченной информации по первичным размещениям акций еще один способ оценить объемы ликвидности и конъюнктуру рынка для выхода на IPO — проанализировать объемы вторичных торгов по акциям. Здесь в качестве примера можно рассмотреть объем торгов акциями из широкого индекса Мосбиржи. Как видно на графике, наиболее заметные периоды активности — это март и сентябрь-ноябрь.

Однако на рынке акций влияние временнóго фактора менее заметно: в среднем объемы торгов в пиковые месяцы составляют 9-11% от общего годового объема торгов, в то время как в месяцы с меньшей активностью показатель достигает 7-8%. Первичное размещение в облигациях имеет бóльший разброс в зависимости от времени.

Немаловажным фактором при выходе на IPO является и квартальный период: в проспект ценных бумаг должны включаться данные последнего отчетного периода, поэтому большинство желающих провести IPO стараются сделать его в марте-апреле, чтобы выходить по данным годовой отчетности, летом уже придется обновлять данными за 1 квартал, да еще и делать дополнительную обзорную проверку и за 1 и за 2 квартал. Поэтому те, кто не успел в марте-апреле, стараются перенести IPO на осень: обновить проспект данными за полугодие.

Время выхода на IPO — важный, но не единственный фактор успешного дебюта компании

Оценка факторов ликвидности на рынке — безусловно, важный элемент подготовки к первичному размещению акций. Однако успешный дебют компании на рынке акционерного капитала требует соответствия бизнеса комплексу критериев, которые сформированы Московской биржей и инвестиционным сообществом. Перечислим основные из них.

В первую очередь, компании, которые успешно провели IPO, показывают убедительные темпы роста операционных и финансовых показателей, при этом обладают потенциалом для усиления своих позиций в будущем. Формирование привлекательной дивидендной политики и дальнейшие выплаты дивидендов инвесторам возможны при высокой рентабельности бизнеса по прибыли.

Как правило, компании, которые выходят на IPO, занимают лидирующие позиции в отрасли и обгоняют конкурентов.

Прозрачная структура корпоративного управления, хорошая аудированная отчетность по МСФО, надежная IT-инфраструктура, эффективные IR-коммуникации, грамотный подход основателей к оценке стоимости бизнеса — базовый, но далеко не исчерпывающий набор потенциального дебютанта на рынке акций.

Поэтому выбор подходящего «окна ликвидности» для проведения IPO имеет значимость только в случае, когда бизнес действительно готов к выходу на новый этап развития и приобретению публичного статуса.

Заключение

Подводя итог, отметим:

За последние три года инвестиционная активность стала более равномерно распределяться по году, хотя тренд на ее увеличение к 4 кварталу все же сохраняется.

Компаниям, которые планируют выход на биржу, лучше ориентироваться при размещении на февраль-март и сентябрь-ноябрь, особенно это касается IPO. Однако это связано больше не с периодами повышенной ликвидности в финансовой системе, а с общей деловой активностью и особенностями подготовки проспекта ценных бумаг. Правило Sell in May and go away («продавай в мае и уходи с рынка») в последние годы работает от случая к случаю.

Планируя размещение ценных бумаг и привлечение капитала на бирже, бизнесу стоит комплексно подходить к оценке факторов ликвидности на рынке и включать в нее макроэкономические тенденции, период налогообложения, наличие праздников, сроки подготовки эмиссионной документации и другие важные аспекты.

Выбор «окна ликвидности» для проведения IPO — лишь один из факторов, которые могут повлиять на успех дебюта. Выход на рынок акционерного капитала требует объемной подготовки и соответствия бизнеса критериям, сформированным Мосбиржей и инвесторами.





Фото на обложке: Unsplash. Инфографика: Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал»