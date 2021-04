Получила MBA, уволилась с работы и ушла в TikTok: как блогер зарабатывает на уроках по Excel в социальных сетях

Одна из самых популярных публикаций Кэт в Instagram — это видео, где она танцует под песню Сиары Level Up и рассказывает, как с помощью функций ЛЕВСИМВ (LEFT) и НАЙТИ (FIND) можно переносить имена из списка в таблицу.

Этот пост, набравший более миллиона просмотров, лишь один из сотен других видео. В них Нортон обучает 400 тысяч своих подписчиков, как использовать Excel, популярную программу для работы с электронными таблицами.

В этом году уроки на образовательной платформе Thinkific принесли 27-летней Нортон более $80 тысяч.

Вкупе с другими ее мероприятиями и выступлениями, к концу года она заработает внушительную сумму. Также Нортон преподает на предприятиях и даже в школах. Например Нью-Йоркский технологический институт пригласил ее выступить перед своими студентами.

В феврале этого года Кэт поняла, что зарабатывает на различных платформах достаточно, чтобы уйти с должности старшего консультанта в международной консалтинговой компании Protiviti. Поэтому она решила сосредоточиться на своем бизнесе.

«Первоначальное название курса звучало как Built to Excel («Создан для Excel», созвучно с «Создан для превосходства»), — сказала Кэт. — Но псевдоним "Мисс Excel" создавал некий образ, который оказался мне по душе».

Изначально она управляла своим делом из дома родителей на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк. Теперь, когда ее бизнес стал довольно популярным, Нортон планирует провести лето на Гавайях, а затем в качестве цифрового кочевника думает поехать в Коста-Рику, Майами, Аризону и на озеро Тахо в Калифорнии.

Также она активно занимается медитацией, поскольку это помогает ей оставаться спокойной среди окружающего ее хаоса.

«Вам необходимо хорошенько проработать все свои внутренние проблемы, прежде чем выкладывать видео со своими танцами в сеть», — заметила она.

Эмоции в обучении

Страсть Нортон к Excel проснулась в 2013 году, когда она получала степень MBA в Бингемтонском университете в северной части штата Нью-Йорк. Ее специализацией было управление цепочками поставок и бизнес-аналитика, поэтому на большинстве занятий ей приходилось использовать именно эту программу.

Один из ее профессоров сравнил моделирование данных с игрой в The Sims — оно позволяет имитировать неограниченное количество результатов. Именно это ее и увлекло.

«Я создавала электронные таблицы абсолютно для всего, я использовала их даже в повседневной жизни, — рассказала Нортон. — Я пользовалась Excel для отслеживания своих тренировок и графика медитации».

Свою первую должность в консалтинговой компании она получила в 2014 году, еще учась в школе, и тогда же она решила создать учебный курс по Excel для Protiviti. Руководство отметило ее амбиции и знания. В результате ей поручили обучать персонал работе с электронными таблицами.

«Руководители летали со мной по США, и следующие четыре года я проводила внутренние семинары для стажеров, новых сотрудников и даже специалистов высшего звена», — поделилась Нортон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kat: Chief Excel Officer (@miss.excel)

Как только началась пандемия, командировки с Protiviti были приостановлены, и она вернулась к своим родителям на Лонг-Айленд. Работая из дома, Кэт стремилась занять чем-то свое свободное время, и именно тогда она начала снимать в TikTok видеоролики об Excel.

С момента создания профиля в TikTok в июне Нортон набрала 264 тысячи подписчиков, а в августе она стала использовать и Instagram (сейчас там 153 тысячи подписчиков). Одно из самых популярных видео в ее профиле — это танец под песню Снуп Догга Drop It Like It's Hot и обучение по созданию динамического выпадающего меню. Оно набрало более 150 тысяч просмотров в Instagram и TikTok.

Начиная с четвертого видео в TikTok она стала собирать сотни тысяч просмотров. Свой успех она объясняет в том числе методом обучения Джима Квика: информация плюс эмоции равно запоминанию.

«В наше время нечасто можно встретить образовательные методики с использованием эмоций, — сказала она. — Поэтому я работаю над созданием запоминающихся видеороликов».

К моменту публикации шестого видео CEO компании Suzor IT обратился к Кэт с идеей сотрудничества. Он предложил ей создать серию обучающих роликов по Google Таблицам для детей и их родителей. С тех пор бизнес начал стремительно расти.

Нортон зарегистрировала компанию, приобрела хромакей и кольцевую подсветку и начала снимать обучающие видео, при этом продолжая выпускать материалы «Мисс Excel».

«Я придумала сотню видеороликов, записала их и даже научилась редактировать видео», — добавила Кэт. Ее курс включает в себя основы использования Excel, например форматирование, функция поиска и сводные таблицы.

Прибыльное дело

Самый успешный продукт Нортон называется The Excelerator Course. Он знакомит начинающих пользователей Excel с различными приемами, которые улучшат их навыки работы с программой. Его стоимость — $300.

Курс состоит из 12 модулей, каждый из которых ставит перед собой разные цели, например основы работы с Excel, изучение тем и таких функций, как управление текстовыми строками, вычисление сумм чисел и расчет процентов по ссуде.

«Все видео довольно разные, чтобы интерес к учебе не пропадал. Например, иногда я нахожусь прямо в рабочей области Excel и указываю на разные детали, иногда это анимированный текст на определенную тему, а бывают и более традиционные видео с демонстрацией экрана, на которых мое изображение располагается в углу», — поделилась Нортон.

Как только проект «Мисс Excel» начал приносить такой же доход, как и основная работа, Кэт решила уволиться и полностью посвятить себя блогу. Также она планирует разработать курс Advanced Excelerator, чтобы превратить своих учеников в опытных специалистов по Excel. Его запуск запланирован на 1 мая.

Пользовательский спрос

Помимо Нортон на рынке есть еще несколько инфлюенсеров. Например, Эндрю Камфи и его компания Better Sheets, которая помогает людям улучшать навыки работы с Google таблицами. Дебра Далглиш, независимый консультант, также специализируется на Excel. У нее 6 тысяч подписчиков в Twitter. Билл Джелен, известный как MrExcel, начинал как консультант по Excel в 1998 году, а теперь его YouTube-канал с советами и лайфхаками насчитывает 100 тысяч подписчиков.

Нортон отметила, что не знала о существовании MrExcel на момент создания собственного псевдонима. После просмотра видеороликов Нортон Джелен написал ей, чтобы обсудить их общее увлечение. Он надеялся, что «Мисс Excel» номинируют на премию Microsoft Most Valuable Professional для инфлюенсеров, делящихся своим реальным опытом. Однако награду Нортон не получила.

Кэт рассказала, что благодаря ее курсам люди получили повышение по службе, почувствовали себя увереннее на работе и просто сэкономили время на самостоятельном поиске информации.

«Excel — это навык и инструмент, который позволяет экономить время, чтобы люди могли посвящать его себе и любимому делу. Навыки эффективной работы с ПО позволяют сотрудникам меньше времени проводить в офисах и раньше возвращаться домой к своим семьям», — заметила Нортон.

Источник.

Фото на обложке: Geobor / Shutterstock