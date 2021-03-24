Четыре причины использовать TikTok в маркетинговой стратегии

Аудитория TikTok за последний год выросла в геометрической прогрессии, достигнув отметки в более чем 600 млн пользователей по всему миру. То, что раньше считалось соцсетью для поколения Z, теперь стало перспективной платформой для продвижения бизнеса. Вот несколько веских причин использовать этот сервис в маркетинговой стратегии.

Разнообразная аудитория

По состоянию на декабрь 2020 года в США приложением пользовались более одной трети (почти 38%) пользователей старше 30 лет, и более 65% старше 20 лет. Такое возрастное разнообразие позволяет брендам охватить более нишевые сообщества клиентов.

Контент в TikTok также чрезвычайно разнообразен. Там можно найти сообщества по любому запросу, от красоты и кулинарии до спорта и даже пчеловодства. И их количество будет лишь увеличиваться. По некоторым данным, в следующем году количество пользователей TikTok достигнет миллиарда.

Аутентичный бренд-маркетинг

Большая часть культуры TikTok уходит корнями в его первых пользователей: поколение Z. Именно они установили свои нормы платформы. То, что кажется неуместным представителям предыдущих поколений, совершенно нормально для их цифровых потомков, и это отражается в контенте. TikTok предпочитает аутентичность совершенству и, таким образом, предлагает искреннее и естественное пространство для продвижения вашего бренда. Такой подход сильно контрастирует с коммерциализированным Instagram, где пользователям предлагается покупать продукты в отдельных публикациях.

Чтобы эффективно продвигать себя в TikTok, брендам необходимо принять его стиль повествования. Хорошим примером можно считать Chipotle. Компания активно принимает участие в популярных трендах и делится рецептами из своей кулинарной книги. Так бренд завоевал доверие аудитории и собрал почти 1,5 млн подписчиков и более 25 млн лайков.

Множество способов продвижения

Виральность TikTok позволяет быстро завоевать популярность у аудитории различными способами. Ocean Spray — отличный тому пример. Все началось, с неожиданной поломки грузовика Натана Аподаки по дороге на работу. Он решил творчески подойти к проблеме, в результате чего Натан снял неспонсируемый TikTok с бутылкой сока Ocean Spray Cran-Raspberry. Почти мгновенно видео набрало 26 млн просмотров и в настоящее время приближается к отметке в 80 млн. Чтобы использовать вирусность видео с пользой для себя, Ocean Spray отправил Натану новый красный грузовик, набитый соком бренда, что вызвало фурор не только в сообществе TikTok, но и за его пределами. Товар быстро разошелся по продуктовым полкам по всей стране.

В этом примере Ocean Spray воспользовался популярностью уже существующего контента с их продуктом. Однако бренды также могут повысить свою актуальность, создавая собственный контент в TikTok. e.l.f. Cosmetics, например, была одним из первых пользователей TikTok. В течение 2020 года их серия вирусных видео позволила бренду на протяжении пяти кварталов поддерживать постоянный рост продаж, даже несмотря на то, что категория декоративной косметики упала на 20%.

Подходит для разных бюджетов

Одна из самых привлекательных особенностей TikTok — это возможность достичь успеха с разным бюджетом. Его маркетинговые возможности также довольно обширны, что делает его доступным для компаний любого размера. По сравнению с другими платформами, здесь бренды могут органично увеличивать охваты, не вкладывая много средств и усилий.

Пользователи используют TikTok, чтобы узнать об актуальных продуктах и ​​тенденциях. Это прослеживается в некоторых из наиболее популярных хэштегов платформы, основаных на органическом взаимодействии: #TikTokMadeMeBuyIt; #BuyThis; #TikTokFinds; #GotItFromTikTok; #TikTokMadeMeDoIt; и #WhatTikTokMadeMeBuy. Все из них насчитывают от миллиона до 600 млн просмотров и упоминаний.

Предстоящая интеграция с Shopify сделает маркетинговые кампании еще более эффективными для многих брендов, где прямые возможности покупки встроены в платформу.

В процессе планирования маркетинговой стратегии стоит задуматься о TikTok. Платформа предлагает огромные возможности для развития бренда и привлечения новых клиентов. Вероятно, потребуется время и несколько неудачных попыток, но результат вас непременно порадует.

Источник.

Фото на обложке: nikkimeel / Shutterstock