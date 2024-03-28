Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Истории

Как написать коммерческое предложение

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Коммерческое предложение (КП) — это письмо от потенциального продавца (например, производителя или поставщика) потенциальному покупателю. КП рассказывает о товаре или услуге, их особенностях и преимуществах. Главная цель — начать разговор с будущим клиентом, познакомить его с предложением и в итоге договориться о продаже.

Коммерческие предложения используют в разных областях — от продаж и маркетинга до веб-разработки и промышленности. Они нужны везде, где важно привлечь новых клиентов, заказчиков или бизнес-партнёров.

Как написать коммерческое предложение
Присоединиться

Содержание

Кто может составить коммерческое предложение и в каком виде

Составить коммерческое предложение могут как отдельные предприниматели, так и организации, которые хотят продвигать свои товары или услуги среди компаний и частных лиц. Чаще всего такие предложения оформляются в виде текста или презентации, где подробно описываются особенности продукта или услуги, их преимущества по сравнению с конкурентами, а также условия сотрудничества.

При составлении коммерческого предложения важно придерживаться нескольких ключевых принципов, чтобы информация была понятна и привлекательна для потенциального клиента:

  1. Использовать четкий и понятный язык, избегать сложных терминов и абстрактных конструкций.
  2. Указывать полное название компании (или ФИО предпринимателя), контактные данные и адрес.
  3. Достаточно подробно рассказать о предлагаемых товарах или услугах, их преимуществах и особенностях.

Структура коммерческого предложения

Коммерческое предложение должно быть ясным и привлекательным для потенциального клиента. Для этого используется особая структура. Перечислим основные части:

  1. Заголовок. Он должен сразу привлекать внимание и содержать главную идею того, что вы предлагаете.
  2. Лид и оффер. Здесь появляется краткое описание вашего предложения и его преимуществ для клиента.
  3. Основная часть. Подробно рассказывает о товаре или услуге, чем он лучше предложений конкурентов и какие условия сотрудничества вы предлагаете.
  4. Цена и ценность. Объясняется, сколько стоит продукт или услуга и почему это выгодно для клиента.
  5. Отработка возражений. В этой части приводят аргументы, чтобы убедить клиента в случае его сомнений или возражений.
  6. Призыв к действию. Завершающий раздел, где вы просите клиента сделать конкретный шаг — связаться с вами, сделать заказ и так далее.

Такая структура помогает четко и логично представить ваше предложение, делая его понятным и убедительным для потенциального покупателя.

Примеры использования структуры КП

Рассмотрим, какие элементы можно удачно применить в коммерческом предложении, а какие какие нет. Представим, что продавец предлагает дропшипперу новинку — фитнес-браслеты и умные часы. Вот что можно написать в КП.

Примеры заголовка

Хороший вариант: «Новинка на рынке: фитнес-трекеры и умные часы для контроля за вашим здоровьем и активностью!» — Этот заголовок сразу же захватывает внимание, показывая основную идею и выгоду для потребителя.

Неудачный вариант: «Что нового в умных часах и фитнес-трекерах?» — Такой заголовок слишком общий и не указывает на пользу или уникальность предложения, может не заинтересовать читателя.

Удачный и неудачный лид и оффер

Удачный вариант: «Откройте для себя новые фитнес-трекеры и умные часы, которые изменят ваше представление о здоровом образе жизни. Следите за своим здоровьем, тренировками и получайте уведомления на стильных устройствах, доступных в разных цветах».

Неудачный вариант: «Встречайте нашу новую коллекцию фитнес-трекеров и умных часов». Этот текст не говорит о преимуществах или уникальных особенностях продукта.

Читайте по теме:

Ошибки в коммерческом предложении, которые отталкивают клиентов

Почему вы теряете клиентов и будете продолжать это делать?

Основная часть. Что она должна отражать

Хорошая основная часть: «Наши фитнес-трекеры оснащены последними технологиями для точного мониторинга вашей активности и сна. Мы использовали качественные материалы для создания комфортного и долговечного аксессуара. Умные часы сопряжены с удобным приложением, доступным для всех смартфонов, что позволяет вам легко управлять своими уведомлениями и отслеживать активность».

Плохая основная часть: «Наши умные часы и фитнес-трекеры помогут вам следить за активностью. Они красивые и совместимы со смартфонами».

В первом варианте описываются технология, материалы и приложение, а во втором — лишь общие фразы.

Варианты ценового предложения

Рассмотрим разные способы представления цен на фитнес-трекеры и умные часы:

Более детализированное ценовое предложение: «У нас есть фитнес-трекеры в трех версиях: базовая за 1000 рублей с функциями отслеживания активности и сна, стандартная за 1500 рублей с GPS для маршрутов и премиум за 2000 рублей, которая позволяет принимать звонки и использовать музыку во время тренировок. Умные часы предлагаются по цене от 3000 до 5000 рублей, в зависимости от функций и дизайна».

Менее информативное ценовое предложение: «Предлагаем фитнес-трекеры трех типов: базовый, стандартный и премиум, а также разнообразие умных часов с ценами от 1000 до 5000 рублей. Каждая модель обладает уникальными функциями».

В первом варианте покупателю даются конкретные цены и описания возможностей каждой модели, что облегчает выбор. Во втором случае не хватает деталей о том, чем отличаются модели друг от друга, что может сделать выбор более сложным.

Кому и зачем нужно отправлять коммерческое предложение

Цель коммерческого предложения (КП) — привлечь и удержать клиентов. А также увеличить продажи и расширить бизнес. Для сегмента B2C (розничные продажи), где конечные потребители покупают товары для личного использования, составление КП не требуется. Для сегмента B2B, где компании покупают товары для перепродажи или использования в бизнесе, создание качественного КП имеет ключевое значение.

КП для B2B клиентов (бизнес для бизнеса) должно быть подробным и информативным, содержать описание товаров и услуг, их преимуществ, цены и условий поставки. Важно также учитывать специфику бизнеса клиента и адаптировать предложение под его потребности. Это поможет увеличить вероятность успешной продажи и долгосрочного сотрудничества.

Виды коммерческих предложений

Коммерческие предложения могут быть «холодными» или «теплыми».

«Холодное» КП

Обезличенное (холодное) КП обычно используют начинающие компании, чтобы привлечь внимание к своему бизнесу. Например, Ольга открыла интернет-магазин дачных товаров и семян. Она хочет привлечь внимание людей и составляет общее описание своего бизнеса, находит контакты потенциальных клиентов и рассылает им сообщения.

Такое КП не предлагает индивидуальных условий для каждого клиента, оно одинаковое для всех. Если потенциальный клиент заинтересован в предложении, он может связаться с продавцом для получения более подробной информации. Если нет, он проигнорирует предложение.

«Теплое» КП

Такое коммерческое предложение составляется индивидуально для клиента с учетом всех его запросов и потребностей. Такое КП отправляется тем клиентам, с которыми уже была проведена работа, например, переговоры или встречи.

Ольга получила заказ на поставку 1000 пакетов семян для тепличного хозяйства. Она связалась с менеджером покупателя, уточнила его потребности и написала индивидуальное КП с перечнем сортов семян и их стоимости. После обсуждения стороны заключили договор.

При использовании прогретых КП компания может уделить больше внимания тем клиентам, которые уже заинтересованы в сотрудничестве. Несмотря на это, подготовка такого КП не гарантирует, что клиент обязательно вернется и заключит договор на поставку товаров или услуг.

Как составить коммерческое предложение

Чтобы правильно оформить коммерческое предложение важно знать, кому вы его предлагаете — вашу целевую аудиторию. Чтобы понять, что интересует ваших потенциальных клиентов, полезно анализировать разные источники: отзывы на сайте, переписку в мессенджерах или электронные письма.

Если вы только начинаете и у вас нет своих отзывов, поищите вопросы у других в интернете или узнайте мнение знакомых, знакомых с вашей сферой. После сбора вопросов проведите их анализ, чтобы выявить те, которые возникают чаще всего. Это поможет составить список важных для ответа тем.

В коммерческом предложении стоит написать развернутые ответы на эти частые вопросы. Если предложение направляется клиентам, с которыми вы уже общались, сделайте его персонализированным, основываясь на предыдущих беседах.

Структура коммерческого предложения обычно включает:

  1. Заголовок. Ясный и привлекательный, подчеркивающий преимущества предложения.
  2. Обращение. Личное, с именем клиента, если он вам известен.
  3. Введение. Представление продукта или услуги и объяснение, почему это должно заинтересовать клиента.
  4. Описание продукта или услуги. Детальная информация о товаре, его особенностях и преимуществах.
  5. Цена и условия. Информация о стоимости, способах оплаты и доставки.
  6. Призыв к действию. Мотивация для клиента совершить покупку, с указанием действий и сроков.
  7. Контакты. Данные для связи с вами для уточнения деталей или оформления заказа.

Помните, что коммерческое предложение должно быть адаптировано под каждого клиента, учитывая предыдущие обсуждения и его потребности.

Читайте по теме:

Возможен ли бизнес на отношениях, если 95% продаж холодные

7 технологических фишек в продажах, актуальных в 2024 году

Как оформить коммерческое предложение

При оформлении коммерческого предложения важно не только то, что вы пишете, но и как это выглядит. Чтобы привлечь внимание клиента и сделать информацию понятнее, используйте следующие приемы.

  • Шаблоны. Не бойтесь применять дизайнерские шаблоны и онлайн-конструкторы, чтобы создать привлекательное КП.
  • Типографика. Выбирайте читаемые шрифты. Для печатных КП подходят шрифты без засечек, а для электронных — с засечками.  Убедитесь, что текст легко читается.
  • Изображения. Добавляйте фото продуктов, инфографику и иллюстрации. Визуализация делает даже сложную информацию более понятной.

Основные ошибки при создании КП

Спам. Не используйте общие или несущественные заголовки. Сформулируйте конкретное и лично адресованное предложение.

Громкие обещания. Не пытайтесь преувеличить свои возможности. Нереалистичные обещания могут разочаровать клиента.

Шаблонный подход. Не предлагайте всё и сразу. Сосредоточьтесь на товарах или услугах, которые лучше всего подходят запросам клиента.

Штампы. Фразы вроде «быстрая доставка» или «низкие цены» уже не привлекают внимание. Стремитесь к оригинальности в подаче.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете создать коммерческое предложение, которое не только привлечет внимание потенциальных клиентов, но и поможет им лучше понять предлагаемые вами товары или услуги.

Фото на обложке: shin sang eun / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Алексей, ваш дизайн выглядит ужасно». Каких фраз избегать в деловой переписке
  2. 2 Как и зачем интегрировать чат-боты в систему 1С
  3. 3 Фейковая миссия: 3 компании, которые поплатились за предательство заявленных ценностей
  4. 4 «Ваша заявка принята»: 5 мифов о техподдержке в IT
  5. 5 Возможен ли бизнес на отношениях, если 95% продаж холодные
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

29 марта 2024

Burning Heroes AI for Humanity

31 марта 2024

Directum Awards

31 марта 2024

Конкурс для аналитиков по опционам на Московской бирже

Все ВОЗМОЖНОСТИ