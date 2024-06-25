Что значит квотируемое рабочее место

Вопрос трудоустройства людей с ограниченными возможностями — одна из ключевых тем в политике нашего государства. Как работодателям, так и соискателям важно понимать особенности квотирования рабочих мест для инвалидов. Оно строится на принципах социальной справедливости, равенства и поддержки уязвимых групп населения. Компаниям необходимо внедрять механизмы выполнения квот, чтобы способствовать развитию общества и созданию условий для всех его членов.
Квотирование рабочих мест — система, при которой государство устанавливает определенное количество рабочих мест для различных групп населения, нуждающихся в поддержке. Это помогает людям, которые могут испытывать трудности с поиском работы, найти свое место в трудовом коллективе. Основная цель квотирования — обеспечить равные возможности для всех граждан.
В этой статье подробно рассмотрим, что такое квотирование рабочих мест для инвалидов, какие виды квот существуют и по каким критериям предприятия могут участвовать в программе.
- Истории
Содержание
- Что такое квотируемое рабочее место
- Что нужно знать о квотах
- Квотирование рабочих мест для инвалидов в 2024 году
- Зачем нужно добровольное квотирование
- Как установить квоту
- Когда квота выполнена
- Что будет, если не соблюдать закон о квотах
Что такое квотируемое рабочее место
Это программа, разработанная для предприятий, чтобы обеспечить равные возможности для людей с ограниченными возможностями во время поиска работы. Главная задача — помочь инвалидам интегрироваться в социуме и получить возможность для трудовой деятельности.
По принятым законодательством нашей страны нормам, организации обязаны создавать определенное количество квотированных рабочих мест для инвалидов. Это помогает инвалидам найти работу, и реализовать свои трудовые способности.
Квотирование также способствует повышению социальной ответственности компаний и государства. Обязательство создавать определенное количество рабочих мест для определенных категорий населения побуждает компании заботиться о разнообразии и включенности в своих трудовых коллективах. Это также способствует социальной защите наиболее уязвимых групп населения и способствует улучшению условий труда для всех.
Что нужно знать о квотах
- В законодательстве существует требование о квотировании рабочих мест для людей с инвалидностью и других категорий граждан, например, для молодежи. Эти правила подробно описаны в региональных законах. Согласно общим нормам, работодатели, со штатом более 100 сотрудников, должны предоставлять рабочие места для таких категорий граждан.
- Предприятия могут получать стимулы, чтобы создавать дополнительные рабочие места, предназначенных для инвалидов. Помимо этого важно обеспечить инвалидам комфортную среду для трудовой деятельности.
- Вне зависимости от структуры и формы собственности, все компании обязаны применять систему квотирования рабочих мест, включая индивидуальных предпринимателей, выступающих в качестве работодателей.
Квоты рабочих мест нужны для:
- Стимулирования работодателей — побуждение компаний нанимать представителей уязвимых групп.
- Социальной справедливости — обеспечение равных возможностей для всех граждан.
- Улучшения жизни — помощь людям в самостоятельной жизни и профессиональном развитии.
Примеры использования квот:
- В России существует закон, который обязывает компании с численностью свыше 100 сотрудников выделять 2-4% рабочих мест для инвалидов.
Кто освобожден от квот
В рамках действующего законодательства определены особые условия для организаций, основанных инвалидами, включая хозяйственные товарищества и общества, уставный капитал которых формируется исключительно за счет вкладов сообществ инвалидов. Такие работодатели не обязаны соблюдать установленные нормы по набору персонала с ограниченными физическими способностями.
Квотирование рабочих мест для инвалидов в 2024 году
С начала сентября 2024 года вступят в силу ключевые положения обновленного законодательства о трудоустройстве граждан. Оно устанавливает правила для формирования квот и определения необходимого количества сотрудников.
Что именно изменится:
- Работники, чьи условия работы были признаны вредными или опасными в результате специальной оценки условий труда (СОУТ), не учитываются при расчете общего числа работников для определения квоты.
- Количество работников, которые учитываются при расчете квоты, определяется как среднее число сотрудников за предыдущий квартал. Величина квоты складывается исходя из типа деятельности и общего количества персонала.
- Для компаний с числом сотрудников от 35 до 100 устанавливается квота для найма на работу людей с инвалидностью в диапазоне от 2 до 4%.
- Объем выделяемых средств определяется на основе рекомендаций, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, ответственным за вопросы трудоустройства граждан, в конкретном субъекте нашего государства.
Основные группы, которым помогает квотирование:
- Люди с ограниченными возможностями — получают шанс на трудоустройство и социальную интеграцию.
- Молодежь и выпускники — получают первый опыт работы, что облегчает их дальнейшую карьеру.
- Многодетные родители и одинокие матери – имеют возможность совмещать работу с семейными обязанностями.
- Ветераны — получают поддержку для возвращения к мирной жизни.
Принципы квотирования:
- Законодательное регулирование — государство устанавливает квоты и контролирует их выполнение.
- Поддержка работодателей — предоставление льгот и субсидий для тех, кто выполняет квоты.
Зачем нужно добровольное квотирование
Для работодателей квотируемые рабочие места могут представлять определенные вызовы и ограничения. В большинстве случаев это обязательство несет позитивные стороны. Помимо социальной ответственности, это также может стать возможностью для компании привлечь талантливых сотрудников, повысить ее репутацию на рынке труда и сделать бизнес более конкурентоспособным.
Добровольное квотирование рабочих мест — инициатива работодателей по созданию рабочих мест для уязвимых групп населения без обязательного требования со стороны государства. Это важный шаг к социально-ответственному бизнесу и равным возможностям для всех граждан.
Читайте по теме:
Наём сотрудника равен 2,5 его зарплаты
Секреты найма в ведущих компаниях мира. Что важнее: софт- или хард-скилы
Работодатели, которые принимают на вакантные должности граждан категории подлежащей квотированию, могут воспользоваться налоговыми льготами. Это касается НДС, налога на прибыль, а также имущественного и земельного налогов (письмо Минфина РФ от 22.09.2020 No 03-01-11/82904).
Зачем еще нужно добровольное квотирование рабочих мест:
Улучшение имиджа компании:
- Позитивное восприятие бренда как социально ответственного.
- Повышение доверия клиентов и партнеров.
- Привлечение талантливых специалистов, ценящих этические принципы компании.
Улучшение корпоративной культуры:
- Разнообразие в коллективе способствует инновациям и новому взгляду на задачи.
- Повышение лояльности сотрудников и снижение текучести кадров.
- Создание более инклюзивной и поддерживающей рабочей среды.
Рассмотрим плюсы и минусы добровольного квотирования.
Плюсы:
- Повышение социальной справедливости и интеграции уязвимых групп.
- Улучшение общественного имиджа и привлечение новых клиентов.
- Создание более разнообразного и продуктивного коллектива.
Минусы:
- Дополнительные расходы на адаптацию рабочих мест и обучение сотрудников.
- Возможные сложности с интеграцией уязвимых групп в коллектив.
- Риск формального выполнения без реальной поддержки.
Добровольное квотирование — важный инструмент для создания более справедливого и инклюзивного общества. Оно способствует улучшению корпоративной культуры, повышению лояльности сотрудников и улучшению имиджа компании. Важно, чтобы компании видели в этом не только социальную ответственность, но и возможность для собственного роста и развития.
Кто может воспользоваться налоговым освобождением?
- Общественные организации, которые объединяют людей с инвалидностью, при условии, что доля людей с инвалидностью или их законных представителей в таких организациях составляет не меньше чем 80% от общего числа членов.
- Компании, в которых единственный собственник всего капитала сама организация.
- Коммерческие учреждения, уставной капитал которых включает доли предприятий, соответствующих требованиям пункта 1. Регионы имеют право применять дополнительные льготы и снижать ставку налога на имущество.
- Некоммерческие организации — например, благотворительные фонды, которые занимаются поддержкой инвалидов.
- Социальные предприятия — компании, предоставляющие рабочие места для людей с ограниченными возможностями.
- Малый бизнес — например, кафе или магазины, которые нанимают многодетных родителей или ветеранов.
Как установить квоту
Пример действий для установки квоты:
- Организация должна зарегистрироваться в Центре занятости населения. При наличии у фирмы филиалов в других областях и республиках, также нужно предоставить свои квоты и отчитываться перед своим региональным ЦЗН.
- Следующим этапом нужно сделать расчет квоты
Рассмотрим пример расчета квоты. Для того чтобы выявить число квотируемых рабочих мест, дробные числа нужно округлить в меньшую сторону и привести ближайшему целому значению.
Например, среднесписочная численность персонала предприятия 264 человек.
Величина квоты для гражданина со статусом инвалида: 264 / 100 х 3 = 7,92. Это значит, что квота для фирмы 7 человек.
- Далее нужно подготовить локальный документ. Его подготовкой занимаются отдел кадров, бухгалтер и руководитель. Например, это свод правил внутри компании или приказ.
- Затем следует подписание приказа о квоте или другого документа. В этом документе подробно описывается схема утвержденного квотирования. В нем указывается количество мест, а также должности и специальности, на которые будут приняты кандидаты с инвалидностью. Также определяется подразделение, в котором они будут занимать должность. При этом важно каждый месяц не забывать подготавливать и отправлять отчеты в ЦЗН.
Когда квота выполнена
Квота признается выполненной, когда соблюдены следующие пункты:
- Были созданы особые рабочие места, которые учитывают потребности инвалидов, и адаптированы для того чтобы им было проще работать.
- Подписан с инвалидом трудовой договор через свою организацию, либо через агента.
- Поддерживаются условия, соответствующие персональной схеме реабилитации инвалида.
Что будет, если не соблюдать закон о квотах
Невыполнение закона о квотах может привести к негативным последствиям, таким как усиление социального неравенства и возникновение конфликтов в обществе. Поэтому необходимо строго следовать этому закону и обеспечивать равные возможности для всех слоев населения. Несоблюдение требований квот может иметь серьезные последствия для компании.
Рассмотрим основные их них:
- Штрафные санкции. В случае несоблюдения принятых квот работодателю грозит штраф. Размер штрафа может быть от 5 до 10 тыс. рублей.
- Судебные разбирательства. Сотрудники или предприятия могут обратиться в суд с иском против работодателя, утверждая нарушение закона о квотировании рабочих мест. Это может привести к дополнительным юридическим издержкам и репутационным потерям для компании.
- Потеря репутации. Несоблюдение законодательных норм может негативно сказаться на репутации компании. Это может отпугнуть потенциальных клиентов, партнеров и кандидатов на вакансии, тем самым ущемляя бизнес интересы компании.
Несоблюдение закона о квотах рабочих мест может повлечь за собой серьезные последствия для компании в плане финансовых потерь, репутации бренда, юридических проблем и отсутствия многообразия в трудовом коллективе. Поэтому важно строго соблюдать эти нормативы, чтобы избежать возможных негативных последствий.
Читайте по теме:
Как малому бизнесу адаптировать новых сотрудников без HR
Эмпатия в интерьере: как заботиться о сотрудниках с помощью комфортного рабочего пространства
Добровольное квотирование — важный инструмент для обеспечения инклюзивности и разнообразия в обществе. Его введение позволяет установить равные возможности для всех групп и повысить эффективность принимаемых решений. Для успешной реализации квоты нужен анализ ситуации, установление целей и планов, а также поддержка и участие общественности.
Квотирование рабочих мест способствует созданию инклюзивного общества, где каждый имеет шанс на достойную работу. Это важный шаг к социальной справедливости и поддержке тех, кто в ней нуждается.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Что такое реестр МСП, для чего он нужен и как в него попасть в 2024 году
- 2 ЦБ планирует начать регулировать рынок рассрочки до конца 2024 года
- 3 «Кухне на районе» вынесли протокол за нарушение санитарных норм
- 4 Еврокомиссия обвинила Apple в нарушении закона о цифровых рынках
- 5 Трое фигурантов дела о массовом заражении ботулизмом обжаловали меру пресечения
ВОЗМОЖНОСТИ
25 июня 2024
25 июня 2024
25 июня 2024
26 июня 2024