Instagram против TikTok – кто станет лидером онлайн-торговли?

Социальные сети уже давно превратились в торговые плошадки. Бизнес использует их, чтобы стать ближе к потребителю и сделать выбор и покупку товара еще проще. Instagram и TikTok используют эти возможности для роста, тестируют новые функции и заключают партнерские соглашения с ритейлерами. Рассмотрим стратегии площадок в области e-commerce.

За последнее десятилетие Instagram стал самой популярной сетью для продвижения своей продукции среди брендов. Приложение используют около 32% интернет-пользователей и один миллиард человек в мире открывает его каждый месяц.

С другой стороны, TikTok всего за три года набрал миллиард пользователей и продолжает расти экспоненциальными темпами. Однако он стал площадкой для e-commerce раньше, чем Instagram. Levi’s был одним из первых брендов, которые использовали новую функцию TikTok «Купить сейчас», которая переводит пользователей на страницы товаров.

Даже те, кто не использует TikTok постоянно, не мог не заметить, что китайское приложение изменило отрасль. Теперь большинство технологических компаний вынуждены обновлять бизнес-модели и адаптироваться к новым условиям.

Instagram Reels — один из примеров того, как технологические компании перенимают различные функции и интересные коммерческие решения у TikTok. Но Instagram по-прежнему удерживает лидирующую позицию в рейтинге самых популярных социальных сетей мира.

Покупки в Instagram

Instagram стремится превратить свой новый сервис в подобие магазина, где весь товар соответствует предпочтениям каждого отдельного пользователя.

Лента в Instagram формируется индивидуально — самый интересный контент отображается сверху. Если данный алгоритм будет использоваться и в новом сервисе Instagram Shop, он превратится в персонализированный магазин. Вот какие возможности у него есть:

пользователи могут искать магазины, смотреть подборки от редакторов, изучать гайды и покупать коллекции прямо в приложении;

сервис рекомендует товары на основе предыдущих взаимодействий, публикаций, подписок на бренды и поведения похожих пользователей.

у него есть даже функция «Вишлист», где можно сохранять доступные для покупки товары.

IGTV также предлагает пользователям различные возможности для покупок онлайн. Во время просмотра видеоконтента можно изучить товар и приобрести его.

Покупки в TikTok

После успеха китайского аналога Douyin, TikTok также начал тестировать функции покупок. Douyin позволяет контентмейкерам создавать собственные магазины и продавать товары с Taobao. Основная причина, по которой Walmart пытается выкупить долю в TikTok, это намерение повторить успех Douyin уже на собственном рынке.

В качестве эксперимента TikTok добавлял разнообразные функции:

ссылки на магазины и товары в биографии пользователей,

возможность купить товар прямо в видеорекламе брендов,

Hashtag Challenge Plus — опция для приобретения продуктов со спонсируемым хэштегом.

Партнерское соглашение с Shopify стало большим успехом TikTok. Продавцы, получившие доступ к программе, могут связать свои учетные записи в TikTok for Business и Shopify и продавать товары на TikTok с помощью встроенной видеорекламы.

Для TikTok это огромный шаг в направлении к интеграции электронной коммерции в приложение. Это упростит более чем миллиону продавцов Shopify доступ к молодой аудитории TikTok и стимулирует рост продаж. Со временем компании обещают добавить в приложения и другие функции для покупок.

Также, большим преимуществом TikTok для розничных рекламодателей будет его активная (и очень прибыльная) аудитория, состоящая из представителей поколения Z. Более четверти активных пользователей платформы — молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. И 73% из них готовы совершить покупку по рекомендациям платформы.

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