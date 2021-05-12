Кроссовки как бизнес-актив: что происходит на рынке ресейла

Во время пандемии перепродажа кроссовок стала набирать обороты, а ресейл превратился в серьезный рынок. Рассказываем, как на нем зарабатывают розничные продавцы и производители.
«Все больше клиентов рассматривают кроссовки как альтернативный класс активов», — сказал Грег Шварц, соучредитель и главный операционный директор платформы для перепродажи кроссовок StockX.
Шварц отмечает, что профессиональные ресейлеры могут зарабатывать на жизнь перепродажей кроссовок. Для этого они используют:
- глобальные арбитражные схемы — продавец получает товар из региона с низким спросом и продает его там, где спрос выше;
- канальные арбитражные схемы — когда в физическом магазине имеется огромное количество обуви, инвестор может выкупить ее и продавать в интернете по цене ниже розничной.
Исследовательская компания Piper Sandler оценивает рынок перепродажи кроссовок в $10 млрд. Согласно отчету Cowan, в 2019 году он составлял $6 млрд, а к 2030 году достигнет $30 млрд. В прошлом месяце оценка стоимости компании StockX увеличилась до $3,8 млрд, что на 35% больше, чем четыре месяца назад.
Причины, вызванные пандемией:
- людям скучно, они ищут новые или дополнительные способы заработка или просто очень любят кроссовки;
- подобные ресурсы очень просты в использовании. Веб-сайт и приложение StockX визуально имитируют сайты, торгующие акциями, с кодами, графиком движения цен и статистикой.
«На рынке кроссовок царит ажиотаж. Многие даже испытывают синдром упущенной выгоды, когда речь идет об ограниченных сериях, таких как ретро-модель Jordan или Yeezy», — говорит Майк Сайкс, автор блога The Kicks You Wear.
Как правило, наибольший интерес вызывают коллаборации со спортсменами и знаменитостями. Такие товары обычно скупают и по завышенным ценам.
Но чаще на ресурсах вроде StockX можно увидеть ограниченные серии Nike, которые продаются с помощью лотереи по цене от $100 до $150 в рознице, а затем с увеличением стоимости в 2–3 раза на вторичном рынке.
«Большинство продавцов на платформе не профессионалы, а случайные пользователи, которые совершают 3-5 транзакций в год», — говорит Джесси Эйнхорн, старший экономист StockX.
Например, компания Nike выпускает в продажу ограниченные серии в своем приложении SNKRS или в местных магазинах. Фанаты встают в очередь на лотерею, но большинству из них не удается купить кроссовки.
По словам Сайкса, на таких платформах, как StockX, GOAT, Farfetch или eBay, обувь появляется практически сразу, а, возможно, и до открытия продаж.
Может показаться, что Nike позволяет вторичным продавцам зарабатывать на своем продукте. Однако именно дефицит является причиной ажиотажа и создает больший спрос на продукцию компании.
Фото на обложке: Unsplash
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