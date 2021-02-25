Инстаграм-сторис: как начать мыслить контентом и заставить его работать на вас?

В инстаграме каждый день постят десятки тысяч сторис, среди которых легко затеряться. Их преимущество в том, что за 15 секунд вы можете эффективно, быстро и красиво донести информацию до аудитории. Но как сделать, чтобы контент работал на вас и помогал достигать целей?

Что дают сторис?

Есть мнение, что инстаграм-сторис — место для второстепенного контента. Это не так. Для подтверждения позиции смоделирую всего одну простую ситуацию.

Представьте, что вы познакомились с человеком на вечеринке. В процессе вашего small talk выясняется, что его зовут Женя, и он работает копирайтером. Вы обменялись инстаграмами и разошлись. Что происходит в этот момент? Вы автоматически вешаете на него ярлычок «Женя-копирайтер» и в случае, если все остальные писатели и редакторы улетят на Мальдивы или пропадут из виду, вспомните про того самого Женю-копирайтера с вечеринки.

А теперь представьте, что у этого Жени есть возможность каждый день устраивать small talk с десятками людей и закладывать в их головы такие ярлычки. При этом он сидит дома, никуда не ходит и ничего для этого не делает.

Как? Через инстаграм-сторис. Каждый день Женя выкладывает сторис, в которых показывает, как работает, общается с клиентами или как нашел смешную ошибку в статье на «Медузе». Таким образом он доносит самый важный смысл до своей аудитории: «Я — классный копирайтер».

В этом случае контент работает на Женю, и даже небольшая аудитория из знакомых превращается в его потенциальных клиентов.

Одна из самых частых проблем среди тех, кто пытается повторить успех Жени — «Мне нечего снимать в сторис». Многим кажется, что то, чем они занимаются ежедневно, совершенно никому не интересно, и предпочитают вообще не выходить в сторис.

5 шагов, которые помогут снимать интересные сторис

Шаг 1. Понять, что ваша жизнь интересна

Часто кажется, что ежедневная жизнь скучна и совершенно никому не интересна. И так думает водитель автобуса, сварщик, генеральный директор «Газпрома», за которыми на самом деле будет безумно интересно наблюдать и узнавать, как они живут, например, проводят своё утро.

Поэтому первым делом поймите, что ваша жизнь интересна. Вторым — добавьте к сториз драматургии, то есть чуть больше ярко выраженных описаний рутины. В таблице ниже рассмотрим пример.

Чувствуете разницу? Это принцип сценарного мастерства, который очень комфортно перекладывается на сторис и помогает создавать контент из «ничего».

Шаг 2. Сформулируйте смыслы для ваших сторис

Смыслы в сторис — это внутреннее содержание контента, вызывающее у зрителя ту или иную ассоциацию и/или подводящее его к той или иной идее. Проще говоря, тезисы, которые вы хотите донести через контент.

У Жени это было «Я — классный копирайтер», а еще могли бы быть:

Мое сильное качество — структурность;

Сильный копирайтер — это не блажь, а необходимость для любого успешного проекта.

Как сформулировать свои смыслы для сторис?

1. Определите задачу. Какой результат вы ожидаете от пользователя? — покупка/фидбек/признание/сближение как с другом.

2. Выпишите тезисы, которые бы рассказали о своем блоге и себе на каком-нибудь small talk посреди вечеринки. Чем точнее сформулируете, тем эффективнее они будут работать.

Шаг 3. Генерация контентных воплощений

Когда четко сформулируете тезисы (смыслы) сторис, придумайте, как можно транслировать их через контент. Другими словами, приступите к этапу генерации контентных воплощений.

Например:

Смысл: «Я — классный копирайтер»

Контентные воплощения:

Таймлайпс, в котором я сижу за ноутбуком и работаю + подпись «Заканчиваю заказ для клиента из сферы питания».

Викторина: «Как правильно пишется?».

Рубрика «Пиши.Упрощай», в которой я нахожу ошибки в рекламных текстах и улучшаю их.

Или же рассмотрим на схеме пример блога фотографа — в левой части указан смысл, в правой — его контентные воплощения.

Отлично, уже есть основа для контента, которая работает на нас, даже если мы сидим дома. Женя бы нами гордился!

Но не получится же каждый день делать одни рубрики? Что снимать, если ничего не происходит?

Шаг 4. Декомпозируйте

Любое, даже самое незначительное событие, декомпозируйте на составные части. Вспомним пример из Шага №1 и попробуем выделить в нем те самые части.

Получается, что вы можете декомпозировать любое рутинное действие и сделать из него историю. Рассмотрим пример декомпозиции события для экспертного блога. Из небольшого действия получаем контент на несколько дней в сториз.

Пример из моих сторис. Маленькое событие: мой курс загадали на марафоне желаний у одного известного блогера.

Декомпозиция:

Предыстория: всегда мечтала о том, чтобы мой продукт загадали на подобном марафоне Интервью с парнем: что бы ты загадал на марафоне желаний? Юмор: парень не знает, что ответить, так как боится ответить неправильно Ирония: парень отвечает «твой курс по сторис», и на сторис всплывает заставка из «Барабана удачи» — «Перед нами победитель, и это правильный ответ!»

Помимо события можно декомпозировать личность. Разберем примеры.

Мы можем декомпозировать личность:

на ассоциации, которые вызываем у других людей;

ценности, которые транслируем;

цели/мечты, которые преследуем;

окружение, в котором пребываем и развиваемся.

Все это можно транслировать через контент до бесконечности.

Шаг 5. Мыслите контентом

Когда осознаете, что вы интересны, сформулируете смыслы и научитесь декомпозировать, в дело вступает мастерство сенсея сторис. Человек, который умеет мыслить контентом — видит его во всем и просто достает контентные воплощения на каждом шагу. Чтобы научиться вести сторис, надо начать разбивать большие блоки на опорные точки и обыгрывать каждую из них.

Как встраивать смыслы в повседневный контент?

Рассмотрим пример.

Из схемы видно, что рецепт прост — формулируйте идеи, разделяйте вашу ежедневную рутину и соединяйте два элемента в те самые контентные воплощения. Помните, что контент должен помогать в достижении целей через сторис. А для этого повторяйте успех Жени и превращайте выходы в сторис в small talks.

И последнее, но не менее важное

Как проверить, что сторис работают? Взгляните на них перед публикацией: если всплывает вопрос «и чё?», то, кажется, вы что-то сделали не так.

Но и это не страшно. Не бойтесь добавлять подписи и дополнительные пояснения, чтобы контент работал на вас. Даже простое «home office» превращает бессмысленную сториз в полезный small talk с аудиторией.

Как начать мыслить контентом и заставить его работать на вас?

Осознайте, что вы интересны;

Сформулируйте смыслы ваших сторис;

Сгенерируйте для них контентные воплощения;

Декомпозируйте события и вашу личность;

Учитесь мыслить контентом, встраивая смыслы в повседневность;

Критически оценивайте сторис перед публикацией.



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