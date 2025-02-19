Что такое консорциум предприятий: виды, примеры и процесс создания

Когда организация ведет бизнес в одном направлении, она часто пересекается с предприятиями, работающими в смежных сферах. Некоторые проекты компания не может выполнить в одиночку, поэтому начинает работу по созданию консорциума. В статье узнаете, что это такое, как используется в бизнесе и что нужно учесть при регистрации консорциума.

Что такое консорциум

Термин происходит от слова «consortium». В переводе оно означает соучастие, или общность. В экономике консорциумом называется объединение коммерческих, общественных, государственных организаций для осуществления деятельности, которая ведется для достижения общих целей. Их сотрудничество дает возможность создания новых проектов за короткий срок с минимальными рисками и затратами.

Участники консорциума дополняют друг друга:

знаниями и умениями,

опытом,

финансами,

ресурсами.

Примером консорциума можно считать объединение коммерческих компаний и государственных организаций для реализации проекта строительства моста в какой-либо области России. В состав участников входят:

областное правительство, выделяет финансирование стройки, контролирующее соблюдение нормативов и сроков;

инженерная компания, разрабатывающая проект и строительную документацию;

строительное предприятие, ведущее работы;

другие организации, участвующие в консорциуме нужными для дела вложениями.

Цели консорциума

Консорциумы образуют, чтобы:

создавать возможности, условия, механизмы, обеспечивающие гибкую реакцию на рыночные изменения;

развивать координацию между участниками;

получать доступ к компетенциям и ресурсам, которых нет в компании;

бороться за заказы совместно с другими участниками и выполнять их;

внедрять крупные проекты;

размещать заявки на заем вместе с участниками консорциума.

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Какие есть виды и формы консорциумов

Существует несколько видов консорциумов:

технические, участники которых работают над исследовательскими проектами;

финансовые, объединяющие капиталы для вложения в стартапы и крупный бизнес;

маркетинговые, существующие для объединения и передачи опыта в рекламе, продвижении товаров;

торговые, объединяющие усилия по совместным продажам и закупкам;

инфраструктурные, ведущие проекты по строительству дорог, аэропортов, электростанций;

исследовательские, состоящие в основном из университетов и других академических учреждений;

совместные предприятия, сотрудничающие в крупных и сложных проектах.

По форме консорциумы могут быть зарегистрированы как:

открытое или закрытое акционерное общество;

союз или ассоциация, если консорциум не планирует получать прибыль;

простое товарищество.

Особенности консорциумов

Главная черта консорциумов — это их назначение. Их создают для достижения общих целей с непосредственным вкладом каждого участника.

Другими особенностям консорциумов эксперты считают:

образование объединения в форме юридического лица или без его регистрации;

оформление создания консорциума договором;

сохранение экономической и юридической самостоятельности участников объединения;

возможность вхождения членов в другие консорциумы для работы над несколькими разнородными проектами;

отсутствие в структуре объединения какой-либо организационной формы, кроме совета директоров или другого небольшого координационного аппарата.

Участвовать в консорциуме могут добровольно все члены организации. Каждый из них может покинуть объединение в любое время. После достижения целей организация может прекратить существование или сформировать новый союз.

Что учесть при регистрации консорциума

Перед созданием участникам консорциума надо определить, для каких целей они регистрируют объединение. Формулировка задач должна быть четкой и понятной.

Затем инициаторы устанавливают, кто войдет в союз компаний. Он может состоять из:

предприятий частного сектора для финансирования и внесения профессионального вклада;

академических и научных учреждений, обеспечивающих проекты знаниями, исследовательскими и изыскательскими ресурсами;

благотворительных фондов, некоммерческих партнерств, государственных структур, ориентированных на бизнес в социальной и общественной сфере;

министерств и других органов управления, реализующих государственные программы;

международных организаций;

индивидуальных предпринимателей и исследователей;

профессиональных ассоциаций;

покупателей и конечных пользователей;

финансовых компаний, дающих деньги на реализацию проектов.

Следующий этап — разработка процедуры создания консорциума. Для этого надо выполнить такие действия:

Разработать проект договора. Определить структуру управления консорциумом. Установить способы принятия решений и разбора претензий. Выбрать способы и источники финансирования. Зарегистрировать объединение. Начать работу. Контролировать достижение целей. Составить отчет о проделанной работе.

Для регулирования прав, обязанностей, условий сотрудничества участники составляют соглашение. Это формальная бумага с указанием:

названия консорциума;

его задач;

даты создания;

полных сведений об участниках, включая роли и обязанности;

процедуры приема новых партнеров;

сведений о финансировании, в том числе размере взносов каждой стороны.

Договор должен включать описание органов управления, процедуры принятия решений, список прав и обязанностей участников. Если в работе стороны пользуются уникальными разработками, надо включить положение о защите авторских прав и конфиденциальности.

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В контракте указывают, в каком формате решаются споры между участниками, порядок завершения сотрудничества и многое другое. В конце указывают срок действия договора и список условий для его продления.

Примеры консорциумов в мире

Аэрокосмическая корпорация Airbus Industrie. Ее участниками стали компании по выпуску пассажирских, грузовых, военно-транспортных самолетов, космических аппаратов и компонентов для них. Международный консорциум по добыче нефти. В него входят фирмы Chevron, Shell, «Лукойл», Amoco, British Petroleum, Государственная нефтяная компания Азербайджана, Turkish Petroleum. Они совместно разрабатывают нефтяные месторождения Каспийского шельфа. Альянс GENIVI. Участники консорциума — конкурирующие производители автомобилей. Цель объединения — разработать информационно-развлекательные системы. W3C, или консорциум Всемирной паутины. Его участниками проводится стандартизация веб-технологий и протоколов. Nettuno. Члены итальянского образовательного консорциума с 1992 года реализуют модель дистанционного обучения. Для этого на базе настоящего университета был создан виртуальный.

Примеры консорциумов в России

В Россию консорциумы, как вид объединения компаний, пришли в начале 1990 года. Примеры таких союзов:

Кон­сор­циум тех­но­логи­чес­кой независимости индустриального программного обес­пе­чения. Его создали в 2024 году представители «Транснефти», «Газ­пром нефти», «НО­ВАТЭК», «Газ­прома», «СИ­БУР Дид­жи­тал», МХК «Ев­ро­Хим», «Рос­гео­ло­гия», «Тат­нефти им. В.Д. Ша­шина». Консорциум для разработки ИТ-платформы в дорожно-строительной отрасли. Он включает ГК «Автобан», компанию «Айбим», АО «Дороги и мосты». Консорциум по созданию единого финансового QR-кода. Это объединение Сбера, «Альфа-банка» и «Т-Банка». Консорциум деловой дипломатии БРИКС. Его создали осенью 2024 года для улучшения репутации России в мире.

В 2021 году 60 университетов и 12 консорциумов объединились в союз. Его цель — создать условия для участия в государственной программе «Приоритет-2030».

Сильные и слабые стороны консорциумов

Компании-участники консорциумов получают от членства в союзе такие преимущества:

объединение ресурсов для получения обоюдной выгоды;

получение доступа к опыту и знаниям других членов, которые получить самостоятельно нельзя;

создание единой информационной базы;

распространение влияния на другие регионы быстрым и простым способом;

экономия денег и трудовых ресурсов на разработку проектов.

К недостаткам консорциумов относят:

много времени и ресурсов на поиск предприятий, готовых стать партнерами;

трудоемкий организационный процесс;

сильная зависимость одной компании от другой при работе над совместными проектами;

высокие расходы на юридическое сопровождение деятельности;

сложное управление при большой численности участников;

высокую вероятность появления взаимных претензий между компаниями при разграничении ответственности и распределении прибыли.

Когда компании принимают решение о том, быть им участниками консорциума или нет, надо проанализировать, больше ли у объединения сильных сторон, чем слабых. Для исключения конфликтов нюансы сотрудничества лучше подробно описать в соглашении.

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