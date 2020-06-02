«Долина — это про нетворкинг, а делать бизнес можно из любого места, где есть интернет»

Запускать партнерства в Долине и реализовывать PR-стратегию не было чем-то новым, Ксения запускала My.com в 2014 году, не покидая штаб-квартиру в Москве. Но у команды были большие планы на американский рынок, а в Кремниевой долине было удобнее и быстрее встречаться и договариваться.

Основательница двух коммуникационных агентств, соавтор первой российской книги про Twitter , бывший вице-президент по коммуникациям Mail.ru Group, Ксения Чабаненко переехала в Кремниевую долину около шести лет назад, чтобы работать в My.com. Это компания – зонтичный бренд для развития продуктов Mail.ru Group в США, в основном игр и мобильных приложений.

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О переезде

Мы с мужем переехали в Кремниевую долину в конце 2014 года. Муж развивал свой бизнес, а я к этому времени отладила все процессы в PR-департаменте Mail.ru Group и собиралась увольняться, чтобы переехать из Москвы. Но Дмитрий Гришин, CEO компании, предложил релокацию в офис в Долине.

Когда за тобой стоит крупная компания, тебе гораздо проще решить визовые вопросы.

Переезд очень запомнился. В четверг около полуночи я вышла из офиса Mail.ru на Ленинградском проспекте в Москве, в пятницу у нас был самолет, и в понедельник, немного не в себе от переезда и разницы во времени, я вышла на работу в офисе My.com в Маунтин-Вью.

Я переезжала по визе L1 – релокация топ-менеджеров. Чтобы ее получить, нужно предоставить структуры прошлого и будущего подразделений, доказать, что у тебя есть подчиненные и ты менеджер, отработать минимум год в головной компании, предоставить финансовые отчетные документы по бизнесу. Многих моих знакомых перевозили по таким визам. Обычно это хорошо отлаженный процесс: специальные сотрудники или привлеченные агентства занимаются организацией переезда всей вашей семьи. Помогают сориентироваться на месте, снять дом, выбрать школу для детей, оплачивают юридические расходы, иногда выплачивают подъемные деньги на переезд. В моем случае все было совсем не так. Мы сами искали и оплачивали визового юриста, разбирались с жильем, покрывали свои затраты. В компании тогда не существовало процесса перевозки сотрудника, так что я была одним из первопроходцев.

Кстати, лайфхак: мы летели в выходные на День Благодарения и аэропорты были абсолютно пустыми. Никогда ни до, ни после этого мы так быстро не проходили контроль по прилету в Штаты.

Стартапы в Долине – это заразно

Я проработала в My.com два года, организовывала партнерства и отвечала за глобальные коммуникации. А потом планы компании на развитие поменялись, мой руководитель ушел со своего поста, у меня родился сын – и я уволилась.

Благодаря очень активному и постоянно пытающемуся куда-то уползти младенцу, родилась идея стартапа. Нужно было решение на базе видеонаблюдения и машинного обучения, которое будет оповещать родителей о том, что с ребенком происходит что-то не то. Что он занял необычную для себя позу, долго не двигается или, наоборот, покатился к краю. По статистике, максимальный процент падения детей происходит из-за того, что родители не ожидают, что их ребенок научился делать что-то новое, например, переворачиваться. Я начала заниматься стартапом, когда малыш был совсем маленький, и в какой-то момент поняла, что просто не тяну и то, и другое – не высыпаюсь, нет топлива, в состоянии зомби ничего не получается.

Вообще, стартапы в Долине – это очень заразно. Ты погружаешься в атмосферу, где все разговоры идут вокруг технологий, все тестируют свои идеи. И, если у тебя есть склонность, ты неизбежно заражаешься и начинаешь тоже придумывать что-то новое.

Когда сыну было около девяти месяцев, агентское прошлое меня опять догнало: запустила небольшое коммуникационное агентство в Долине, консультировала технологические компании. Сейчас я эдвайзер по коммуникациям в нескольких стартапах и работаю над своим новым проектом. Я же говорю, это заразно.

О жизни в долине

В Москве очень классно вджобывать, работать с утра до ночи, реализовываться в профессиональном ключе. Там у меня не было времени встречаться с людьми не по работе, поэтому мое первое впечатление от долины: «Вау! Сколько мы тусим! Сколько мы общаемся с интересными людьми!»

В Калифорнии нам очень нравится. Это хорошее место, чтобы растить детей. В идеале я бы хотела проводить часть года здесь, а на лето уезжать в Европу. Очень люблю Италию, у меня там друзья. Скучаю по московским пешеходным прогулкам, скучаю по Байкалу.

У людей, переезжающих в США на учебу в свой первый университет, интеграция происходит полноценно. А когда ты переезжаешь, состоявшись в своей стране, то постоянно сравниваешь новую жизнь с предыдущим опытом. В Москве ты — местная звезда, с признанием, кругом партнеров и хороших знакомых. А здесь весь этот опыт обнуляется, приходится начинать все с начала. С другой стороны, это дает удивительную возможность прожить вторую жизнь.



C Wylsacom (Валентином Петуховым) в офисе My.com в Mountain View

Переехав в 35 лет, сложно заиметь общие переживания с американцами, которые, условно, не стояли в очереди с талонами в 90-е. А для дружбы очень важен общий опыт. Так что мы много общаемся с русскими. Здесь распространена культура маленьких комьюнити, поэтому люди, переехавшие во взрослом возрасте, начинают дружить с соседями или родителями из детского сада или школы, куда ходит ребенок.

Америка очень толерантна к людям из других стран мира. Здесь неприлично иметь стереотипное мнение о человеке.

Как минимум, неприлично говорить об этом вслух, поэтому мы слышали от американцев только позитивное: русские инженеры — хорошие инженеры, русский код — хороший код.

О женщинах

В Америке все исследуют и меряют деньгами. Исследования показывают, что женщины на тех же самых позициях в тех же самых компаниях получают зарплату ниже, чем мужчины. На управляющих позициях женщин гораздо меньше, а в советах директоров — какое-то крошечное количество. В Калифорнии даже принят закон, что в совете директоров публичной компании должна находиться, как минимум, одна женщина.

Я не думаю, что в России у женщин есть серьезные ограничения в карьере.

Еще с советского времени женщины эмансипированы: и шпалы с рельсами укладывали, и БАМ строили, и производством руководили, и чего только не делали. Война внесла в это огромный вклад. В России другая проблема — до сих пор не можем принять закон о домашнем насилии, несмотря на то, что по статистике жертвами в подавляющем большинстве случаев становятся женщины. Зарабатывать деньги можно, а защититься от избиений дома нельзя. Этот перекос совершенно точно нужно как можно быстрее исправлять.



Встреча с Ильей Варламовым и Дмитрием Гришиным в Стенфорде

Советы тем, кто хочет переехать

Перед тем как переезжать, обязательно посмотрите онлайн-калькуляторы стоимости жизни в разных штатах. В связи с COVID-19, цены на основные статьи расходов будут меняться. Но для ориентира, скромная квартира с одной или двумя спальнями в не самых перегретых местах Долины стоит около 3 тысяч долларов. Плюс страховка, машина, коммуналка, еда, садик, если есть маленькие дети (бесплатная школа доступна с 5 лет).

На семью из трех человек уйдет около 100 тысяч долларов в год. Если у вас не очень большой запас денег, то нет смысла ехать в Долину и их проедать. Есть другие прекрасные места для жизни, где, имея такую сумму, можно комфортно жить. В Долину нужно приезжать зарабатывать.



С друзьями на комедийном стендапе в Долине

Случается, что семьи программистов приезжают сюда на гораздо более высокую зарплату, чем в родной стране, и ожидают, что смогут позволять себе больше, чем дома. Но структура расходов в Долине другая, некоторые сильно теряют в уровне жизни, не могут позволить себе все, чем пользовались раньше, и впадают в депрессию.

В Долину нужно обязательно ехать, если для успеха вам нужны партнеры, инвесторы. Здесь их находить гораздо проще. Долина — это про связи, контакты, нетворкинг. А делать свой бизнес можно из любого места, где есть хороший интернет.

Отдельное спасибо за помощь в создании проекта PlayMe и Multiways.