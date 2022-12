Как вышел Толк: история разработки российского сервиса видеоконференций

Как это было

С 2010 по 2018 год в Контуре для онлайн-встреч обычно использовали MS Lync (с 2015 года — Skype for Business) и видеотерминалы Polycom. Но в 2018 году Microsoft перестала развивать и поддерживать Skype for Business, сделав ставку на Microsoft Teams. На этот момент в Контуре уже работали около шести тысяч человек. Оплата дорогостоящего Microsoft Teams обошлась бы в немалую сумму, а Skype for Business не отвечал всем требованиям и запросам нашей компании.

Разработчики Контура выдвинули идею создать свой продукт для связи. Сделать это позволила открытая технология WebRTC, разработанная в Google и позволяющая создать в том числе приложения для видеозвонков.

Вячеслав Бухарин, основатель Контур.Толка

Мы использовали эту технологию для создания корпоративного продукта. Реализовали необходимые интеграции — SSO, ADFS, SIP, Exchange, CalDAV, работу в переговорках, местах общего пользования и другие функции. Мы не ожидали, что эксперимент позволит нам достичь таких успехов.

Эксперимент, который затянулся

Тестировать Толк начинали небольшими командами, переключать сразу весь штат сотрудников не планировалось. Вячеслав Бухарин отметил, что приоритеты разработчиков изменила пандемия коронавируса, из-за которой потребность в онлайн-связи заметно выросла: «Жаль, что мы не предложили Толк людям в начале пандемии, когда они в нем нуждались. Но тогда сервис еще не был готов к работе вне Контура. Тем не менее пандемия сильно ускорила процесс принятия решений и перестроила приоритеты разработчиков в пользу Толка».

К концу 2019 года из сервисов, использующихся внутри Контура, Толк единственный работал через веб-браузер. Такая возможность упрощала подключение к конференциям и была безусловным плюсом для работы с клиентами: они могли подключиться к встрече, не устанавливая приложение.

Спустя год, к лету 2020 года, Толком пользовались более 1600 человек в день. Для сотрудников Контура он оказался удобнее зарубежных аналогов, а эффективность компании благодаря применению Толка возросла.

В январе 2021 года Контур.Толк вошел в шорт-лист номинантов на RB Digital Awards 2021 — независимую премию для компаний, которые повысили эффективность бизнеса с помощью новых технологий.

Выход в мир

Толк показал себя востребованным, количество пользователей постоянно увеличивалось. Разработчики меняли и дорабатывали сервис, чтобы он мог обслуживать все больше клиентов.

В октябре 2020 года команда изменила архитектуру Толка и создала пространства. Пространство — отдельная виртуальная среда компании, где можно настроить Толк под свои запросы. Такая виртуальная среда выделяется под конкретного клиента.

Павел Скрипниченко, руководитель проекта Контур.Толка

Мы хотим предоставить каждой компании возможность сделать свои настройки и создать свою отдельную среду. Пространство — это частичка Толка, которой может управлять клиент.

По итогам 2021 года ежедневная аудитория сервиса выросла почти в три раза, до 4500 человек. 7700 сотрудников Контура пользовались Толком на регулярной основе.

Импортозамещение

До февраля команда Толка исследовала, чем сервис может быть полезен бизнесу, запросы потенциальных клиентов.

Иван Шехтман, руководитель проектного офиса Контур.Толка

Для официального выхода на внешний рынок мы поэтапно исследовали, чем Толк будет полезен внешним пользователям, какие функции нужны клиентам. В феврале все изменилось: сервис к этому времени был полностью готов для того, чтобы его использовали вне Контура, поэтому мы вывели его на внешний рынок.

С февраля 2022 года некоторые из зарубежных разработчиков закрыли для России возможности оплатить подписки и лицензии. Потребность клиентов в российских сервисах стала на порядок выше.

Вакуум, возникший на рынке сервисов видеоконференций, пытаются заполнить множество производителей ПО. Какие функции сейчас нужны пользователям, в равной степени понятно всем разработчикам. Четырехлетняя фора Толка дала наработки и время для тестирования. Но нацеленность проекта на более сложные задачи требует больше ресурсов, чем у продуктов-копий зарубежных сервисов.

«Создание продуктов и их копирование — разные процессы, для них нужны разные умения и ресурсы, у них разные задачи и цели. Мы не пытались быстро создать продукт. Нет. Мы разрабатываем и тестируем Толк в течение нескольких лет, работаем в нем. Мы делаем видеосвязь, которая способна стать необходимым инструментом для качественной жизни и эффективной работы», — объясняет Павел Скрипниченко.

Толк показал свою востребованность на рынке. К настоящему моменту в сервисе зарегистрировано 100 тысяч пользователей, и это число постоянно растет. Клиенты Контур.Толка — федеральные банки, IT- и телеком-компании, добывающие и промышленные производства, государственные органы и вузы.

